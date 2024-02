Hamburg. Eigentümer aus Langenhorn und Finkenwerder können sich für „Thermo-Tour“ bewerben und ihre Immobilie testen lassen. So geht es.

Sind die Fenster gut abgedichtet, Fassade und Dach ausreichend gedämmt? Das können Hamburger Hauseigentümer demnächst auf sogenannten „Thermo-Touren“ kostenlos prüfen lassen. Durchgeführt werden sie im Auftrag der Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen von einem Mitarbeiter des Zentrums für Energie, Bauen, Architektur und Umwelt (ZEBAU). Und weil ihn Interessierte dabei begleiten dürfen, ist das Ganze so etwas wie ein informativer Spaziergang zum Thema energetische Sanierung.

Wer sein privates Ein- oder Zweifamilienhaus, seine Doppelhaushälfte oder Reihenhaus – optimalerweise erbaut vor 1980 – prüfen lassen möchte, kann sich dafür bewerben. Eine Anmeldung ist auch erforderlich, wenn man den Energieberater auf seiner Tour begleiten und Informationen zum Thema erhalten möchte. Die Auftaktveranstaltung der „Thermo-Touren“ fand in Bergedorf statt.

Hamburg-Langenhorn: Auf der „Thermo-Tour“ prüft ein Energieberater die Häuser

Denn auf der „Thermo-Tour“ macht der Energieberater mit einer Wärmebildkamera nach Absprache mit den Eigentümern von außen Temperaturunterschiede an deren Gebäuden sichtbar. Dazu gibt er eine erste Einschätzung zum energetischen Zustand des Gebäudes ab, zeigt auf, wie viel Energie die Bewohner schon mit kleinen Maßnahmen einsparen können und welche passenden finanziellen Fördermöglichkeiten es für energetische Sanierungsmaßnahmen gibt.

Da derzeit schon das Saisonende bevorsteht, werden die „Thermo-Touren“ zunächst nur in Langenhorn und Finkenwerder angeboten. Weitere Stadtteile sollen dann im Herbst folgen. Die Touren sind Teil der Kampagne „Jedes Haus kann Klimaschutz“, mit der die Behörde Hamburger Immobilienbesitzer und Mieter auf dem Weg zur Klimaneutralität unterstützen will. Weitere Informationen unter hamburg.de/energetisch-sanieren.

Immobilien Hamburg: So bewerben sich Hausbesitzer für die „Thermo-Touren“

Und das sind die Termine: In Langenhorn (PLZ 22415) ist der Energieberater am 12. März zwischen 18 und 20 Uhr unterwegs. Eigentümer, die ihr Haus prüfen lassen möchten, können sich bis zum 19. Februar unter dem Stichwort „Thermo-Tour Hamburg-Nord“ dafür bewerben.

In Finkenwerder wird die Tour am 13. März von 18 bis 20.30 Uhr angeboten. Hier muss die Bewerbung unter dem Stichwort „Thermo-Tour Hamburg-Mitte“ bis zum 23. Februar erfolgen.

Hauseigentümer schicken die Bewerbungen bitte an thermo-tour@zebau.de und geben Vor- und Nachnamen, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Mailadresse und Telefonnummer an. Interessierte, die den Rundgang begleiten möchten, nutzen dieselbe Mailadresse und werden dann über den Startpunkt informiert. Die Plätze sind begrenzt – es lohnt sich also, schnell zu sein.