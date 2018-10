Als Uwe Seeler im Bundestag ein Tor schoss

Fehler in Druckwerken sind so alt wie der Buchdruck selbst. Die „Schwarze Kunst“, wie diese Zunft seit Gutenberg genannt wird, war von Anfang an mit mancherlei Kunstfehlern durchsetzt. Der Lübecker Buchdrucker Johann Ballhorn (1528 bis 1603), der dort 1586 eine Ausgabe des „Lübischen Rechts“ veröffentlichte, hatte dabei eine Todsünde begangen: Er gab den Satz ohne vorherige Korrektur in den Druck. Sein Werk enthielt derart viele Fehler, Drehungen, Klitterungen und auf unfreiwillige Weise sogar neue Wörter, dass ihm die zweifelhafte Ehre zuteilwurde, den Fachbegriff Verballhornung oder verballhornen von seinem Namen abgeleitet zu sehen.

In 55 Jahren Journalismus habe ich wohl noch keine Tageszeitung in der Hand gehabt, die ganz ohne Fehler war. Auch das Abendblatt soll von dieser Feststellung nicht ausgenommen werden, obwohl … – obwohl ich als jahrzehntelanger Kämpfer an der orthografischen, typografischen und grammatischen Front sagen kann, dass unser Blatt noch eines der fehlerfreiesten ist. Nein, die Korrektur ist nicht abgeschafft worden, nein, die Kolleginnen und Kollegen beherrschen die deutsche Sprache recht gut, ihre Computer allerdings tun sich schwerer mit dem Duden. Ja, früher gab es weitaus mehr Fehler im Abendblatt, nicht umgekehrt. Während des Bleizeitalters waren die Fehler allerdings anders. Beim Umbruch wurden dauernd Bleizeilen und Absätze „verhoben“, sodass Uwe Seeler plötzlich während einer Bundestagssitzung im Bonner Plenarsaal ein Tor schoss.

Eine Krähe hackt der anderen kein Auge aus

Die Leser sind aufmerksam und genau. Alle Fehler pflegen sich offenbar in meinem Postfach zu versammeln. Das darf so bleiben, aber bitte nur die Fundstellen mit genauer Quellenangabe aus dem Abendblatt, keine Bemerkungen zu „den Medien“. Eine Krähe hackt der anderen bekanntlich kein Auge aus und schon gar nicht ihr eigenes. Deshalb wird keine Redaktion bei einem Flüchtigkeitsfehler in einem Wort, das sie seit 1948 schon zig Millionen Mal richtig geschrieben hat, gleich eine Unterlassungserklärung unterschreiben, wird aber jeden symptomatischen Ausrutscher sorgfältig intern behandeln.

Lassen wir also die Krähen anonym bleiben und sichten die Ernte einer Woche aus deutschen Publikationen. „Die iranischen Führer sähen Chaos, Tod und Zerstörung“, hat Donald Trump angeblich laut einer Berliner Zeitung gesagt. Wir sehen, dass wir bei säen genau hinsehen sollten. Dann wurde bundesweit gemeldet, die Unions-Fraktion habe Ralph Brinkhaus auf das Schild gehoben. Obwohl einige Kommentatoren meinten, hier handele es sich um das Stoppschild für Angela Merkel, schlage ich vor, den neuen Fraktionsvorsitzenden besser auf den Schild zu heben. Sie wissen schon – das Schild stammt vom Maler, der Schild aber vom Ritter (oder von Majestix, der in dem bekannten gallischen Dorf den Schild bestieg und sich gegen die Römer tragen ließ).

Mario Götze spielt nicht schlechter "wie" bei der WM

Papst Franziskus spricht kein Deutsch, trotzdem wollen wir ihm nicht unterstellen, dass er in Litauen „den Opfern“ des Holocaust gedacht hat, sondern wohl der Opfer. Die Zahl der Verben, die durch ein Genitivobjekt ergänzt werden, ist relativ klein und nimmt leider weiter ab. Es besteht eine starke Tendenz, diese Verben mit dem Dativ zu verbinden. Wer hat nicht schon gelesen: Man sollte sich besonders „den“ jungen Spielern annehmen. Richtig ist: Man sollte sich besonders der jungen Spieler annehmen.

Besonders nehmen sich die Kollegen vom Sport in diesen Tagen des Spielers Mario Götze an. Allerdings spielt der zurzeit nicht schlechter „wie“ bei der WM 2014, sondern höchstens schlechter als damals. Er macht auch nicht „denselben“ Fehler wie im letzten Jahr. Jeder Fehler ist ein Unikat und kann sich nicht wiederholen, es sei denn als gleicher Fehler.

Der Linienrichter hat kein Abseits „gewunken“. Und wenn Sie noch so sehr mit der Fahne wedeln: Das Verb „winken“ ist ein schwaches Verb und flektiert als winken, winkte, gewinkt und nicht als „winken, wank, gewunken“ – selbst im September „diesen“ (dieses) Jahres, als „optimalste“ (optimale) Bedingungen und „heiße“ (hohe) Temperaturen herrschten.

deutschstunde@t-online.de

© Hamburger Abendblatt 2018 – Alle Rechte vorbehalten.