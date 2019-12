Worf hat ein Problem. Durch seine Karriere als Sternenflottenoffizier gilt er bei seinen klingonischen Artgenossen längst als verweichlichter Mensch. Umgekehrt stößt er bei einigen Menschen immer wieder auf Ablehnung. Wegen seiner Herkunft, seines Aussehens: dunkel und mit dieser hohen Stirn. Außerdem: Sind nicht alle Klingonen immer aggressiv?

Da schwingen zahlreiche Vorurteile mit. Anerkennung ist schwer. Und einige wollen auch gar nicht offen auf die so fremd wirkende Person zugehen, sie näher kennenlernen. Lieber kultivieren sie Angst und Ablehnung vor Fremden, insbesondere vor Minderheiten. Zum Glück ist das ja reine Science-Fiction. Ausgedacht, eine Handlung aus „Raumschiff Enterprise“ – oder „Star Trek“ im Original. So etwas gibt es in der realen Welt doch nicht. Wäre ja schlimm.

Sprache als Schutzschild

Im Gegenteil, es gibt Menschen, deren Begeisterung für die Klingonen so weit geht, dass sie die Sprache lernen, die 1984 von dem Linguisten Marc Okrand erfunden wurde. Der Sprachexperte Lieven L. Litaer hat nach dem „Kleinen Prinz“ auch die Gute-Nacht-Geschichte „Schlaf gut, kleiner Wolf“ (nicht Worf) ins Klingonische übersetzt, ein Hörbuch wurde eingesprochen: „Qongchu’, ngavyaw’ mach.“ Das ist Realität gewordene Fiktion. „Ich habe erkannt, dass viele Lebewesen die Sprache als eine Art Schutzschild benutzen“, hat Worf einmal gesagt: „Sie reden viel und sagen wenig.“

Da hat er recht – oder hat sich das auch nur jemand ausgedacht? Egal. Es ist immer noch besser, Leute hören auf einen Klingonen als auf niemanden mehr, der von ihrer Meinung abweicht. In diesem Sinne: „Fohe ’uQ’a’ ’ej DIS chu’ botIvjaj“ – frohes Fest!