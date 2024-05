Hamburg. Streetfood, Wein, Musik, Tanz und Kunst: Die Festmeile lockt mit buntem Programm. Auch für Familien ist einiges geplant.

Nur kurze Zeit nach dem Hamburger Hafengeburtstag und dem Osterstraßenfest, bei dem in diesem Jahr einiges schieflief, steht schon das nächste große Traditionsfest in den Startlöchern. Am 1. und 2. Juni wird im Herzen Eppendorfs zum 41. Mal das beliebte Eppendorfer Landstraßenfest gefeiert.

Schon jetzt ist klar: Programm und Attraktionen wird es reichlich geben – sowohl für Familien als auch für alle anderen. Eine Übersicht.

Eppendorfer Landstraßenfest 2024: Streetfood, Winzer und Hamburger Restaurants dabei

Alle Weinliebhaber und -liebhaberinnen werden ihren ersten Stopp – wie schon im vergangenen Jahr – wohl direkt am Eingang des Straßenfests einlegen. Denn hier lädt ein großer Winzerbereich dazu ein, sich bei Livemusik durch das Angebot der rund zehn Winzer und Weinhändler zu probieren.

Danach lohnt es sich, die ganze Festmeile gemütlichen Schrittes abzulaufen. Verschiedene Hamburger Restaurants, zum Beispiel das Shahi Restaurant, der Kornhauskeller und das Le Levant, bieten dort ihre Spezialitäten an. Dazu soll es ein abwechslungsreiches Angebot an Streetfood – wie etwa Bowls, Waffeln und Burger – geben.

Programm bietet Musik und Tanz auf dem Eppendorfer Landstraßenfest

Neben dem kulinarischen Angebot können sich die Besucher und Besucherinnen des Eppendorfer Landstraßenfests auch auf ein buntes Unterhaltungsprogramm freuen. Mehrere Bühnen laden zum Verweilen ein. Darauf zu sehen – und zu hören: Auftritte mehrerer lokaler Tanzschulen sowie verschiedene Musiker und Musikerinnen. Für den Sonnabend, 1. Juni, ist die norddeutsche Band Nite Club angekündigt, auch die Duos Tom & Lily sowie Rossi & Offel treten auf.

Leo in the Lioncage animieren außerdem mit Latin, Funk, Soul und Reggae zum Tanzen, das Roast-Apple-Duo richtet sich hingegen an die Indie-Pop-Fans. Am Sonntagabend sollen die Rockhouse Brothers das Landstraßenfest schwungvoll beenden.

Eppendorfer Landstraßenfest 2024: Aktionen für Kinder und Erwachsene

Eine ungewöhnliche Aktion steht ebenfalls auf dem Programm: Vertreter und Vertreterinnen der Eppendorfer Gastronomien lassen sich am ersten Juni-Wochenende auf einen spielerischen Wettstreit ein. Dabei geht es darum, ein volles Getränketablett in möglichst hohem Tempo durch einen Parkour zu manövrieren – mit Sicherheit auch für Zuschauer und Zuschauerinnen ein lohnenswertes Spektakel.

Und auch für Kinder gibt es etwa auf dem Marie-Jonas-Platz viele Attraktionen: Hier können sich die Kleinen am Sonnabend und Sonntag von 12 Uhr bis 18 Uhr auf einer Wasserbaustelle, einem Bungee-Trampolin, einem Karussell oder beim Klettern austoben.

Kunst und Vintage-Schätze gibt es auf dem Hamburger Straßenfest zu kaufen

Ob neu oder gebraucht: Das Eppendorfer Landstraßenfest lädt natürlich auch wieder zum Stöbern ein. So haben Besucher und Besucherinnen beispielsweise die Möglichkeit, Kunstschaffenden bei ihrer Arbeit vor Ort über die Schulter zu schauen.

Besonders beliebt ist jedes Jahr auch der Flohmarkt. Dieser findet am Sonnabend und Sonntag von 10 Uhr bis 18 Uhr mit rund 200 Ständen statt. Gut zu wissen: Anwohner und Anwohnerinnen erhalten einen Rabatt auf die Grundgebühr ihrer Flohmarktstände.

Eppendorfer Landstraßenfest 2024: Hamburger Vereine stellen sich vor

Wer mehr über das soziale Engagement und die Organisationen, Vereine, Parteien und Sozialeinrichtungen Eppendorfs erfahren will, sollte an dem Juniwochenende der Vereinsmeile „Eppendorfer Leben“ einen Besuch abstatten. Hier wollen die Vertreter und Vertreterinnen ihre Arbeit vorstellen – und mit den Menschen vor Ort in Kontakt treten. Zu diesem Zweck sind verschiedene Mitmachaktionen und Spendenmöglichkeiten geplant.

Eppendorfer Landstraßenfest: Sonnabend, 1. Juni, von 11 bis 23.30 Uhr, Sonntag, 2. Juni, von 11 bis 21 Uhr