Losentscheid statt Abstimmung: Wolf wird AfD-Spitzenkandidat

Dirk Nockemann und Alexander Wolf wollten bei der Bürgerschaftswahl kandidieren, einander aber nicht beschädigen. So entschied das Los.

Hamburg. Das ist mal ein ungewöhnliches Verfahren: Bei der Hamburger AfD wurde ausgelost, wer als Spitzenkandidat für die Bürgerschaftswahl im Februar antreten soll. Ergebnis: Alexander Wolf, einer von zwei Fraktionschefs in der Bürgerschaft, soll auf Platz ein stehen. Auf Platz zwei soll demnach Dirk Nockemann stehen, AfD-Landesvorsitzender und neben Wolf Co-Fraktionschef in der Bürgerschaft. Das empfiehlt der Landesvorstand den AfD-Mitgliedern, die über die Liste auf einem Parteitag am kommenden Wochenende entscheiden.