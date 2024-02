Harburg. Energie-Lecks an der eigenen Immobilie finden? Bezirksamt Harburg bietet kostenlose Analyse mit Wärmebildkamera an. So funktioniert‘s.

Es ist die große Frage dieser Zeit: Wie gut oder schlecht isoliert ist die eigene Immobilie – und wie groß oder klein der dadurch entstehende Energie-Verlust?

Um das herauszufinden, können sich Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer am 5. März einer aufschlussreichen Tour anschließen: Zwischen 18 und 20 Uhr bietet das Bezirksamt Harburg bei einem öffentlichen „Thermografie-Spaziergang“ durch Wilstorf einen Blick auf den energetischen Zustand der einzelnen Wohngebäude.

Thermo-Tour durch Wilstorf: Energieberater gibt vor Ort erste Einschätzung zum energetischen Zustand

Die Thermo-Tour durch Wilstorf findet auf Initiative des Bezirksamts gemeinsam mit der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen statt. Dabei zeigt ein Hamburger Energielotse mit einer Wärmebildkamera, wie der energetische Zustand der Gebäudehüllen verschiedener Ein- und Zweifamilienhäuser ist. Der Energieberater gibt anschließend kostenfrei und als unabhängiger Berater eine erste Einschätzung zum energetischen Zustand der gezeigten Wohngebäude.

Mehr zum Thema Energetische Sanierung

Zudem bekommen die Teilnehmenden wertvolle Informationen zum Zusammenspiel zwischen Wärmedämmung und Energieverlust beziehungsweise Hitzeschutz, erhalten wertvolle Tipps für eine energetische Sanierung sowie zu Fördermöglichkeiten und können sich mit Nachbarinnen und Nachbarn austauschen.

Anmeldung zur Tour bis Montag, 19. Februar

Wer einen ersten Eindruck des energetischen Zustandes seines Ein- oder Zweifamilienhauses in Wilstorf gewinnen möchte, kann sich bis Montag, den 19. Februar 2024, unter der Mailadresse thermotour@zebau.de mit folgenden Angaben bewerben:

Vor- und Nachname

Straße und Hausnummer

Postleitzahl

Mailadresse

Telefonnummer

Aus allen eingereichten Bewerbungen werden bis zu sieben Wohngebäude ausgewählt, die bei dem Thermografie-Spaziergang gezeigt werden. Alle Bürgerinnen und Bürger, die die Thermo-Tour am Dienstag, den 5. März 2024 zwischen 18 und 20 Uhr begleiten möchten, können sich hierfür per Mail unter thermo-tour@zebau.de anmelden.

Immobilien Hamburg: Thermo-Touren durch Altona, Bergedorf und Eimsbüttel voller Erfolg

„Unsere ersten drei Thermo-Touren in den Bezirken Altona, Bergedorf und Eimsbüttel waren ein voller Erfolg“, sagt Stadtentwicklungssenatorin Karen Pein. „Das freut mich sehr, denn es zeigt, dass die Menschen in Hamburg ein großes Interesse daran haben, ihren Beitrag für die Hamburger Klimaziele zu leisten.“ Dieses Interesse sei ganz im Sinne der städtischen PR-Kampagne: „Jedes Haus kann Klimaschutz.“