Buchholz. Der Heidschnuckenweg gilt bereits als einer der schönsten deutschen Wanderwege. Nun soll er noch attraktiver werden. Und dazu zwölf sogenannte Heideschleifen bekommen. Die Rundwege führen zu touristischen oder landschaftlichen Besonderheiten, zu speziellen Naturelementen oder Einkehrpunkten, etwa Cafés und Restaurants. Die erste Schleife liegt im Bezirk, vier weitere im Landkreis Harburg.

Gleich am Start können die Wanderer zukünftig die Fischbeker Heide ausführlicher kennenlernen. Dazu müssten sie einen knapp sieben Kilometer langen Umweg in Kauf nehmen. Allerdings ist die Schleife als Doppelschleife ausgebildet, so dass sich auch nur der westliche oder östliche Schlenker gehen lässt. Schließlich ist die erste Etappe des Heidschnuckenwegs von Fischbek nach Buchholz schon ohne Abstecher 26 Kilometer lang. Schleife Nummer zwei eignet sich gut als eigener Rundweg. Sie startet in den Schwarzen Bergen, ist fast 17 Kilometer lang und führt unter anderem zum Wildpark Schwarze Berge und zum Freilichtmuseum Kiekeberg.

Auf der zweiten Etappe des Heidschnuckenwegs von Buchholz nach Handeloh (15 km) beginnt am Brunsberg die Schleife Nummer drei. Sie führt die Wanderer unter anderem zur Höllenschlucht und durch das Büsenbachtal bis nach Wörme, wo das Café-Restaurant „Der Schafstall“ lockt. Der gut 13 Kilometer lange Rundweg überschneidet sich etwa zur Hälfte mit dem Heidschnuckenweg und ist deshalb eher eine eigene Tour. Als Schleife der Hauptroute würde er die Wanderer auf ihrem Weg nach Süden wieder zurück zum nördlich gelegenen Brunsberg führen. Wer nach Handeloh will, kann aber gut den neuen Abstecher ins Büsenbachtal mitnehmen.

Die fünfte Schleife führt am Totengrund entlang

Dagegen ist die Schleife Nummer vier auf der dritten Etappe von Handeloh nach Undeloh (17 km) direkt an den Heidschnuckenweg angehängt. Hier geht’s zur Töps Heide bei Hanstedt, mit Hexentanzplatz, zwei Schafställen und Badeteich. Gegen eine Kombination mit der Hauptroute spricht allerdings, dass der Rundweg allein 22,3 Kilometer lang ist.

Die fünfte Schleife führt auf der vierten Etappe (Undeloh nach Niederhaverbeck, 14 km) unter anderem am Totengrund entlang. Sie touchiert Undeloh und Egestorf, ist 20 Kilometer lang und eignet sich ebenfalls eher als eigenständige Tour. Jede der fünf Schleifen ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar, etwa mit dem Regionalpark- oder Heide-Shuttle oder per Bahn mit dem Erixx.

Sieben weitere Schleifen werden im Heidekreis und im Landkreis Celle entstehen. Überall werden vorhandene Wege genutzt und mit Markierungen, Wegweisern und Informationstafeln versehen. Für alle zwölf Schleifen stehen 152.000 Euro zur Ertüchtigung der Rundwege zur Verfügung. Rund 91.000 Euro steuert der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung bei, den Rest tragen die drei beteiligten Landkreise.