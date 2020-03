Hamburg. Wer in diesen krisengeprägten Tagen die Rathauspolitik beobachtet, könnte fast zu dem Schluss gelangen, die SPD habe die Bürgerschaftswahl am 23. Februar mit absoluter Mehrheit gewonnen.

Wo immer es für den Senat in Sachen Coronavirus etwas zu erklären oder anzukündigen gibt – und das gibt es bekanntlich fast täglich –, ist ein Sozialdemokrat oder eine Sozialdemokratin zur Stelle.

Coronakrise: Peter Tschentscher in Landesvaterrolle

Allen voran naheliegenderweise der Erste Bürgermeister Peter Tschentscher, der mit einer Mischung aus Gelassenheit und Strenge in eine Art Landesvaterrolle hineingewachsen ist, ausgestattet mit dem Vertrauenskapital seines Zivilberufs als Laborarzt.

Fachlich in erster Linie gefordert und damit ebenfalls häufig vor Kameras und Mikrofonen zu sehen und zu hören ist Gesundheitssenatorin Cornelia Prüfer-Storcks, Sozialdemokratin auch sie. Schulsenator Ties Rabe, Sozial- und Arbeitssenatorin Melanie Leonhard und Innensenator Andy Grote (alle SPD) sind in ihren Behörden mit den Folgen der Pandemie in starkem Maße konfrontiert.

Senat besteht aus SPD und Grünen

Wenn es um den Schutzschirm für große und kleine Unternehmen geht, den Bund und Land zur Abmilderung der Coronafolgen aufspannen, dann treten Finanzsenator Andreas Dressel und Wirtschaftssenator Michael Westhagemann auf. Letzterer ist parteilos, aber auf SPD-Ticket in den Senat gekommen.

Dabei besteht der Senat, der seit dem 18. März nur noch geschäftsführend im Amt ist, bekanntlich aus Sozialdemokraten und Grünen. Nun könnte man die Sache mit dem Hinweis beenden, die Zuständigkeiten im Senat ergäben sich eben aus der Geschäftsverteilung, und die weise jedem seine Rolle zu.

Grüne könnten als Krisenmanager selbstbewusst auftreten

Andererseits: Die Grünen konnten bei der Bürgerschaftswahl ihren Stimmenanteil bekanntlich auf 24,2 Prozent verdoppeln, was Grund genug sein könnte, auch als Krisenmanager selbstbewusst aufzutreten. Die Akteure auf grüner Seite haben aber von Beginn an jeden Eindruck vermieden, sich in dieser Situation inszenieren zu wollen.

Die Zweite Bürgermeisterin und Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank hat aus diesem Grund zum Beispiel auf Fernsehauftritte, unter anderem in der ZDF-Talkshow „Markus Lanz“, verzichtet. „Das Epizentrum liegt in den SPD-Behörden. Wir gehen damit professionell um“, heißt es von grüner Seite.

Neue Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit

Das heißt nicht, dass sich die Grünen aus der Verantwortung ziehen. Im Gegenteil: Auch Sozialdemokraten loben die Zusammenarbeit. „Es gibt ein totales Unterhaken und keine Eifersüchteleien“, sagt einer. „Seit der Wahlkampf vorbei ist, herrscht wieder Teamgeist“, sagt ein anderer. „Die Gräben, die der Wahlkampf zwischen SPD und Grünen aufgerissen hat, spielen keine Rolle mehr“, heißt es von grüner Seite.

Die von tiefem Misstrauen und wechselseitigen Attacken gekennzeichnete Atmosphäre vor allem in den Senatsvorbesprechungen vor dem 23. Februar ist neuer Ernsthaftigkeit und Sachlichkeit gewichen.

Senat im Krisenmodus

In welchem Maße der Senat in den Krisenmodus umgeschaltet hat, zeigt sich auch darin, dass die Senatsvorbesprechungen und Senatssitzungen nun mindestens zweimal statt einmal pro Woche und im Großen Festsaal anstatt in der Ratsstube stattfinden, damit der coronabedingte Schutzabstand von zwei Metern von einem zum nächsten Teilnehmer gewahrt wird. An der Stirnseite unter der Empore sitzen Tschentscher und Fegebank. Wer etwas sagen will, muss sein Mikro einschalten.

„Das ist eine Situation, die eher zu Monologen einlädt als zum Dialog“, sagt ein Senatsmitglied. Auch die Sitzordnung führt zu einer gewissen Disziplinierung, schon weil das Tuscheln mit dem nun zu entfernt sitzenden Nachbarn entfällt. Apropos Sitzordnung: Dass die dienstältesten Senatoren und Senatorinnen am nächsten zu den Bürgermeistern sitzen, wie es für die Ratsstube festgelegt ist, gilt im Großen Festsaal plötzlich nicht mehr. Die Ausnahmesituation ersetzt starre Regeln offenbar durch einen gewissen Pragmatismus.

Mehr Grüne Politik

Die Krise schweißt zusammen. Das ist das eine, aber nicht alles. SPD und Grüne haben den für Montag geplanten Start der rot-grünen Koalitionsverhandlungen zwar noch einmal verschoben, ohne ein neues Datum zu nennen. „Die Bewältigung der Coronakrise hat Vorrang, aber wir können auch nicht bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag warten“, sagt ein führendes Grünen-Mitglied. Es gebe ein Wahlergebnis, und das müsse in einer Demokratie nun einmal auch in Politik umgesetzt werden. Soll heißen: mehr grüne Politik.

Spätestens wenn die alten Koalitionspartner zusammensitzen, um über eine Fortsetzung des Bündnisses zu verhandeln, wird es mit der neuen Harmonie dahin sein. Zwar kursieren noch keine Papiere mit Forderungen zwischen beiden Seiten, aber schon jetzt zeigt sich, dass der Blick auf die durch die Pandemie völlig veränderte politische Lage zwischen SPD und Grünen nicht identisch ist.

22. Mai gilt als Zieltermin für die Bürgermeisterwahl

Das gilt zum Beispiel für große Infrastrukturprojekte, die schon im Wahlkampf ein rot-grüner Zankapfel waren: Von grüner Seite wird nun gern darauf hingewiesen, dass die Wahlprogramme aus einer Zeit vor Corona stammen und man erst einmal prüfen müsse, was sich der Stadtstaat angesichts der erwarteten massiven Steuereinbrüche und zigmillionenschweren Hilfsprogramme überhaupt noch leisten könne.

Das geht so weit, dass es Überlegungen gibt, ob man überhaupt alle Bereiche in so großer Detailtiefe verhandeln müsse wie bislang üblich. Schließlich dränge die Zeit dann doch. Wenn nicht der 6. Mai, wie ursprünglich angepeilt, so gilt doch der 22. Mai als Zieltermin für die Bürgermeisterwahl in der Bürgerschaft.

Dressel: "Die Pläne haben wir längst“

Es war dagegen immer Tschen­tschers Ansage, sehr genau und punktuell zu verhandeln, um böse Überraschungen zu vermeiden, schließlich soll das Bündnis fünf Jahre halten. Auf die großen Infrastrukturprojekte blicken die Sozialdemokraten anders als die Grünen. „Wenn wir aus dem Krisenmodus raus sind, brauchen wir ein Investitionsprogramm zur Ankurbelung der Konjunktur – das Gute ist, die Pläne haben wir längst“, sagt Finanzsenator Dressel.

Da eigneten sich die schon vor der Wahl auf den Weg gebrachten Projekte hervorragend. Dressel zählt dazu die staatlichen Milliardeninvestitionen in den Schul- und Hochschulbau, den U-Bahn-Bau­, aber auch den Bau der A 26-Ost, der Hafenpassage, auf die die Grünen am liebsten verzichten würden.

Harmonie in der Coronakrise: Thering lobt Tschentscher

Die Opposition hat in diesen Wochen das Problem, überhaupt wahrgenommen zu werden. Am kommenden Mittwoch wird Tschentscher in der Bürgerschaft eine Regierungserklärung zur Coronapandemie abgeben. Klassischerweise ist das die Gelegenheit für den Oppositionschef, kräftig dagegenzuhalten.

Für Dennis Thering, den neugewählten CDU-Fraktionsvorsitzenden, ist diese Premiere eine „große Herausforderung“, wie er sagt. Aber: „Die Menschen haben die Erwartung, dass sich Regierung und Opposition jetzt nicht streiten. Das wird deswegen eine staatstragende Rede.“ Thering lobt Tschentscher, weil der Bürgermeister die Fraktionsvorsitzenden in der Bürgerschaft zweimal in der Woche über den aktuellen Stand in der Coronakrise informiert. So nah waren sich Regierung und Opposition selten.