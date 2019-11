Hamburg. Im Fall des Tierversuchslabors LPT (Laboratory of Pharmacology and Toxicology GmbH & Co. KG) in Neugraben ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft. Die zuständige Behörde für Gesundheit und Verbraucherschutz hat die Anklagebehörde gebeten, sich des Falls anzunehmen, nachdem ehemalige LPT-Mitarbeiterinnen in einem Beitrag des ARD-Nachrichtenmagazins „Fakt“ am Dienstagabend schwere Vorwürfe gegen die Firma erhoben hatten.

Laut den Aussagen der Mitarbeiterinnen soll es gezielte Anweisungen gegeben haben, Tierversuchswerte in Labortabellen am LPT-Standort Neugraben zu manipulieren. Danach sollen Werte verändert worden sein, wenn sie nicht den Erwartungen entsprachen. Die neuen Protokolle seien gegen die alten ausgetauscht und mit dem alten Datum versehen worden. „Die Berichterstattung deutet auf ungeheuerliche Missstände am LPT auch in Neugraben hin. Bewahrheiten sich die dargestellten Manipulationen, stellt das sämtliche Studien des Betreibers in Frage“, sagte Christiane Blömeke, gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Bürgerschaftsfraktion.

Auch Vorwürfe gegen LPT-Tierversuchslabor in Wankendorf

Es sei zu befürchten, dass Wirkstoffe trotz negativer Ergebnisse an Menschen ausprobiert wurden und als Medikamente auf den Markt gekommen sind. Blömeke hat Strafanzeige gegen den Leiter des LPT wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung in einer Vielzahl von Fällen und des Verdachts des Betrugs erstattet. Vor wenigen Wochen hatten Tierschützer schwere Vorwürfe gegen das LPT-Labor Mienenbüttel (Niedersachsen) erhoben und die Zustände dort dokumentiert. „Nach den entsetzlichen Bildern aus dem Versuchslabor Mienenbüttel ist für mich klar, dass dieser Betreiber tierschutzrechtliche Standards missachtet“, sagte Blömeke.

In dem „Fakt“-Beitrag wurden auch Vorwürfe gegen das LPT-Tierversuchslabor in Wankendorf (Schleswig-Holstein) erhoben. Die Gesundheitsbehörde kündigte an, sich eng mit den zuständigen Behörden in Niedersachsen und Schleswig-Holstein abzustimmen. Bis zur Klärung der Vorwürfe sollen keine Tierversuchsanträge der Firma LPT in Hamburg genehmigt werden.