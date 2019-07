Hamburg. Nun ist er endlich erfolgt – der offizielle Startschuss zur mittlerweile neunten Elbvertiefung. Seit fast 200 Jahren wird an Deutschlands wohl wichtigstem Fluss gearbeitet und gebaggert. Ob die aktuelle Elbvertiefung die letzte sein wird? Darauf eine Prognose zu geben, ist schwierig. Dass es sich allerdings mit Blick auf die Entwicklung der Schiffsgrößen um eine notwendige Baumaßnahme für die Hafenstadt Hamburg handelt, daran kann es – zumindest aus ökonomischer Sicht – keinen Zweifel geben. Damit die modernsten Giganten der Meere mit ihren extremen Tiefgängen noch auf der Elbe Richtung Hamburg fahren können, muss die Elbe nicht nur tiefer, sondern vor allem breiter werden.

Dem offiziellen Startschuss mit Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer ist ein langjähriger sowie dann und wann grotesk wirkender Rechtsstreit um den Sinn und Unsinn der Elbvertiefung vorausgegangen. Nicht alle Bedenken der klagenden Umweltschützer musste man nachvollziehen können. So kann es kaum verwundern, dass die Frage, ob ein Unkraut namens Schierlingswasserfenchel diese Milliarden-Projekt aufhalten sollte, bei vielen Beobachtern vor allem eines hervorrief: Ungläubiges Kopfschütteln. Dennoch sollte man die Einwände vieler Anrainer und Naturschützer nicht als Spinnereien abtun. Denn dass die weitere Vertiefung und Verbreiterung der Elbe – allein schon durch die Veränderungen der Fließgeschwindigkeiten – Auswirkungen auf Flora und Fauna haben werden, kann niemand ernsthaft infrage stellen. Deshalb ist es richtig und begrüßenswert, dass die Politik – wenn auch erst auf Druck der Gerichte – ökologische Ausgleichsmaßnahmen für diesen Eingriff in die Natur vorgenommen hat. Am Ende ist ein Kompromiss gefunden worden, der die negativen Folgen für die Umwelt hoffentlich begrenzen und eine gute Grundlage für den weiteren Wohlstand der Hafen- und Handelsstadt Hamburg bilden wird.

Fakt ist: Hamburgs Hafen muss sich strecken, will er die europäischen Konkurrenten in Rotterdam und Antwerpen nicht noch weiter davonziehen lassen. Dabei werden die Vertiefung und Verbreiterung der Elbe allerdings nur helfen, ausreichen werden diese Maßnahmen nicht. Während sich Häfen bisher vor allem als Verladeplätze für Waren aus der ganzen Welt verstanden haben, müssen sie sich in der Zukunft darüber hinaus zu hochmodernen Produktions- und Dienstleistungszentren wandeln. Denn immer mehr Güter dürften in Zukunft nicht mehr rund um den Globus transportiert, sondern direkt an der Kaikante über 3D-Drucker hergestellt werden. Hamburgs Wirtschaft und Wissenschaft zeigen in diesem Zukunftsfeld bereits vielversprechende Ansätze. Was noch fehlt, ist eine überzeugende Strategie, in welche der Hafen und seine Protagonisten intensiv eingebunden werden.

Wer Hamburgs Hafen fit für die Zukunft machen und über diesen Weg Arbeit schaffen will, der darf die noch unbebauten Flächen am Wasser nicht primär für Wohnungen, mehr oder weniger originelle Freizeitaktivitäten und Kreuzfahrer reservieren. Keine Frage: Hamburg braucht Tourismus. Und die Stadt benötigt zweifelsfrei auch Wohnungen, wobei man in diesem Zusammenhang durchaus die Frage stellen darf, wer sich die modernen Immobilien in Hafennähe überhaupt leisten kann.

Bei aller Schönheit, die der Hafen für Wohnungssuchende und Touristen bietet, sollte niemand vergessen: Der Hafen muss vor allem Arbeitsplatz bleiben – für Handelsfirmen und moderne Produktionsbetriebe. Denn nur so lässt sich der Wohlstand aller Hamburger langfristig sichern.