Hamburg: Witwe von IS-Terrorist verhaftet – vier Kinder in Obhut

Einsatzkräfte nahmen Omaima A. am Montag in ihrer Wohnung in Neugraben fest.

Hamburg. Ihr langer Weg an der Seite von Dschihadisten endet für Omaima A. am Flughafen. Bundespolizisten führen die Deutschtunesierin zu einem Helikopter ab, sie wird für den Termin bei einem Haftrichter nach Karlsruhe geflogen. Mindestens drei Jahre lang soll die Mutter von vier Kindern der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) geworben haben – sie war auch mit dem verstorbenen deutschen Terroristen Denis Cuspert alias Deso Dogg liiert. Nun wurde die bekannteste Hamburger IS-Anhängerin am Montagmorgen in ihrer Wohnung in Neugraben verhaftet.