Sozialarbeit für Gefangene in Hamburg statt Gefängnis

Hamburg. Da ist der Mann, der eine Radfahrerin geschlagen und Luft aus den Reifen des Rads gelassen hat, oder derjenige, der einen Beamten beleidigt und ihm Schläge angedroht hat. Aber auch wer Unfallflucht begeht, betrügt, stiehlt oder mehrfach schwarzfährt, kann zu einer Geldstrafe verurteilt werden. Doch wer nicht bezahlen kann, muss ins Gefängnis, um seine Strafe abzusitzen. Die sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe (EFS) gilt als unerwünschte Sanktionsform. Zum einen ist die Unterbringung in Haftanstalten teuer und der Haftplatz bisweilen knapp, zum anderen hatten die Richter ja bewusst keine Freiheitsstrafe verhängt, sondern eine finanzielle Sanktion ausgesprochen.

Die Bürgerschaft hat im Mai einen Antrag der Regierungsfraktionen von SPD und Grünen beschlossen, der zum Ziel hat, die Zahl der verhängten Ersatzfreiheitsstrafen zu verringern. Mitte Juli saßen 112 Frauen und Männer ihre Ersatzfreiheitsstrafe in einer Hamburger Haftanstalt ab – immerhin rund sechs Prozent aller Gefangenen.

Sozialarbeiter sollen Verurteilte aufsuchen

Darum geht es: Die Verurteilten sollen anstelle des Haftantritts verstärkt gemeinnützige Arbeit leisten, wenn sie die Geldstrafe nicht bezahlen können. Die Bürgerschaft hatte den Senat aufgefordert, ein Konzept zur Haftvermeidung unter Einbeziehung der aufsuchenden Sozialarbeit vorzulegen. Das ist nun geschehen. In einem Brief an Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit (SPD) erläutern die zuständigen Senatoren Till Steffen (Justiz, Grüne) und Melanie Leonhard (Soziales, SPD), wie sie vorgehen wollen.

Im Kern läuft der Ansatz darauf hinaus, dass Behörden und Dienststellen nicht abwarten, ob die Verurteilten ihre Geldstrafe zahlen, sondern von sich aus das Gespräch suchen. „Ziel ist, Ersttäterinnen und Ersttäter sowie Betroffene, die ohne erkennbare Gründe eine zuvor zuverlässige Ratenzahlung abgebrochen haben, und diejenigen, die auf keinerlei Anschreiben reagiert haben und bei denen vermutet werden kann, dass dies infolge von Verständnisproblemen unterblieben ist, durch persönliche Ansprache zu motivieren, durch Ratenzahlungen oder durch Ableistung von gemeinnütziger Arbeit die anstehende Ersatzfreiheitsstrafe letztlich doch zu vermeiden“, wie Steffen und Leonhard etwas umständlich formulieren.

Zwei Jahre Probe

Das Fachamt Straffälligen- und Gerichtshilfe, das im Bezirksamt Eimsbüttel angesiedelt ist, soll das neue Konzept bereits vom 1. Oktober an zunächst für zwei Jahre erproben. Die dem Fachamt unterstellte Fachstelle Gemeinnützige Arbeit soll tätig werden, wenn der Verurteilte weder auf Anschreiben noch auf die Ladung zum Antritt der Ersatzfreiheitsstrafe reagiert hat. „Das Fachamt Straffälligen- und Gerichtshilfe bemüht sich in einem abgestuften Verfahren um Kontaktaufnahme mit der Klientel“, heißt es in der Projektbeschreibung, die dem Senatorenbrief beigefügt ist.

Letztlich sollen die Mitarbeiter der Fachstelle die Verurteilten auch zu Hause besuchen, um den Erlass eines Vollstreckungsbefehls für die Ersatzfreiheitsstrafe zu vermeiden. „In jedem Einzelfall prüft das Fachamt, ob und in welcher Form die Durchführung eines Hausbesuchs unter Berücksichtigung von Sicherheitsaspekten erfolgen kann“, heißt es mit Blick auf die zum Teil problematische Personengruppe.

Angebot einer Perspektivberatung

Der einmal aufgebaute Kontakt zu Straffälligen soll auch genutzt werden, um ihnen eine Perspektivberatung anzubieten, bei der es um Arbeitsgelegenheiten und sozialversicherungspflichtige Beschäftigung im Anschluss an die gemeinnützige Arbeit gehen soll. Dies gilt als ein Baustein der Resozialisierung. Auch wer bereits eine EFS angetreten hat, kann die Haftzeit durch gemeinnützige Arbeit hinter Gittern verkürzen. Das sogenannte „day-by-day-Programm“ sieht vor, dass ein Hafttag (ein Tagessatz der Geldstrafe) für fünf Stunden gemeinnütziger Arbeit erlassen wird.

Das Problem: Bislang konnten Ersatzfreiheitssträfler zwischen gemeinnütziger Arbeit und vergüteter Arbeit wählen, wobei der Verdienst bei der Entlassung ausgezahlt wird. In den meisten Fällen nutzten die Verurteilten das Angebot zu gemeinnütziger Arbeit nicht, sondern wollten lieber etwas Geld verdienen und nahmen dafür in Kauf, länger hinter Gittern zu sitzen.

Bürgerschaft hat Strafvollzugsgesetz geändert

Um das zu ändern, hat die Bürgerschaft im Mai eine Änderung des Hamburgischen Strafvollzugsgesetzes beschlossen. Danach können die EFS-Gefangenen nicht mehr zwischen bezahlter und gemeinnütziger Arbeit wählen. Das Angebot der Haftanstalt beschränkt sich jetzt auf Letzteres. Nach Angaben der Justizbehörde ist es noch zu früh, um beurteilen zu können, ob vermehrt EFS-Gefangene gemeinnützige Arbeit leisten und ihre Haftzeit dadurch verkürzen.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes verbüßten 2017 knapp 5000 Frauen und Männer bundesweit eine EFS – die Kosten belaufen sich bundesweit auf rund 200 Millionen Euro, in Hamburg auf fünf Millionen Euro.