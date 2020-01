SpVgg Greuther Fürth gegen den FC St. Pauli. Das ist doch mal eine Partie am Auftaktspieltag zur Frühlingsserie in der Zweiten Liga. So typisch, so passend für das deutsche Fußball-Unterhaus. Kein Verein hat dort mehr Spiele bestritten als die Franken, nämlich 1076. Die Kiezkicker folgen auf Rang drei (978) hinter Alemannia Aachen (1020) – aber die haben sich 2013 insolvent verabschiedet und darben jetzt in der Regionalliga.

Es ist eine seltsame Liga, diese Zweite Liga. Da spielen zahlreiche Clubs mit, die das Gefühl in sich tragen, gar nicht dort hinzugehören. Sondern natürlich erstklassig sind - also: eigentlich. Elf von 18 Vereinen gehörten schon einmal der Bundesliga an, vier waren 1963 sogar Gründungsmitglieder der deutschen Eliteklasse. So etwas prägt das Denken. Das kann gefährlich sein, wenn die Ansprüche der Clubführungen und der Fans mit der sportlichen Realität nicht übereinstimmen. Sechs der 16 Bundesliga-Gründungsmitglieder spielen inzwischen unterklassig. Opfer von unrealistischer Hybris.

Dem SV Sandhausen oder dem

1. FC Heidenheim und Erzgebirge Aue, denkt man, kann das nicht passieren. Diesen Zweitliga-Vorzeigeclubs, die aus ihren Möglichkeiten das Maximale herausholen. Da ziehen wir den Hut. Und? Genau: Langweilig, irgendwie.

Natürlich will ein Verein wie der HSV da weg. Und mehr oder weniger heimlich auch der FC St. Pauli. Und der VfB Stuttgart, Hannover, Nürnberg, Bielefeld. Sie alle haben Tradition und Fans und tolle Stadien. 20.329 Zuschauer kamen in dieser Saison durchschnittlich in die Arenen, das ist die bestbesuchte Zweite Liga der Welt. Die Spiele sind spannend und unvorhersehbar, und Bayern München wird garantiert nicht Meister. Das ist alles schön – aber irgendwann ist auch mal gut.