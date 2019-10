Anfangs dachte ich an einen Scherz. „Das Verpflegungsangebot für Schülerinnen und Schüler an den staatlichen Hamburger Grundschulen wird weiter verbessert“, hieß es in der Pressemitteilung der Schulbehörde. Die Behörde werde bis zum Sommer 2020 moderne Trinkwasserspendersysteme aufstellen.

Wie bitte? Trinkwasserspendersysteme? Gibt es die nicht bereits in jeder Schule? Heißt das vorhandene System nicht schlicht und einfach Wasserhahn?

Doch die Behörde meint das Ganze ernst. Der Schulsenator jubelte: „So kann jedes Kind in Zukunft ganz einfach kostenlos Trinkwasser bekommen. Die Trinkwasserspender sind leicht zugänglich und kinderleicht zu bedienen. Sie werden ständig nach hohen hygienischen Standards überprüft und gereinigt.“ Überprüfen? Reinigen? Wirbt Hamburg Wasser nicht mit Trinkwasser „höchster Qualität“? Aus dem Hahn?

Sogar von der CDU gibt es Lob. „Dieser Schritt ist längst überfällig“, hieß es in der Mitteilung, die kaum eine halbe Stunde nach der frohen Kunde eintrudelte. „Doch warum nur die Grundschulen? Das reicht bei Weitem nicht aus, um alle Schülerinnen und Schüler kostenfrei mit sauberem Trinkwasser zu versorgen“, lamentierte die CDU. Auch die weiterführenden Schulen bräuchten Wasserspender. Ach herrje, geht es vielleicht auch eine Nummer kleiner? 2,2 Milliarden Menschen weltweit haben laut Unicef tatsächlich keinen Zugang zu sauberem Wasser, aber Hamburgs Schüler gehören mit Sicherheit nicht dazu.

Eine Million Euro stellt die Schulbehörde für die neuen Trinkwassersäulen zur Verfügung. Das Ganze diene der Verbesserung des Verpflegungsangebotes an den Schulen, so der Senator. Da gibt es in der Tat noch viel zu tun. Solange in vielen Schulkantinen die Ausgabeschlangen endlos lang sind, es viel zu häufig verkochte Pasta gibt und an vielen Standorten nur aufgewärmtes Zeugs aufgetischt wird, sind fehlende Trinkwasserspendersysteme noch die geringste Sorge ...