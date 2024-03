Sonderburg/Hamburg. Die Gemeinde in Nordschleswig will 2029 klimaneutral sein – 16 Jahre früher als die Hansestadt. Der Bürgermeister verrät sein Erfolgsrezept.

Das Mekka der Energiewende liegt an der Flensburger Förde – allerdings auf der dänischen Seite. Die Stadt Sonderburg, dänisch Sønderborg, zeigt den Deutschen und dem Rest der Welt, was eine klimapolitische Harke ist. Schon im Jahr 2029 will die Kommune mit ihren rund 70.000 Einwohnern im Energiesektor klimaneutral sein und damit noch ein Jahr früher als die ehrgeizigen 100 europäischen Städte, die sich im April 2022 dazu verpflichtet hatten, bis 2030 klimaneutral zu werden.