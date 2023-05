Springreiten: Mario Stevens gewinnt das Championat von Hamburg

Mario Stevens gewinnt auf Starissa das Championat von Hamburg, Hauptspringen des Derbymeetings in Klein Flottbek am Donnerstag.

Hamburg. Der Bundestrainer war zufrieden, und das wiederum machte Mario Stevens glücklich. "Hamburg ist immer ein Fingerzeig für die Saison, es hat viel Aussagekraft. Insofern haben Hansi und ich heute eine gute Visitenkarte bei Otto Becker abgegeben", freute sich der Sieger des Championats von Hamburg, Hauptspringen des Derbymeetings in Klein Flottbek am Donnerstagnachmittag.

Auf Starissa hatte sich der 40-Jährige aus Molbergen im Stechen der zehn im ersten Umlauf fehlerfrei Gebliebenen vor gut 20.000 Besuchern durchgesetzt. 23 Hundertstelsekunden Vorsprung hatte Stevens vor besagtem "Hansi", Hans-Dieter Dreher (51/Rheinfelden) mit Elysium. Auf Rang drei war der Ire Shane Breen (48) auf Cuick Star Kervec sechs Zehntel langsamer als Dreher.

Fehler stoppen Dreher und Breen

"Ich bin super happy mit dem Ergebnis, auch wenn ich sicherlich noch etwas schneller hätte sein können. Aber ich hatte am Ausgang einen Galoppsprung zu viel, das hat den Sieg gekostet. Mario hat es sich aber verdient, oben zu stehen", sagte Dreher.

Auch Breen gratulierte artig. "Mario und Hansi waren vor mir dran, ich wusste also, was zu tun gewesen wäre. Aber wahrscheinlich werde ich langsam alt und ein Feigling", scherzte er über den fehlenden Mut, etwas mehr attackiert zu haben.

Mario Stevens hatte nach der vergangenen Saison seinem zehnjährigen Wallach Starissa eine dreimonatige Pause gegönnt. "Das war hart für ihn, aber es war genau richtig. Man kann die Pferde nicht überstrapazieren, und jetzt belohnt er mich mit starken Leistungen dafür", sagte er.

Stevens erfüllt sich einen Traum

Das Championat von Hamburg zu gewinnen, sei schon länger einer seiner sportlichen Träume gewesen. "Jetzt habe ich das geschafft, und das fühlt sich sehr gut an", sagte er. Sich nun entspannt zurückzulehnen, das komme aber selbstverständlich nicht infrage. "Es war mein Traum für heute, aber ich bleibe ja noch ein bisschen", sagte er. Abwarten also, was noch so drin ist an diesem Wochenende.

Derbychef Volker Wulff freute sich derweil über den Auftakt. Am Mittwoch waren bei Temperaturen um zwölf Grad und bewölktem Himmel bereits rund 6000 Menschen nach Klein Flottbek gekommen. "Es ist toll, wie die Fans das Derby tragen. Wir haben super Sport gesehen und freuen uns jetzt auf das Derbywochenende", sagte er.