Mein Leben in der Woche der Missgeschicke

Was ich anfasse, läuft seit einer Woche schief. Alles fing damit an, dass ich den Badezimmerschrank putzen wollte. Cremes, Parfüm, Duschgel, Shampoo und diese ganzen winzigen Nagellackfläschchen räumte ich aus. Wischte einmal durch. Und sortierte alles sorgfältig wieder ein. In der Hocke stellte ich die letzte Tube zurück ins unterste Fach, stützte mich beim Aufstehen an der offenen Schranktür ab – und zerstörte mein Werk innerhalb weniger Sekunden. Wie in Zeitlupe kam mir die wackelige Holzkonstruktion inklusive Inhalt entgegengeflogen. Beschossen von Kosmetikartikeln, die nun allesamt auf dem Boden verteilt lagen, stand ich im Chaos und fluchte.

Man sollte ja meinen, aus Fehlern würde man lernen. Wie mit der heißen Herdplatte. Nö. Das kann ich nicht bestätigen. Ein paar Tage später habe ich den Schrank zum zweiten Mal umgekippt. Wieder derselbe Ablauf, nur diesmal machte ich (nachdem ich fertig mit wütendem Trampeln war) blitzschnell ein Foto und verschickte es per Whats­App an Freunde mit dem Untertitel: „Es ist schon wieder passiert ...“

Dann habe ich noch die Tannengirlande von der Fensterbank gerissen, kalte Pommes auf dem Weihnachtsmarkt bekommen, die frisch verzierten Plätzchen zerbrochen, meinen Haustür- und Autoschlüssel in der Redaktion vergessen, den weißen Pullover bekleckert, ach ja, und die Makkaroni beim Italiener waren mit extra vielen Zwiebeln bestückt, obwohl ich sie doch abbestellt hatte. So etwas nennt man wohl Pechsträhne – eine Reihe unglücklicher Zufälle. Allerdings passt die Definition in meinem Fall nicht ganz. Meine Missgeschicke sind doch relativ vorhersehbar. Wenn ich mit dem Badezimmerschrank in Kontakt trete, fordere ich regelmäßig mein Schicksal heraus.

Nun gibt es bei einer Pechsträhne zwei Möglichkeiten: Entweder man verkriecht sich auf seinem gut gepolsterten Sofa, trinkt nur noch aus Pappbechern und zündet am besten keine Kerzen in der Wohnung an. Oder – und diese Variante gefällt mir deutlich besser – man konzentriert sich auf die Dinge im Leben, die tagtäglich glattlaufen.

In der Regel schaffen wir es jeden Morgen, nicht in der Dusche auszurutschen, uns nicht am Körnerbrötchen zu verschlucken und unfallfrei mit dem Auto ins Büro zu fahren. Wir haben uns daran gewöhnt, dass all diese Alltagsroutinen funktionieren. Für uns ist es selbstverständlich, dass wir uns nicht die Nase brechen, wenn wir morgens in die enge Jeanshose hüpfen. Wir würden es nicht als Glück bezeichnen, wenn wir uns beim Brotschneiden keinen Finger abhacken. Aber warum eigentlich nicht?

Der Mensch neigt dazu, immer das Negative zu sehen. Bestes Beispiel ist unser Aberglaube um Freitag, den 13. (nehmen Sie sich morgen in Acht!). Einige fürchten sich so sehr vor Unglück an diesem Tag, dass sie Flugzeuge meiden, wichtige Termine absagen oder sich gar nicht erst aus dem Bett trauen. Sie richten ihre komplette Aufmerksamkeit auf das Pech und warten nur darauf, dass ihnen etwas Schlimmes passiert. Dabei frage ich mich: Warum haben wir einen Unglückstag festgelegt, aber keinen Glückstag? Wie wäre es beispielsweise mit Donnerstag, dem 20.?

Noch komplizierter wird es für diejenigen, die viel reisen. In Griechenland, Spanien und Lateinamerika gilt Dienstag, der 13., als Pechtag. In Italien sollte man am Freitag, dem 17., auf keinen Fall das Haus verlassen. Und in Kroatien darf man sich sonntags nicht die Fingernägel schneiden und auf den Philippinen kein rotes Hemd tragen, wenn man in einen Sturm gerät – dann ist die Gefahr nämlich besonders groß, vom Blitz getroffen zu werden. Beim grünen T-Shirt müssen Sie sich keine Sorgen machen.

Wir können uns jeden Tag aufs Neue entscheiden, wie wir die Dinge betrachten. Auch in vermeintlichen Missgeschicken steckt viel Positives. Als ich meine kalten Pommes zurückgegeben habe, gab es als Entschuldigung eine extra große Portion. Meine Eltern haben sich gefreut, dass ich meinen Schlüssel im Büro vergessen habe und die Nacht bei ihnen verbracht habe. Und mein Kleinkrieg mit dem Badezimmerschrank habe ich als Anlass genommen, unnötige Kosmetikartikel wegzuschmeißen. Damit beim nächsten Mal nicht so viel herausfällt ...