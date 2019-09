Der Handschlag, so viel war mir schon immer klar, kann nur eine männliche Erfindung gewesen sein. Dieses distanzierte Geschüttel körperlicher Gliedmaßen, bei dem dann doch alle Arten von Keimen und Erregern den Wirt wechseln – auf so eine depperte Idee kommt keine Frau. Frauen lächeln, eiskalt bis herzlich. Frauen umarmen, Frauen bleiben auf Distanz. Frauen waren schon immer besser in der direkten Kommunikation.

Kein Wunder also, dass diskutiert wird. „Kommt der Handschlag aus der Mode?“, fragt aktuell etwa die Deutsche Presse-Agentur und weist hin auf die nahende Erkältungssaison und den Siegeszug der Wangenküsschen oder der „Bro Fist“, einer vornehmlich unter männlichen Jugendlichen praktizierten Art der Faust-zu-Faust-Begrüßung. Für mich leider nichts, ich bin weiblich und jenseits der 40. Aber auch sonst: „In Deutschland ist der Handschlag noch immer der Standard“, meldet sich der Deutsche Knigge-Rat mahnend zu Wort. Der muss es natürlich wissen.

Und woher kommt er nun tatsächlich, der Handschlag? Schon die alten Römer und Griechen sollen ihn praktiziert haben. Eine andere Theorie besagt: Menschen wollten früher dadurch zeigen, dass sie keine Waffe in der Hand halten (Mikroben zählen offenbar nicht dazu).

Das ist natürlich eine bestechende Logik. Wer keine Waffe in den Händen hält, führt nichts im Schilde. Als wenn die eigentlichen Waffen nicht schon immer unsichtbar waren. Und wer gilt auf der Bühne der Weltpolitik im Moment als der wohl penetranteste Händeschüttler überhaupt? Genau, ein Mann. US-Präsident Donald Trump. Sicherlich nur in friedlicher Absicht.