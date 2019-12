Wandern auf dem Heidschnuckenweg

Wilsede. Es ist eine ganz besondere Stimmung: Nur die Geräusche der Natur sind in der weiten Landschaft zu hören, die klare, gesunde Luft macht den Kopf frei – drei Neujahrswanderungen finden am 1. Januar auf dem Heidschnuckenweg in der Lüneburger Heide statt. Die geführten Wanderungen auf verschiedenen Etappen laden ein, nach der Silvesterparty die guten Vorsätze gleich in die Tat umzusetzen und sich mehr zu bewegen.

Alle Touren beginnen um 13 Uhr, dauern zwei Stunden und sind fünf bis sechs Kilometer lang. Die Teilnahmegebühr beträgt 11 Euro für Erwachsene und 7 Euro für Kinder. Festes Schuhwerk und warme Kleidung sind empfohlen. Hunde dürfen mitgenommen werden, müssen aber angeleint sein. Eine frühzeitige Anmeldung wird empfohlen.

Eine Neujahrswanderung findet durch die Winterschönheiten der Weseler Heide statt. Tiefes Durchatmen zu Jahresbeginn und eine bizarre Winterlandschaft – die erste Wanderung 2020 auf dem Heidschnuckenweg ist etwas ganz Besonderes. Der zertifizierte Natur- und Landschaftsführer Jürgen Persiel begleitet durch das Naturschutzgebiet der Weseler Heide, das vom Naturpark Lüneburger Heide als Naturwunder gekrönt wurde. Mit ihren verschiedenen Anhöhen bietet die Weseler Heide einmalige Panoramablicke in die verträumt-bizarre Landschaft.

Dort offenbart sich die Heide für alle Sinne: ein weiter Blick über die idyllische Heidelandschaft, stille Gewässer, Bienenzäune, Schafställe. Dazu gibt es viele wissenswerte Informationen zu Entstehung, Erhaltung und besonderen Charakteristika.

Eine weitere Wanderung findet auf dem Heidschnuckenweg durch die Röders Heide bei Soltau statt. Auf der Rundwanderung durch die Heideflächen sind hochgewachsene Fichten und Kiefernwäldchen Wegbegleiter der Gruppe. Kaum zu glauben, dass diese Fläche vor 25 Jahren noch militärisches Übungsgelände war. Doch seit 1994 erobert sich die Heide ihr Terrain zurück und bietet einen ganz besonderen Naturgenuss.

Die dritte Wanderung zum Jahresbeginn führt durch die Misselhorner Heide, ein herausragendes Ziel in der Südheide. Durch ihre Hufeisenform und die sanften Hügel bietet sie interessierten Naturfreunden ein besonders schönes Landschaftserlebnis.