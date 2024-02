Hamburg. Studie zeigt hohen Anteil der Immobilien mit schlechter Energieeffizienz. Wie es im Umland aussieht und was die Sanierung kostet.

Auf Hamburgs Besitzer von Einfamilienhäusern kommen in den nächsten Jahren hohe Kosten für die Sanierung ihrer Immobilien zu. Denn gemessen an der Energieeffizienzklasse ist fast jedes zweite Haus in Hamburg ein Sanierungsfall. Es fällt in die drei schlechtesten Energieeffizienzklassen F, G und H. Zu den Einfamilienhäusern werden auch Doppel- und Reihenhäuser gezählt. Der genaue Anteil liegt bei 49,2 Prozent.