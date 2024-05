Hamburg. Freitag und Sonnabend wird es bunt auf den Straßen Hamburgs. Alle Details zum Schlagermove-Programm und der Streckenführung.

Der Schlagermove 2024 steigt am Wochenende in Hamburg

Programm und Streckenführung in der Übersicht

Wie sich der Schlagermove für den guten Zweck engagiert

Für die Veranstalter des Schlagermoves ist es eine Herzensangelegenheit. Seit 2019 wird auch Rollstuhlfahrern ermöglicht, aktiver Teil des Party-Umzugs zu werden. Die Idee kam vor knapp fünf Jahren von Schlagersänger Peter Sebastian, der die Deutsche Muskelschwund-Hilfe als Partner mit ins Boot holte.

Auch beim Schlagermove 2024 soll in Hamburg das „gelungene Beispiel gelebter Inklusion“, wie es der Veranstalter nennt, wiederholt werden. In diesem Jahr ist es gelungen, mit Kaffee-Unternehmer Albert Darboven einen prominenten Schirmherren zu mobilisieren.

Schlagermove in Hamburg setzt auch 2024 auf Inklusion – mit prominentem Schirmherren

Das Motto des Trucks ist 2024: „Alle in einem Boot – Aus Freude am Leben“. „Über Inklusion wird viel geredet, aber leider immer noch zu wenig getan. Es braucht immer diese eine Person, die das Thema auch anpackt und so den Stein, oder in diesem Fall den Truck, ins Rollen bringt“, sagt Dirk Rosenkranz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Muskelschwund-Hilfe.

Der Rollstuhl-Truck fährt seit 2019 beim Schlagermove mit. © Daniela Flesch | Daniela Flesch

„Wir haben uns trotz diverser Hindernisse nicht von unserem Ziel abbringen lassen. Wir haben bewiesen, dass Inklusion auch auf einer Veranstaltung wie dem Schlagermove möglich ist. Darum hoffen wir, dass dieses Projekt viele Nachahmer findet“, ergänzt Peter Sebastian.

Kaffee-Unternehmer Albert Darboven (l.) und Schlagerstar Peter Sebastian freuen sich, dass der Schlagermove einen Teil zur Inklusion beiträgt. © Fabrizio Barile | Fabrizio Barile

Wer als Rollstuhlfahrerin, Rollstuhlfahrer oder Personen mit Handicap Lust auf Schlager hat und mit einer Begleitperson kostenlos auf dem Truck mitfeiern möchte, kann sich bis zum 29. Februar mit einer kurzen Begründung per E-Mail an info@achteaufmich.de unter dem Stichwort „Rollstuhl-Truck“ bewerben.

Schlagermove 2024: Warum in diesem Jahr schon im Mai gefeiert wird

Der Rollstuhl-Truck ist mittlerweile schon fast Tradition, doch Schlagerfans mussten sich 2024 auch auf eine Neuerung einstellen: Während normalerweise Anfang Juli Hunderttausende bunt gekleidete Menschen die Straßen rund um den Hafen zur XXL-Partyzone umfunktionieren, wird in diesem Jahr in Hamburg früher „Fiesta Mexicana“ gesungen.

Denn der Schlagermove steigt 2024 bereits am 24. und 25. Mai. „Wir wollen der Fußball-Europameisterschaft aus dem Weg gehen. Im Juli wäre nicht klar gewesen, ob das Heiligengeistfeld zur Verfügung steht“, sagt Schlagermove-Sprecher Axel Annink im Gespräch mit dem Abendblatt.

Schlagermove 2024 in Hamburg findet dieses Jahr früher statt

Die EM findet vom 14. Juni bis 14. Juli in Deutschland statt. Exklusiv erhielt das Abendblatt am Donnerstag die Information, dass das zugehörige Fan-Fest während des Turniers auf dem Heiligengeistfeld veranstaltet wird. An jenem Ort, wo sich während des Schlagermoves normalerweise die Partyhungrigen treffen.

Die große Warm-up-Party des Schlagermoves steigt am 24. Mai. Es wird der traditionelle Party-Auftakt des Wochenendes auf dem Heiligengeistfeld (Eintritt 12 Euro im VVK und 15 Euro an der Abendkasse). Ab 19 Uhr wird in den Zelten die Schlagermusik aufgelegt. Im großen Bühnenzelt steht DJ Vossi an den Reglern. Live-Auftritte gibt es von den JunX sowie Torsten Dehnert als Roland-Kaiser- Double. Ebenfalls live auf der Bühne: Bata Ilic.

Schlagermove 2024: Das Programm in der Übersicht

Warm-up-Party: Freitag, 24. Mai, 19 bis 1 Uhr, Partyareal auf dem Heiligengeistfeld, Eintritt für 12 Euro im Vorverkauf oder 15 Euro an der Abendkasse

Freitag, 24. Mai, 19 bis 1 Uhr, Partyareal auf dem Heiligengeistfeld, Eintritt für 12 Euro im Vorverkauf oder 15 Euro an der Abendkasse Schlagermove, der Umzug: Sonnabend, 25. Mai, ab 15 Uhr, Ende ca. 20 Uhr

Sonnabend, 25. Mai, ab 15 Uhr, Ende ca. 20 Uhr Aftermove-Party: Sonnabend, 25. Mai, 17.30 Uhr bis 2.30 Uhr, Partyareal auf dem Heiligengeistfeld, Eintritt für 20 Euro im Vorverkauf oder 25 Euro an der Abendkasse

Die Streckenführung des Schlagermoves durch Hamburg

Heiligengeistfeld > Millerntorplatz > Helgoländer Allee > St. Pauli Landungsbrücken > St. Pauli Hafenstraße > St. Pauli Fischmarkt > Pepermölenbek > Reeperbahn > Spielbudenplatz > Reeperbahn > Millerntorplatz > Heiligengeistfeld

Die Karawane aus 50 Musiktrucks setzt sich am 25. Mai auf dem 3,3 km langen Rundkurs auf St. Pauli in Bewegung. Ein Großteil der rollenden Schlagerbühnen kommen aus Hamburg und dem Umland. In diesem Jahr haben sich aber auch Schlagerfreunde vom Rhein, aus Schwaben und Österreich angemeldet. Welche Stars auf den Trucks zu sehen sein werden, will der Veranstalter in den kommenden Monaten verkünden.

Mehr zum Thema

Schlagermove 2024: Hunderttausende werden in Hamburg erwartet

Auch in diesem Jahr werden wieder bis zu 400.000 Schlagerfans in Kostümen die Kulthits in Hamburg feiern. Die Schlagerkarawane startet um 15 Uhr auf dem Heiligengeistfeld, führt an den Landungsbrücken vorbei und über die Reeperbahn wieder zurück auf das Festivalgelände.