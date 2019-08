Hamburg. Diese Entscheidung dürfte für angespannte Stimmung im Hamburger Rathaus sorgen: Während dort seit 2015 eine rot-grüne Koalition regiert, streben die Grünen im Bezirk Eimsbüttel ein Bündnis mit der CDU an. Nach Abendblatt-Informationen hat der Kreisvorstand (auf Partei-Ebene entsprechen die „Kreise“ den Bezirken) am Donnerstagabend beschlossen, Koalitionsverhandlungen mit der Union aufzunehmen und das bisherige Bündnis mit der SPD nicht fortzusetzen. Damit dürften auch die Tage von Bezirksamtsleiter Kay Gätgens (SPD) gezählt sein.

Bei den Bezirkswahlen Ende Mai waren die Grünen in Eimsbüttel mit 37,2 Prozent klar stärkste Kraft geworden – und hatten die SPD abgelöst, die nur noch auf 23,1 Prozent der Stimmen gekommen war. Die CDU hatte 16,3 Prozent erreicht. Da die Grünen sowohl mit der SPD als auch mit der CDU auf eine satte Mehrheit in der Bezirksversammlung kommen würden, hatten sie mit beiden möglichen Partnern Sondierungsgespräche geführt – die nun in die Entscheidung mündeten, Grün-Schwarz anzustreben.

Pikant: Ein Senator führt die Grünen in Eimsbüttel

Ein solches Bündnis, freilich jeweils unter Führung der CDU, hatte es auf Bezirksebene bereits in Altona und Harburg gegeben – zeitlich in etwa parallel zum ersten schwarz-grünen Senat, der von Anfang 2008 bis Ende 2010 regiert hatte.

Pikant: Kreisvorsitzender der Eimsbüttler Grünen ist Justizsenator Till Steffen – zugleich also Mitglied der rot-grünen Landesregierung. Er und die Fraktionsvorsitzende in der Bezirksversammlung, Lisa Kern, hatten schon kurz nach der Wahl angekündigt, dass ihre Partei als stärkste Kraft zukünftig auch die Bezirksamtsleitung stellen wolle. Die SPD war aber offenbar nicht bereit, ihren erst vor zwei Jahren gewählten Bezirks-Chef Kay Gätgens für ein Bündnis mit den Grünen zu opfern – jedenfalls nicht sofort. Sollte es nun zu einer grün-schwarzen Koalition kommen, dürfte sich diese dagegen sehr schnell auf eine „grüne“ Bezirksamtsleitung einigen.

Die Grünen wollen sich im Laufe des Tages offiziell zu dem Vorgang äußern. Den Eimsbüttler SPD-Fraktionschef Gabor Gottlieb hatte die Nachricht bereits erreicht, dass seine Partei künftig wohl in der Opposition sein wird. Dem Abendblatt sagte er: „Ich bin natürlich enttäuscht, dass unser Bündnis mit den Grünen nach so langer und erfolgreicher Kooperation nicht fortgeführt wird."