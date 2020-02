Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde des Hamburger Abendblatts,





George Bernard Shaw kannte beide Seiten. Als Dramatiker dürfte er die Kritikerzunft bisweilen zum Mond gewünscht haben, als Musikkritiker fehlten ihm selten die Worte. Shaw wusste, was Süffisanz ist. „Auch Schlafen ist eine Form der Kritik, vor allem im Theater“, dieser Satz stammt von ihm. Ach, wäre es doch so einfach: Wenn der Theaterkritiker einnickt, ist die Inszenierung durchgefallen – und die Arbeit wäre im Schlaf erledigt. (Der Kritiker allerdings auch, früher oder später.)

Geschliffenes Urteil trotz Nickerchen

Es dürfte in der Geschichte der Theater- und Opernkritik durchaus Kollegen gegeben haben – wir wollen an dieser Stelle keine Namen nennen –, die noch ein geschliffen formuliertes Urteil zustande brachten, obwohl sie schon im Premierenprolog oder in der Ouvertüre sanft entschlummert waren. Auch das kann ein Talent sein.

Hellmuth Karasek, der in seinem Feuilletonistenleben viele, viele Premieren besuchte, berichtete einmal nicht ohne Neid von solch einem Exemplar, das er diskret „R.“ nannte; der Mann pflegte erst beim Schlussapplaus aufzuwachen: „Er schrieb dennoch die luzi­des­ten Rezensionen, sie wirkten aufgeweckt, ja hellwach, von traumwandlerischer Sicherheit im Urteil.“

Die eigentliche Frage aber ist hier natürlich ernst gemeint: Wie kommt man eigentlich zu einem Urteil? Und wer entscheidet, dass ausgerechnet dieses angemessen oder gar: gerecht sei? Zunächst einmal gestehe ich sofort ein: Jede Kritik ist subjektiv. Aber: Wir bemühen uns um objektive Kriterien. Immer ist es unser Bestreben, eine Kritik zu begründen oder zu erklären. Nie sollte dort nur stehen: Mag ich nicht. Will ich nicht. Und eben auch nicht nur: Finde ich toll.

Argumente für die eigene Entscheidungsfindung

Was wir versuchen, ist, den Lesern Argumente mitzugeben, die sie – hoffentlich! – nachvollziehen können, die hilfreich sind für die eigene Entscheidungsfindung. Was übrigens gar nicht zwangsläufig bedeuten muss, dass der Leser ein Urteil am Ende auch teilt. Es kommt tatsächlich auch in der Kulturredaktion vor, dass zwei Kollegen dieselbe Veranstaltung besucht haben und zu unterschiedlichen Bewertungen kommen. Umso wichtiger ist die mitgelieferte Begründung des Schreibers.

Ich schreibe in erster Linie über das Theater. Und ich gehe meist gern hin. Auch wenn es Abende gibt, die mir nicht gefallen, auch wenn es Abende gibt, an denen ich noch auf dem Weg in die Premiere mit den Gedanken woanders bin und mir gerade ein Sofa mit Netflix-Serie oder ein Feierabendbier mit Freunden deutlich besser vorstellen kann.

Oft genug zieht mich eine Inszenierung dann trotzdem in den Bann, haut mich um, verblüfft mich, rührt mich, unterhält mich, regt mich an, stellt mir Fragen. Oder irritiert mich, lässt mich fremdeln, was nicht schlecht sein muss. Auch Reibung erzeugt Wärme. Ich komme jedenfalls deutlich häufiger beglückt aus einer Vorstellung als schlecht gelaunt!

Regelmäßige Besuche schulen die Urteilskraft

Es ist ein Privileg, sich auseinandersetzen zu dürfen, mit Themen, mit Lesarten, Künstlern zuzusehen. Und ich vermute: Wer häufig ins Theater, ins Kino, Konzert oder Ballett geht, der ist beim Schauen geschulter als jemand, der das nur ausnahmsweise tut. Wer kritisiert, sollte Vergleiche ziehen können, einordnen, sinnvoll beschreiben. Empathie­fähig sein! Manchmal erschließt sich etwas trotzdem erst später, eine Kritik ist auch eine Momentaufnahme.

Natürlich verstehe ich es, wenn ein Konzertgänger empört ist, wenn in der Zeitung steht, dass der Auftritt seiner Lieblingsband nicht so famos gewesen sein soll, wie er als Fan das selbst empfunden hat. Schreibt ein Kritiker von Soundproblemen, von einer womöglich mau aufgelegten Band, von einer routiniert runtergeschrammelten Show, wird er manchmal als Spielverderber empfunden. Aber was bedeutet das?

Hinzuschauen ist eine Verantwortung

Möchte man, dass über jedes Pop- oder Rockkonzert, das natürlich vor allem von Fans besucht wird (die dafür zuweilen enorme Summen ausgeben), ausschließlich positiv berichtet wird? Ist es wahrscheinlich, dass jedes Konzert nur grandios ist ...? Genau hinzuschauen ist also auch eine Verantwortung. Der britische Schauspieler Noël Coward hat es einmal fein formuliert: „Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.“

Und für wen schreiben wir? Für die, die mit uns in der Vorstellung waren. Für die, die erst nach der Kritik über den Kartenkauf entscheiden. Und: für alle anderen.