„Du musst dich ändern!“, sagt die Mutter zum aufsässigen Sohn, der nie aufräumt. „Du gehst mir auf die Nerven! Immer du mit deiner Rechthaberei!“, streiten sich die Eheleute. Und immer wieder diese Forderung, sich doch bitte zu ändern. In der Gesellschaft werden dauernd Ratschläge gegeben, unser Verhalten zu ändern.

Wenn die Grünen von einer autofreien Innenstadt sprechen oder vorschlagen, auf Espresso-Kaffeekapseln zu verzichten, dann geht das in ein Ohr rein und zum andern raus. Das Fordern und Predigen interessiert die meisten wenig. Da laufen viele immer noch mit dem Coffee-to-go-Becher durch die Gegend, und andere lassen sich die Kurzreise mit dem Flieger nicht vermiesen. Eigentlich sollte sich jeder irgendwann sagen, dass noch so gut gemeinte Ratschläge zwecklos sind. Müssen müssen wir offenbar gar nichts!

Veränderungen funktionieren weder durch Druck noch durch vernünftige Argumente anderer. Vielleicht ist der Mensch doch ein Gewohnheitstier? Daran haben auch Werbung und Mode ihren Anteil. Was sie tun, ist raffiniert und geschieht subkutan. Sie fordern nicht. Sie agieren schon gar nicht wie Moralapostel. Sie sprechen psychologisch geschickt unsere Sehnsüchte an. Dabei wissen wir doch, dass wir uns selbst und unser Leben ständig verändern. Ob wir wollen oder nicht. Jeder, der älter wird, kennt das doch. Ich auch.

Wer als „68er“ lange Haare hatte, trägt jetzt fröhlich Glatze

Vor Jahren fuhr ich mit meiner Frau nach Tübingen. Dort hatten wir studiert. Aber in der Stadt war alles anders. Die Straßenzüge, die Universität, in der wir aus- und eingingen, war nicht mehr am selben Ort. Alles war uns plötzlich fremd. Wer als „68er“ lange Haare hatte, trägt jetzt fröhlich Glatze. Linke Freunde von damals stehen heute ziemlich weit rechts. Ehen scheitern, neue werden geschlossen. Oft schmerzhaft und dann wieder glücklich. Niemand bleibt derselbe. Werte verändern sich. Eigentlich normal. und doch fällt es uns schwer, Neuerungen zu akzeptieren. Alles soll so bleiben, wie es ist. Und – scheinbar! – immer war.

Denjenigen, für die dieser Satz ein Glaubensbekenntnis ist, antworte ich mit der kleinen Geschichte von Bert Brecht: „Ein Mann, der Herrn K. lange nicht gesehen hatte, begrüßte ihn mit den Worten: „Sie haben sich gar nicht verändert.“ „Oh“, sagte Herr K., und erbleichte. Manchmal hilft solches Erbleichen. Aber längst nicht immer. Das belegt eine Studie. Die fördert Interessantes zutage. Befragt wurden diejenigen, die zugeben, dass sie sich selbst verändert haben. Sie wurden gefragt: „Wie stark werden Sie sich in den nächsten zwanzig Jahren verändern?“ Die meisten wussten darauf wenig zu sagen oder schwiegen. Der Kommentator der Studie fragt zu Recht: „Kann es denn wirklich sein, dass unsere Persönlichkeit heute zum Stillstand gekommen ist?“

Wir werden uns in Zukunft genauso verändern wie bisher

Offenbar meinten die Befragten irrtümlich, dass die eigene Lebensgeschichte und die Geschichte mit dem Heute abgeschlossen ist. Ich versuche dagegen, den klugen Satz von Erich Fried zu beherzigen: „Wer will, dass die Welt bleibt, wie sie ist, will nicht, dass sie bleibt.“ Wir werden uns in Zukunft genauso verändern wie bisher. Wenn alles so bleiben soll, wie es ist, ist das Stillstand, vielleicht Resignation oder Angst. Verständlich. Aber da ist dann kein Mut, nach vorn zu schauen. Und vor allem vorwärts zu leben.

Dagegen helfen keine Appelle und kein Druck von außen. Veränderungen im eigenen Verhalten geschehen nur durch eigene Überzeugung. Und von innen heraus, aus Einsicht und freiwillig. So wie es im Bekenntnis eines Mannes klingt. Es stammt aus jüdischer Weisheit: „Als der weise Mann sehr alt geworden war, erzählte er Folgendes: ‚Als ich jung war, war ich begeistert von der göttlichen Lehre und wollte die ganze Welt ändern. Jeder sollte sich bekehren. – Als ich älter wurde, erkannte ich, dass sich niemand geändert hatte. Ich betete deshalb um die Kraft, wenigstens die Menschen in meiner unmittelbaren Umgebung zu ändern. – Nun bin ich alt und erkenne, dass ich auch das nicht geschafft habe. Heute ist mein Gebet einfach: Herr Gott, gib, dass ich mich noch selbst ändern kann, bevor ich sterbe.‘“