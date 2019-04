Das „Traumschiff“ sticht an Ostersonntag unter der Führung des Ersten Offiziers Martin Grimm (Daniel Morgenroth, 2.v.r.) in See. Gemeinsam mit Hanna Liebhold (Barbara Wussow, 2.v.l.), Dr. Sander (Nick Wilder, l.) und Oskar Schifferle (Harald Schmidt, r.) bereitet er den Gästen an Bord eine unvergessliche Reise nach Sambia.