Hamburg. Der für Sonnabend angemeldet Protestzug "Großdemo gegen das Todeslabor LPT" der Soko Tierschutz startete wie geplant gegen 14 Uhr. Statt der erwarteten bis zu 2000 Teilnehmer, waren laut Polizei am Nachmittag in der Spitze 7300 Demonstranten in Neugraben-Fischbek vor Ort. Sie protestierten gegen Tierversuche im Laboratorium für Pharmakologie und Toxikologie.

Demonstration gegen Tierversuche

Die Demonstranten hatten sich zuvor am Neugrabener Markt versammelt und sind von dort in Richtung Niedermoor aufgebrochen. Über die Francoper Straße zogen sie in Richtung des LPT-Hauptsitzes im Redderweg, so ein Sprecher der Polizei Hamburg. Um 17 Uhr befand sich der Demonstrationszug in Höhe des Neugrabener Bahnhofs. Bis zu diesem Zeitpunkt sei es friedlich geblieben und es hatte keine Zwischenfälle gegeben.

Die Teilnehmer hielten Plakate, Banner und Schilder in die Luft. Darauf war unter anderem „Wenn Tiere sprechen könnten, würde die Menschheit weinen“, „Todeslabore schließen! Tierversuche abschaffen!“ oder „Vergiftet für den Profit! Rettet die Versuchstiere!“, zu lesen. Auf Facebook hatten mehr als 5200 Menschen ihre Teilnahme an der Großdemo zugesagt.

Soko Tierschutz von Teilnehmerzahl überrascht

„Nach meiner Auffassung muss das eine der größten Tierschutzdemos Deutschlands sein, wenn nicht sogar die größte. Ich habe sowas in 25 Jahren nicht erlebt“, sagte Mitorganisator Friedrich Mülln von der Organisation Soko Tierschutz am Samstag.

Am Abend von 19 bis 21 Uhr will die lörtliche Initiative „Lobby pro Tier“ vor dem Außenlabor in Mienenbüttel eine Mahnwache abhalten. Man wolle dort ein „stilles, aber mächtiges Zeichnen“ setzen, so heißt es in einer Ankündigung

Tierschützer schleusen Aktivisten in die Einrichtung

Tierschützer hatten zuvor einen Aktivisten als Mitarbeiter in das Labor in Mienenbüttel eingeschleust, der Belege für Tierschutzverstöße sammelte. Nach seinen Recherchen soll unter anderem auch ein Affe während einer Versuchsreihe für eine Pharmafirma gestorben und heimlich durch ein anderes Tier ausgetauscht worden sein. Daher sei auch eine Anzeige wegen Verdachts auf versuchten Betrug gestellt worden, teilte die Soko Tierschutz mit. Nach Bekanntwerden der Vorwürfe stellten Kontrolleure des Landkreises Harburg fest, dass 44 Affen in deutlich zu kleinen Käfigen ohne die vorgeschriebenen Beschäftigungsmöglichkeiten saßen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft Stade hat die Ermittlungen aufgenommen. Das bestätigte ein Sprecher am Freitag. Die Dauer der Ermittlungen sei schwer abzuschätzen.

Proteste der vergangenen Jahre

Bereits in den vergangenen Jahren hatte es vereinzelt Proteste gegen Versuchstierhandel und Tierversuche vor dem Laboratorium für Pharmakologie und Toxikologie gegeben. 2016 hatten Tierschutzaktivisten das Versuchslabor blockiert und sich an die Zufahrtstore gekettet. Auch 2017 kam es zu Protesten.