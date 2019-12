Harburg. In meiner Zeit am Michel kamen an jedem Heiligabend christliche Pfadfinder in die Kirche. In einer Laterne brachten sie das Friedenslicht in einen der Gottesdienste. Das geschieht in 100 deutschen Städten, in Kirchen, Krankenhäusern und Altenheimen. Ein leuchtendes Zeichen mit der Botschaft: „Du bist nicht vergessen.“ In diesem Jahr tragen es die „Pfadis“ auch in die drittgrößte Moschee in Deutschland, die Fati-Moschee in Bremen.

Dieser schöne Weihnachtsbrauch wurde vor 33 Jahren durch einen Redakteur des österreichischen Rundfunks aus der Taufe gehoben. Jedes Jahr entzündete ein anderes Kind in der Geburtsgrotte der Kirche in Bethlehem das Friedenslicht. Jugendliche aus Israel bringen es auf einer Pilgerreise nach Tel Aviv, und von dort im Flugzeug in einem explosionsgeschützten Behälter nach Wien. Viele europäische Delegationen der Pfadfinder reisen zu dieser Lichterfeier am 3. Advent in die österreichische Hauptstadt. Und empfangen die Kerzen, die an dem brennenden Licht aus Bethlehem entzündet worden sind.

Die Jugendlichen werden so zu Hütern des Lichts. Seit 1991 wird es auch in die Länder Osteuropas gebracht und bis nach Litauen, Weißrussland, in die Ukraine und nach Russland. 2011 wurde es am Ground Zero in New York als Zeichen und Mahnmal für den Frieden aufgestellt. In Österreich geben Kinder das Licht aus Bethlehem an Politiker aus vielen Ländern weiter. Dieser Weihnachtsbrauch ist inzwischen zur Tradition im Europaparlament geworden.

Das Motto der Licht-Aktion 2019: „Mut zum Frieden“. Im vergangenen Jahr wurde das Licht mit einem Flugzeug der Luftwaffe zu den Soldaten nach Afghanistan geflogen. Eine Pfadfinderin hat das Licht aus Bethlehem als Symbol dafür bezeichnet, dass jeder etwas für den Frieden tun kann.

Einmal musste die Pigerreise abgesagt werden

Als 2012 der Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern wieder einmal eskalierte, musste die Pilgerreise der jungen Menschen von Bethlehem nach Tel Aviv abgesagt werden. Der jüdische Träger des Lichts wurde durch einen arabischen Jugendlichen ersetzt – ein Brückenschlag der Versöhnung zwischen Israelis und Palästinensern. Und für viele ein leuchtendes Zeichen des Friedens.

Das Friedenslicht überwindet eine Entfernung von 3000 Kilometern, über geschlossene Grenzen und hohe Mauern hinweg. Auf die skeptische Frage eines Mannes, ob solch ein Zeichen dem Frieden wirklich aufhelfen kann, antworte ich mit einem alten dänischen Sprichwort: „Du verlierst nichts, wenn du mit deiner Kerze die eines anderen entzündest.“ Aber vielleicht gewinnen wir etwas, vielleicht ein bisschen Frieden.

Ein engagierter Pfadfinder erklärt seine Motivation und Überzeugung beeindruckend so: „Wir setzen uns ein für den Frieden in der Welt. Und für eine tolerante Gesellschaft und Weltgemeinschaft. Und das mit Worten und Taten.“ Das ist eine Antwort auf die Botschaft der Engel in der biblischen Weihnachtsgeschichte: „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei allen Menschen, an denen er sein Wohlgefallen hat.“