Anlässlich der Gastronomie-Messe Internorga ist jetzt in Eugen Blocks Hotel Grand Elysée bereits zum 40. Mal der renommierte Hamburger Foodservice Preis vergeben worden. Die Auszeichnung, gestiftet von der Dfv Mediengruppe, zu der unter anderem die Branchenmagazine „Foodservice“ und „Gvpraxis“ gehören, ging in diesem Jahr an „eine der am schnellsten wachsenden Restaurantgruppen auf dem bundesdeutschen Markt“.

Denn bei der Gala triumphierte die Gustoso Gruppe, die unter anderem aus den populären Restaurantkonzepten Otto‘s Burger, „60 seconds to Napoli“ und Cotidiano besteht. Allein Otto‘s Burger hat vier Läden in Hamburg, im Grindelhof, in der Schanze, in Ottensen und an der Langen Reihe. Die preisgekrönte Pizzeria „60 seconds to Napoli“ hat erst im vergangenen August in der City am Großen Burstah ihre erste Hamburger Filiale eröffnet, ab Sommer 2024 soll es einen zweiten Ableger am Goldbekplatz geben.

60 seconds to Napoli erhält Hamburger Preis für Konzept

Auch das Cotidiano (italienisch für „alltäglich“), das auf unkomplizierte moderne Küche setzt, ist in der Hansestadt mittlerweile an drei Standorten (Alter Wall, Lange Reihe und am Mühlenkamp) erfolgreich.

Der Laudator des Preises, der ehemalige Sternekoch Holger Stromberg (kochte bis 2017 unter anderem für die deutsche Fußball-Nationalelf), hob in seiner Rede hervor, wie sehr sein Herz für die „Arbeitsweise des Systemplayers“ schlage. Er betonte die „herausragende Wachstumsgeschwindigkeit sowie die Arbeitsweise“ der Gustoso Gruppe.

Nico Engel, Geschäftsführer der Gustoso Gruppe, die mit sieben Konzepten deutschlandweit an 130 Standorten vertreten ist, bedankte sich in erster Linie bei seinem Team: „Ich weiß, dass uns diese Auszeichnung anspornt, noch besser zu werden, noch mehr zu wollen. Und genau das werden wir tun.“