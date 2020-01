Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freunde des Hamburger Abendblatts,

immer montags wollen wir uns an dieser Stelle mit Ihren Wünschen oder Ihrer Kritik beschäftigen. Wir wollen über die großen Leser(brief)-Debatten sprechen und Einblicke in unsere Arbeit geben, sowohl in die Art, wie wir recherchieren, als auch, wie das Abendblatt gemacht wird. Wenn Sie dazu Anregungen haben, immer her damit: chefredaktion@abendblatt.de. Heute geht es um den Höhepunkt des Bürgerschaftswahlkampfs.

Das Duell der Spitzenkandidaten ist immer einer der Höhepunkte eines jeden Wahlkampfes – und manchmal kann es eine Wahl sogar stark beeinflussen. So zuletzt im Norden geschehen bei der Landtagswahl 2017 in Schleswig-Holstein, als der relativ unbekannte CDU-Herausforderer Daniel Günther den wie einen sicheren Sieger aussehenden Ministerpräsidenten Torsten Albig (SPD) erst beim TV-Duell und dann am Wahlsonntag schlug. Will sagen: Der direkte Vergleich kann selbst bei klaren Umfragen der Stimmung unter den Wählern noch eine andere Richtung geben.

Katharina Fegebank (Grüne) ist Zweite Bürgermeisterin und Spitzenkandidatin ihrer Partei. Peter Tschentscher (r.) will als Spitzenkandidat der SPD Bürgermeister bleiben.

Deshalb schätzen Amtsinhaber wie etwa die Bundeskanzlerin oder Ministerpräsidenten Duelle nicht unbedingt und versuchen, so wenige wie möglich davon zuzulassen. Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher geht einen anderen Weg: Er hat insgesamt sechs Duellen mit seiner direkten Herausforderin, der Zweiten Bürgermeisterin Katharina Fegebank von den Grünen, zugestimmt. Die beiden treffen sowohl im Fernsehen als auch im Radio aufeinander – und natürlich beim Hamburger Abendblatt.

Am Donnerstag, 6. Februar, kommt es im Rahmen unserer Podcast-Reihe „Entscheider treffen Haider“ zum Duell von Tschentscher und Fegebank im Hotel Grand Elysée. Die Karten für den Termin sind lange ausverkauft, der ganze Abend (Start ab 18.30 Uhr) wird live auf www.abendblatt.de übertragen, das Gespräch wird als Audio-Podcast auf www.abendblatt.de/entscheider zu hören und im Hamburger Abendblatt nachzulesen sein. Moderator der Livesendung ist Peter Ulrich Meyer, Chef unseres Ressorts Landespolitik, befragt werden die Kandidaten auf der Bühne von Abendblatt-Chefredakteur Lars Haider.

Maximal 90 Minuten wird das Duell dauern, danach wird es noch eine Analyserunde geben, zu der CDU-Spitzenkandidat Marcus Weinberg und FDP-Spitzenkandidatin Anna von Treuenfels eingeladen sind. Beide Parteien wären mögliche Partner in einer Jamaika- (mit den Grünen) oder einer Deutschland-Koalition (mit der SPD).

Das Duell ist diesmal besonders interessant, weil zwei Politiker gegeneinander antreten, die fünf Jahre (erfolgreich) miteinander regiert haben und vielleicht weitere fünf Jahre miteinander regieren werden. Will sagen: Tschen­tscher und Fegebank müssen sich einerseits attackieren, dürfen andererseits aber auch nicht zu aggressiv im Umgang miteinander werden. Schließlich würden beide am liebsten die Regierungsgeschäfte mit der Partei des jeweils anderen – also in einer Zweierkonstellation – fortsetzen. Nur was die Person des Ersten Bürgermeisters oder der Ersten Bürgermeisterin betrifft, hat man komplett gegensätzliche Vorstellungen.

Darum wird es unter anderem beim Abendblatt-Duell gehen: Wie wichtig ist der Präses des Senats in einer Regierung überhaupt, in der SPD und Grüne voraussichtlich gleich viele Senatoren hätten? Ist Katharina Fegebank nicht auf jeden Fall die große Gewinnerin, weil die Grünen im Vergleich zur vergangenen Bürgerschaftswahl doppelt so viele Stimmen holen werden? Und kann man Peter Tschentscher nicht schon zum Amt des Bürgermeisters gratulieren, nachdem CDU und FDP ihre Präferenzen für die SPD sehr deutlich öffentlich gemacht haben? Wenn es mit den Grünen nicht klappen sollte, hätte Tschentscher also eine bequeme Alternative.

Natürlich werden auch die beherrschenden Themen des Wahlkampfes im Duell eine Rolle spielen. Das Problem: So stark sind die Unterschiede etwa in der Wohnungs- oder der Wissenschaftspolitik zwischen SPD und Grünen nicht, selbst im Bereich Verkehr herrscht Einigung darüber, dass künftig weniger Autos in der Hamburger Innenstadt unterwegs sein sollen.

Weil es die großen Streitpunkte nicht gibt, entwickeln sich im Wahlkampf – und damit wahrscheinlich auch im Duell – eher kleine Scharmützel: Etwa, dass die Grünen Schwarzfahren oder Vermummungen bei Demonstrationen zu Bagatelldelikten machen wollen. Oder, dass die SPD anders als alle anderen Parteien auf die Hilfe ihrer Bundesspitze, Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans, verzichtet.

Wenn Sie Fragen haben, die wir stellen sollen, dann schicken Sie die gern per E-Mail bis zum 4. Februar an chefredaktion@abendblatt.de