„Wundervoll“: Aufregende Premiere für Bezirksamtschef am Traualtar

Hamburg. Sie hat am Sonnabend Ja gesagt: Hamburgs City-Managerin Brigitte Engler hat auf der Barkasse „Commodore“ auf der Elbe geheiratet. Und zwar ihre große Liebe, einen Mann, den sie schon aus ihrer Jugend im Münsterland kennt, aber jahrelang aus den Augen verloren hatte. Eine besondere Rolle bei der Trauung spielte dabei Ralf Neubauer (SPD), Bezirksamtschef in Hamburg-Mitte.

„Tobias und ich sind im 5000-Seelen-Örtchen Laer aufgewachsen. Als wir uns kennenlernten, waren wir beide Teenager. Ich hatte einen Schülerjob beim Tierarzt, den er dann übernommen hat“, erzählt Brigitte Engler, die jetzt mit Nachnamen Allkemper heißt, dem Hamburger Abendblatt.

Hochzeit: City-Managerin Brigitte Engler heißt jetzt Allkemper mit Nachnamen

Man habe einander aus den Augen verloren, erst 2019 trafen sich beide zufällig auf der Hochzeit von Brigitte Englers Onkel in ihrer alten Heimat wieder. „Da haben wir beide dann schon gedacht: Ach, interessant, so sehen wir also jetzt aus.“ Zwei Jahre später, am 11. November 2021, begegnete Brigitte Engler ihrem Tobias erneut – in Hamburg, im Restaurant Cotidiano am Alten Wall.

„Eine gemeinsame Freundin hatte uns beide dorthin eingeladen und so ein bisschen Amor gespielt. Seit diesem Tag sind wir unzertrennlich“, schwärmt die City-Managerin. Ihr Ehemann Tobias Allkemper arbeitet als Partner der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Curacon, die sowohl in Hamburg als auch in Münster vertreten ist.

Mehr zum Thema

Sie sei noch „ganz erfüllt“ von der wunderschönen Trauung, sagt Brigitte Allkemper. Und auch für den Bezirksamtschef von Hamburg-Mitte, Ralf Neubauer, war es ein besonderer Tag: Zum ersten Mal traute er ein Paar. „Ralf Neubauer hat mir zugeflüstert, dass es ihm viel bedeutet hat“, sagt die City-Managerin. „Wir kennen und schätzen einander schon lange; und Ralf Neubauer hat es wundervoll und souverän gemacht.“

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Hochzeit Hamburg: Brigitte und Tobias Allkemper feierten im Küchenfreunde-Kraftwerk

Im Anschluss ging es mit der 100-köpfigen Gesellschaft im roten Doppeldeckerbus ins Kraftwerk der Küchenfreunde nach Bahrenfeld, wo bis morgens um 4 Uhr gefeiert wurde.

Wird denn auch geflittert? „Na ja, jetzt ist erst mal Weihnachtsgeschäft, und am 7. Januar ist verkaufsoffener Sonntag, der vorbereitet werden muss“, sagt City-Managerin Brigitte Allkemper. „Aber Ende Januar fliegen Tobias und ich für zweieinhalb Wochen in die Sonne, um alles noch einmal in Ruhe Revue passieren zu lassen.“