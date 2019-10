Narren neben der Kappe

Narrenkappen für 2 Euro das Stück, da kann man nicht meckern. Macht auch niemand. Sie sehen prima aus und sind mit vielen langen Bommeln versehen. Schön, dass so etwas in Hamburg zu haben ist. Immerhin sind es bis zum 11.11. um 11.11 Uhr noch ein paar Wochen hin.

Wird es denn noch was in diesem Jahr? „Selbstverständlich“, entgegnet der Verkäufer. „Sie müssen nur bald eingepflanzt werden.“ Denn die Chinesische Narrenkappe, ein Dickblattgewächs, verfügt über ein robustes Naturell. Sie hält es mit den Niedersachsen: sturmfest und erdverwachsen. In anderen Gegenden wird das strapazierfähige Grünzeug Sternwurz genannt.

Dieses kurze Fachgespräch mit der Bedienung ruft weitere Kunden auf den Plan. Im Nu entwickelt sich der Blumenstand inmitten der Ottensener Hauptstraße zu einem Marktplatz munterer Diskussionen. Es geht um Gott und die Welt, vor allem um urige Bezeichnungen in der Biologie. Fetthennen und Schwingel kennt jedes Kind. Während Frauenschuh und Männertreu gleichfalls allgemein bekannt sind, sagen Igelkolben, Helm-Knabenkraut oder Pfaffenhütchen nur Eingeweihten etwas.

„Bei uns gibt’s die Arschcucke“, wirft eine Dame in roter Regenjacke in die Runde. Was ist das denn? Im Norden wird diese Pflanze Küchenschelle genannt, weiß die Frau. Ihrem Dialekt nach stammt sie ursprünglich aus dem Süden. Weniger Hannover, mehr Österreich. Die Arschcucke trage lila Blüten, sei giftig und vom Aussterben bedroht.

Letzteres kann man von den Narrenkappenträgern nicht behaupten. Im Gegenteil: Ihr Vorkommen scheint kon­stant zuzunehmen. Besonders bei jenen, die eine Narrenkappe tragen, die man nicht sieht, sie selbst am allerwenigsten. Diese Narrenkappen kosten gar kein Geld. Dafür am Ende des Tages den guten Ruf.