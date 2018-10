Wenn die Zeitung frühmorgens im Briefkasten steckt

Nach dem westlichen Verständnis von Demokratie lebten die Menschen in der DDR nicht in Freiheit, sie waren im politischen Sinne nicht frei. Die Bewohner West-Berlins waren damals freier als die Leute jenseits der Mauer. Heute lebt die Bevölkerung der Bundesrepublik am freiesten im Vergleich zu den Zuständen während der tausendjährigen deutschen Geschichte. Keine Bange, ich will den Leitartikeln oben auf dieser Seite keine Konkurrenz machen. Hier geht es nach wie vor um die Sprache, und zwar diesmal um die Komparation (Steigerung) der Adjektive. Das Adjektiv „frei“ lässt sich steigern, kann im Kontext die Stufen frei (Positiv), freier (Komparativ) und am freiesten (Superlativ) annehmen, die in Relation zueinander stehen.

Die Grenzen des Komparativs

Wie ist es aber bei fehlerfrei? „fehlerfrei“ bedeutet frei von Fehlern, und „fehlerfreier“ als fehlerfrei kann ein Text eigentlich nicht sein. Null Fehler sind null Fehler, ziehen wir davon etwas ab, befinden wir uns schon im Minusbereich. Also handelt es sich bei „fehlerfrei“ um ein absolutes Adjektiv, das den Superlativ bereits in der Grundstufe (Positiv) enthält. Absolute Adjektive können nicht gesteigert werden. So weit, so richtig. Eine Person oder Sache kann nicht „toter“ als tot, nicht „schwangerer“ als schwanger, „lebloser“ als leblos oder „viereckiger“ als viereckig sein. Auch die Aussage „optimal“ ist bereits das Optimale und nicht etwa das „Optimalste“. Dieses Beispiel führte ich in der vergangenen Folge als Fehler an.

Leider passte ich an anderer Stelle nicht auf und benutzte die Form „am fehlerfreiesten“, was im Zusammenhang des Absatzes zwar das Gegenteil bedeuten sollte, für sich allein aber ein grammatischer Ausrutscher zu sein schien. Das war von mir geschludert. Seitdem ersticke ich in einer Flut von Zuschriften, Belehrungen, Hinweisen und Angriffen. Vielleicht war es naiv zu glauben, dass die „Deutschstunde“ nicht gegen die Leser gerichtet sei, sondern zusammen mit den Lesern gegen die Fehler und Tücken der deutschen Sprache. Viele Mails waren nett, verständnisvoll und enthielten das Versprechen, trotzdem weiterhin dienstags meine Kolumne lesen zu wollen (da fällt mir aber ein Stein vom Herzen!), andere strotzten vor Häme und Bösartigkeiten. Ich kam mir vor wie ein altersschwacher Rehbock, der von einer Hundemeute umstellt ist, die bei der ersten falschen Bewegung zuschnappen will.

Immerhin darf ich den Schluss ziehen, dass die komplizierte absolute Komparation, die ich in den bisherigen 486 Folgen der „Deutschstunde“ schon mehrmals behandelt habe, offenbar zum Allgemeinwissen der Abendblatt-Leser gehört. Ich überlege, ob es nun an der Zeit ist, meine Bemühungen einzustellen. Meine missverständliche Formulierung habe ich zurückgezogen und im Online-Angebot sofort dahingehend geändert, dass das Abendblatt eines der fehlerärmeren Blätter sei. Leider gilt für die Printausgabe: Gedruckt ist gedruckt! Wenn die Zeitung frühmorgens im Briefkasten steckt, ist es zu spät für Korrekturen.

Die Steigerung im Vergleich

Ohne mich herauswinden zu wollen, muss ich nun aber auch ein paar deutliche Bemerkungen machen dürfen. Wer sich der Mühe unterzogen hat, vor dem Zuschnappen den gesamten Absatz zu verstehen, wird bemerkt haben, dass das Abendblatt von mir keineswegs als fehlerfrei, sondern gerade umgekehrt als nicht fehlerfrei bezeichnet worden ist. Es enthält jedoch weniger Fehler als andere Zeitungen, ist also „fehlerfreier“, wenn nicht gar – nun kommt das umstrittene Wortspiel – „am fehlerfreiesten“ unter den gut redigierten deutschen Blättern.

In dem inkriminierten Fall handelt es sich grammatisch im Übrigen um eine relative Komparation, um eine Steigerung als Vergleich, die hochsprachlich korrekt ist. Dabei geht es um die Vergleichsformen der Adjektive, die an sich einen höchsten oder geringsten Grad ausdrücken (etwa leer, still), aber in relativer Bedeutung verwendet werden können: „Das Kino ist heute leerer als gestern. In den stillsten Stunden der Nacht“ – zitiert nach dem Duden Band 9 oder dem Grammatik-Duden (D 503 ff.), der bekanntlich fehlerfreier ist als manches Sprachbuch aus dem Schulunterricht.

deutschstunde@t-online.de

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.