Hamburg. Der Fall der vermissten Frau aus Dithmarschen, die vor neun Tagen mit ihrem achtjährigen Sohn verschwand, bleibt mysteriös. Am Dienstag nahm die 18 Jahre alte Nichte der Frau Kontakt zu der Polizei auf, wie Polizeisprecher Stefan Hinrichs von der Polizeidirektion Itzehoe mitteilte. Dass die 41-Jährige, die eine Haftstrafe wegen Betrugs antreten sollte und ihren Selbstmord im Watt der Nordsee bei Brunsbüttel offenbar vortäuschen wollte, mit ihrem Kind nach Spanien geflüchtet ist, könnte laut Polizei eine weitere falsch gelegte Spur gewesen sein.

Vermisste Frau telefoniert mit ihrer Nichte

Die Nichte der vermissten Frau meldete sich am Dienstag bei der Kriminalpolizei in Heide, um zu berichten, dass sie am Mittag neun Minuten mit ihrer Tante telefoniert habe. "Die 41-Jährige hatte ihre Nichte in Hessen mit unbekannter Nummer angerufen und sich bei ihr über den Stand der polizeilichen Maßnahmen informiert", sagte Polizeisprecher Hinrichs. "Zu Hintergründen ihres Verschwindens und zu ihrem Aufenthaltsort hat sie allerdings keine Angaben gemacht."

Ermittler: Frau hat keine Verwandten in Spanien

Zudem haben die Ermittler herausgefunden, dass die Frau in Spanien keine Verwandten hat. Das hatte die Polizei überprüft, weil die 41-Jährige einem Zeugen kurz vor ihrem Verschwinden erzählt hatte, sie werde ihr Lebensumfeld verlassen und habe vor, Familienangehörige in Spanien aufzusuchen. Sie hätte dazu auch einige große Koffer besorgt. Das könnte sich nun als weitere Finte der Frau herausstellen. "Der Aufenthaltsort ist wieder relativ offen", sagte Polizeisprecher Hinrichs am Dienstag.

Mutter hätte Haftstrafe in Lübeck antreten müssen

Interpol bleibt jedoch weiterhin an dem Fall dran. Bereits am vergangenen Donnerstag hatte sich der Verdacht erhärtet, dass die Frau mit ihrem Sohn absichtlich abgetaucht ist. Es war bekannt geworden, dass die 41-Jährige kurz vor ihrem Verschwinden ihr Konto und auch das ihres Kindes leer geräumt und ihr Auto verkauft hatte. Zudem hätte die 41-Jährige, die laut Polizei seit Längerem von ihrem Mann getrennt lebt, wegen Computerbetrugs in zwei Fällen in der JVA Lübeck eine Haftstrafe von einem Jahr und sechs Monate antreten müssen.