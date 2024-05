Hamburg. Am Wochenende ziehen Hunderttausende durch die Straßen rund um die Reeperbahn. Das hat Einfluss auf den Verkehr. Die Übersicht.

Die Vorfreude bei den Fans der Schlagermusik wächst derzeit praktisch täglich: Bei den Veranstaltungen zum Schlagermove 2024 am Freitag und Sonnabend verwandeln Hunderttausende Menschen Hamburg wieder in eine große Partyzone.

Damit störungsfrei gefeiert werden kann, müssen auf St. Pauli viele Straßen gesperrt werden. Das Abendblatt gibt eine Übersicht über die Sperrungen und welche Bereiche Autofahrer an den beiden Tagen besser meiden sollten.

Schlagermove 2024: Diese Sperrungen gelten am Wochenende in Hamburg

Die ersten Sperrungen sollen am Sonnabend gegen 12 Uhr beginnen, lediglich die Glacischaussee ist bereits am Freitagabend nicht mehr befahrbar. Am Sonnabend um 15 Uhr erfolgt der Startschuss für die am Schlagermove teilnehmenden Musiktrucks. Spätestens um 20.30 Uhr wird der letzte Truck auf dem Heiligengeistfeld zurückerwartet.

Glacischaussee: Durchgehende Sperrung von Freitag 19 Uhr bis Sonntag 7 Uhr.

Durchgehende Sperrung von Freitag 19 Uhr bis Sonntag 7 Uhr. Reeperbahn/Beim Trichter: Sperrung Beim Trichter in Höhe Tiefgaragenzufahrt. Die Tiefgaragenzufahrt bleibt aus Richtung Kastanienallee erreichbar.

Sperrung Beim Trichter in Höhe Tiefgaragenzufahrt. Die Tiefgaragenzufahrt bleibt aus Richtung Kastanienallee erreichbar. Hafentor/Bei den St. Pauli-Landungsbrücken: Hinter der Fußgängerbrücke wird in Richtung Altona voll gesperrt.

Hinter der Fußgängerbrücke wird in Richtung Altona voll gesperrt. Bei den St. Pauli-Landungsbrücken/Hafenstraße: Vollsperrung.

Vollsperrung. Davidstraße/Ecke Bernhard-Nocht-Straße: Vollsperrung der Davidstraße in Richtung Hafenrandstraße. Die Durchfahrt Bernhard-Nocht-Straße (Ecke Antonistraße/Pinnasberg) wird ab Hausnummer 10 durch die Herausnahme von Pollern geöffnet. Somit ist die Durchfahrt freigegeben. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Seewartenstraße, alternativ über die Hamburger Hochstraße.

Vollsperrung der Davidstraße in Richtung Hafenrandstraße. Die Durchfahrt Bernhard-Nocht-Straße (Ecke Antonistraße/Pinnasberg) wird ab Hausnummer 10 durch die Herausnahme von Pollern geöffnet. Somit ist die Durchfahrt freigegeben. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Seewartenstraße, alternativ über die Hamburger Hochstraße. Große Elbstraße/Ecke St. Pauli Fischmarkt: Sperrung der Großen Elbstraße auf Höhe des Flutschutztores/Ecke St. Pauli Fischmarkt. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Kaistraße – erreichbar über die Klopstockstraße und Palmaille.

Sperrung der Großen Elbstraße auf Höhe des Flutschutztores/Ecke St. Pauli Fischmarkt. Die Ein- und Ausfahrt erfolgt über die Kaistraße – erreichbar über die Klopstockstraße und Palmaille. Breite Straße/Ecke Kirchenstraße: Vollsperrung in Richtung Innenstadt.

Vollsperrung in Richtung Innenstadt. Hein-Köllisch-Platz: Dieser wird am Sonnabend in der Zeit von 12 Uhr bis 3 Uhr geöffnet. Somit ist eine Ein- und Ausfahrt während des Schlagermoves möglich.

Dieser wird am Sonnabend in der Zeit von 12 Uhr bis 3 Uhr geöffnet. Somit ist eine Ein- und Ausfahrt während des Schlagermoves möglich. Lange Straße/Ecke Pepermölenbek: Vollsperrung.

Vollsperrung. Trommelstraße/Ecke Pepermölenbek: Vollsperrung.

Vollsperrung. Königstraße/Ecke Pepermölenbek: Sperrung der Einmündung.

Sperrung der Einmündung. Holstenstraße in Richtung Reeperbahn: Vollsperrung, in Richtung Königstraße frei.

Vollsperrung, in Richtung Königstraße frei. Nobistor/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn.

Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn. Talstraße/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung Richtung Reeperbahn.

Sperrung der Einmündung Richtung Reeperbahn. Hein-Hoyer-Straße/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn.

Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn. Davidstraße/Ecke Reeperbahn: Sperrung in Richtung Reeperbahn.

Sperrung in Richtung Reeperbahn. Taubenstraße/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn.

Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn. Detlev-Bremer-Straße/Ecke Reeperbahn: Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn.

Sperrung der Einmündung in Richtung Reeperbahn. Budapester Straße/Ecke Millerntordamm: Höhe Simon-von-Utrecht-Straße in Richtung Reeperbahn.

Höhe Simon-von-Utrecht-Straße in Richtung Reeperbahn. Nebenfahrbahnen Reeperbahn 89 bis 119/Ecke Talstraße bis Hamburger Berg: Am Sonnabend ab ca. 9 Uhr bis Sonntagfrüh ca. 3 Uhr sind die Nebenfahrbahnen/Reeperbahn voll gesperrt und werden als Veranstaltungsfläche genutzt. Gewerbetreibende sollen ihre Lieferanten informieren.

Schlagermove 2024 in Hamburg: So wird die Reinigung der Straßen geplant

Der Veranstalter hat sich mit der Hamburger Entsorgungsgesellschaft mbH (HEG) das Ziel gesetzt, die Straßen Helgoländer Allee, St. Pauli-Landungsbrücken, St. Pauli Hafenstraße, St. Pauli Fischmarkt, Pepermölenbek und den Kreuzungsbereich Millerntorplatz direkt im Anschluss bis ca. 22 Uhr gereinigt zu haben, sodass die Straßensperrungen in diesen Bereichen wieder aufgehoben werden können. Die Reeperbahn wird bis Sonntagfrüh, 3 Uhr, gesperrt bleiben.

Schlagermove 2024 in Hamburg: Am Freitag und Sonnabend wird es wieder bunt, schrill und laut. © FUNKE Foto Services | Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services

Damit die Straßen schnell wieder vom Müll befreit werden, findet am Sonnabend zwischen 20 Uhr bis 23 Uhr außerdem eine Anwohnerstraßen-Zwischenreinigung statt. Weitere Reinigungsarbeiten sind von Sonntag bis einschließlich Dienstag geplant. Die Endreinigung soll am Dienstag abgeschlossen sein.

Unterdessen versuchen die Veranstalter des Schlagermoves gegen „Wildpinkler“ vorzugehen. Während der Schlagerparade stehen auf der Strecke rund 500 mobile Toiletten, WC-Container und Zaun-Urinale bereit. „Wir bitten unsere Gäste außerdem, die Toiletten der gastronomischen Betriebe zu nutzen, die am Verkauf an unsere Gäste partizipieren“, heißt es seitens des Veranstalters. Eine Toilettenübersicht gibt es auf der Internetseite des Schlagermoves.