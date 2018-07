Wer ist eigentlich ... Andreas Dey?

Immer montags: Der Fragebogen an die Abendblatt-Autoren, deren Namen man beinahe jeden Tag in der Zeitung liest. Heute: Andreas Dey.

Ich bin Journalist geworden, weil:

Ich mich nach der Ausbildung zum Bankkaufmann zum Glück daran erinnert habe, dass das Schülerpraktikum bei einer Tageszeitung mehr Spaß gemacht hat und ich es noch einmal in dieser Branche versuchen sollte. Gute Entscheidung!



Meine großen Themen sind:

Die Hamburger Landespolitik und dort vor allem soziale Themen und alles, was mit den Finanzen der Stadt zu tun hat.



Ich wollte immer zum Hamburger Abendblatt, weil:

Gegenfrage: Wohin denn sonst?



Drei Dinge, die ich an Hamburg und dem Norden am meisten schätze:

Die Elbe, das Meer, die Nähe zu Dänemark.

Andreas Dey

Drei Dinge, die in Hamburg und im Norden besser werden müssen:

1. Das kleingeistige Gerede von der schönsten Stadt der Welt: Paris, Amsterdam & Co. lachen sich schlapp.

2. Die oft bemühte Floskel vom hansea­tischen Understatement: Darf auch gern gelebt werden.

3. Die Radwege



Demnächst würde ich gern mal ein Interview führen mit:

Donald Trump



Das wären meine wichtigsten Fragen: Eigentlich nur eine: Sind Sie wirklich so stumpf, oder tun Sie nur so?



Der interessanteste Interviewpartner, den ich bisher hatte:

Kommt auf die Definition von „interessant“ an. Olaf Scholz etwas zu entlocken, was er eigentlich nicht sagen will, ist eine interessante Aufgabe. Die bekifften Musiker der Bloodhound Gang waren auch interessant – aber anders.



Die schwierigste Geschichte, die ich recherchieren musste:

„Recherche“ trifft es nicht ganz: Vor einigen Jahren habe ich eine sterbenskranke alte Dame im Hospiz begleitet, bis in den Tod. Ihr gerecht zu werden und ihre Geschichte würdig aufzuschreiben war eine Herausforderung.



An diese Geschichte von mir denke ich gern zurück:

Die erfüllendste Aufgabe als Journalist war das 16-seitige Abendblatt-Dossier „Wunschkonzert“ über die Geschichte der Elbphilharmonie – auch und vor allem dank der großartigen Kollegen Jan Haarmeyer und Joachim Mischke.



Diese Geschichte hätte ich lieber nicht geschrieben:

Als junger Journalist habe ich in einem Artikel nebenbei eine verstorbene Frau erwähnt. Am nächsten Tag rief sie an und teilte mir mit: „Mir geht’s gut.“ Peinlich und eine Lehre: Erst denken, dann schreiben. Die Fakten müssen stimmen.



Das spannendste Ereignis, bei dem ich als Journalist dabei sein durfte:

Noch einmal die Elbphilharmonie. Diese schier unglaubliche Geschichte vom Rohbau bis zur Eröffnung begleiten zu dürfen war ein Geschenk. Als sie endlich fertig war und ich im fast menschen­leeren Großen Saal die ersten Orgeltöne hörte – ein Gänsehautmoment.



Im letzten Leserbrief, den ich bekommen habe, ging es um:

... unser Interview mit dem Grünen-Fraktionschef Anjes Tjarks. Die Leserin monierte, dass ihr Stadtteil vom angekündigten ÖPNV-Ausbau bestimmt wieder nicht profitieren werde. Ein bedenkenswerter Hinweis: Hamburgs S- und U-Bahn-Netz hat zu viele weiße Flecken!



Neben dem Hamburger Abendblatt lese ich zum Beispiel folgende Zeitungen/Zeitschriften:

Alle Hamburger Tageszeitungen und was mir sonst so in die Finger kommt: von „Hinz & Kunzt“ bis zum „Spiegel“.



Mein Lieblingsbuch/Lieblingsautor ist: Mit Muße: „Verlorene Illusionen“ oder alle anderen großen Romane von Honoré de Balzac. Zum Wachbleiben: Wallander-Krimis von Henning Mankell. Zum Lachen: Alles von Heinz Strunk. Und zwischendurch immer wieder: „Der Herr der Ringe“ von J.R.R. Tolkien und „Der Weiße Hai“ von Peter Benchley.



Das mache ich, wenn ich nicht arbeite: Wenn’s geht: Urlaub in Dänemark.



Vita:

Andreas Dey wurde 1971 in Hamburg geboren und wuchs in Rosengarten (Landkreis Harburg) auf. Nach dem Abitur und einer Banklehre studierte er Politik und Geschichte und arbeitete nebenbei für verschiedene Zeitungen. 1997 bis 1999 Volontariat bei den „Harburger Anzeigen und Nachrichten“, anschließend dort Lokalredakteur. 2004 wechselte er zum Abendblatt. Über die Ablösesumme wurde Stillschweigen vereinbart.

