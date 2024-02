Hamburg. Achtung, Geschenke! Viele Freizeitattraktionen lassen Besucher an ihrem Ehrentag kostenlos rein. Zehn Tipps in und um Hamburg.

Ein Geburtstag steht an – und wie in jedem Jahr stellt sich die Frage, wie man diesen speziellen Tag am besten verbringt. Wer einen Kindergeburtstag ausrichten will, hat in Hamburg zahlreiche Möglichkeiten. Doch viele Freizeitattraktionen in Hamburg und Umgebung locken zudem mit einem besonderen Angebot.

Denn wer nach unvergesslichen Erlebnissen sucht, kann am Geburtstag sehr häufig sparen. Was viele nämlich nicht wissen: Zahlreiche Thermen, Tier- oder Themenparks gewähren kleinen und großen Geburtstagskindern kostenlosen Eintritt. Zehn Beispiele:

1. Geburtstag feiern im Hamburg-Dungeon – mit kostenlosem Eintritt

Die Attraktion in der Hamburger Speicherstadt, die schaurige Ereignisse aus der Geschichte der Stadt zeigt, gewährt freien Eintritt für Geburtstagskinder. Wer schon immer mal wissen wollte, wie die Pest in der Hansestadt gewütet oder Klaus Störtebeker seinen Kopf verloren hat, kann sich kostenfrei ein Zeitfenster reservieren.

Am Eingang des Dungeons, das zu den beliebtesten Ausflugszielen in Hamburg gehört, müssen die Gäste dann noch einen Nachweis erbringen: Hier werden Personalausweis oder Reisepass kontrolliert. Für andere (erwachsene) Besucher beginnen die Preise bei 27 Euro.

Hamburg-Dungeon, Kehrwieder 2, Speicherstadt, Öffnungszeiten variieren täglich und mit der Saison

2. Bäderland Hamburg: Bei Feiern hat das Geburtstagskind kostenlosen Eintritt

Etwas geschenkt gibt es auch in den Schwimmhallen von Bäderland. Wer seinen Geburtstag im Schwimmbad und damit nicht nur fröhlich, sondern auch sportlich begehen will, bekommt dafür ein Gratis-Ticket.

Das sind die Bedingungen: Das Geburtstagskind hat (außer im Festland) freien Eintritt. Für alle anderen gilt, soweit nicht extra genannt, der normale Badeintritt.

3. Wonnemar Wismar: Gratis schwimmen, rutschen und planschen

Im Norden Mecklenburg-Vorpommerns liegt das Wonnemar. Geburtstagskinder jeden Alters erhalten hier gegen Vorlage eines amtlichen Ausweises mit Lichtbild ein Gratis-Ticket. Ansonsten beginnen die Preise bei 15,90 Euro für Erwachsene.

Im Erlebnisbad Wonnemar in Wismar erhalten Geburstagskinder jeden Alters ein Gratis-Ticket. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild | Jens Büttner

Das Familienbad mit Rutschen und Therme bietet Entspannung für alle Altersstufen. Auch an einen separaten Bereich für die Allerkleinsten haben die Planer der Badewelt an der Ostsee gedacht.

Wonnemar Wismar, Bürgermeister-Haupt-Straße 36 in Wismar, täglich 10 bis 21 Uhr

4. Tierpark Arche Warder: Ungewöhnlicher Zoo in schöner Natur

Wie sahen die Schweine früher aus, wie haben Menschen zusammen mit den Tieren gelebt? Was Nutztiere für die Gesellschaft bedeuten und wie sie sich in Aussehen und Verhalten verändert haben, zeigt der ungewöhnliche Tierpark nördlich von Neumünster, der sich auch für das Überleben der alten Rassen einsetzt.

Kinder bis 17 Jahre bekommen für das Gelände mit Bewohnern wie Eseln, Ziegen, Hühnern oder Kaninchen an ihrem Geburtstag ein Gratis-Ticket. Begleitpersonen müssen Eintritt bezahlen, 12 Euro kostet die Karte für Erwachsene.

Arche Warder, Langwedeler Weg 11 in Warder, Öffnungszeiten bis 14. März: 10 bis 17 Uhr am Wochenende, 10 bis 16 Uhr in der Woche

5. Heide Park Resort: Ordentlich sparen für Freunde des Freizeitparks bei Soltau

Ab dem 23. März beginnt die Saison im Heide Park Resort bei Soltau. Der Freizeitpark im Süden Hamburgs bietet Achterbahnen für Groß und Klein sowie Geburtstagskindern jeden Alters freien Eintritt, wenn sie einen Nachweis (z. B. Personalausweis, Kopie der Geburtsurkunde) erbringen können.

Das Heide Park Resort bietet zahlreiche Fahrgeschäfte rund um eine Seenlandschaft. © Heide Park Resort | Heide Park Resort

Der Park weist darauf hin, dass Besucher unbedingt ein tagesdatiertes Ticket (kostenlos) buchen müssen. Die Legitimation wird am Eingang von einem Mitarbeiter überprüft. Ohne Nachweis ist kein Eintritt möglich. Die Ersparnis für einen der beliebtesten Freizeitparks der Region ist nicht unerheblich: Vor Ort kostet eine Tageskarte 64 Euro.

Heide Park Resort, Heide Park 1 in Soltau, 10 bis 18 Uhr, mit einigen Schließtagen

6. Hansa Park an der Lübecker Bucht: Adrenalin-Kick mit Blick auf die Ostsee

Der Freizeitpark in Sierksdorf startet am 28. März in die neue Saison. Attraktionen wie der weltweit einzigartige Rückwärtsfreifall aus mehr als 60 Metern Höhe im Turm des Kärnan bieten Spaß und Abenteuer. Auch historisch interessante nachgebaute Häuser aus der Hanse machen den Park einzigartig.

Für Kinder bis zwölf Jahre ist der Eintritt an ihrem Geburtstag kostenlos. Am Eingang des Areals direkt an der Ostsee müssen die Gäste dafür einen Nachweis vorzeigen. Der Tagespreis beträgt ansonsten 49 Euro.

Hansa Park, Am Fahrenkrog 1 in Sierksdorf, geöffnet voraussichtlich 10 bis 18 Uhr

7. Golfclub Hamburg-Oberalster: Sport in schöner Landschaft hinter der Stadtgrenze

Die Anlage in Tangstedt-Wilstedt steht Mitgliedern und Greenfee-Gästen offen. Der Platz hinter der nördlichen Stadtgrenze der Hansestadt bietet Golfen in Citynähe. Und Sport in einer Landschaft mit schönen Heide- und Moorflächen sowie altem Baumbestand.

Der Golfclub Hamburg Oberalster liegt hinter der nördlichen Stadtgrenze Hamburgs. Hier schlägt Ex-Profi Barry Rookledge ab. © Golfclub Hamburg Oberalster

Der Normaltarif für 18 Löcher beträgt 75 Euro. Geburtstagskinder allerdings spielen gegen Ausweisvorlage Greenfee-frei.

Golfclub Hamburg-Oberalster, Bäckerbarg 10 in Tangstedt.

8. Vogelpark Walsrode startet bald in die Saison – mit viel Programm

Der Park bietet Tausenden Tieren ein Zuhause – und am Geburtstag kostenlosen Eintritt für seine Besucher. Geburtstagskinder jeden Alters können den Vogelpark und seine Freiflughalle gratis erkunden, sofern sie einen Nachweis erbringen. Normalerweise kostet ein Ticket vor Ort 27,90 Euro.

Der Weltvogelpark Walsrode startet bald in die neue Saison. © HA | www.matthiasdahl.de

Ab dem 16. März startet der bei Hannover gelegene Zoo mit 4000 Vögeln aus 650 Arten in die neue Saison. Auch Shows und unterschiedliche Mitmachfütterungen machen den Tag bei Papageien und Pelikanen zu einem Erlebnis.

Vogelpark Walsrode, Am Vogelpark in Walsrode, tagesaktuelle Öffnungszeiten

9. Dünen-Therme St. Peter-Ording: Baden und Saunieren mit Blick auf die Nordsee

Die Dünen-Therme bietet Baden mit einem tollen Blick über St. Peter-Ording, die Salzwiesen und die Nordsee. An ihrem Geburtstag ist der Eintritt für Gäste der Therme, die zu den besonders beliebten in der Region zählt, kostenlos. Für das Bad zahlen Erwachsene sonst ab 11,50 Euro.

Die Dünen-Therme in St. Peter Ording: Hier können Gäste mit Aussicht auf den Strandhafer und das Meer entspannen. © IMAGO/Nikita | imago stock

Aufgrund von Revisionsarbeiten bleibt das Freizeit- und Erlebnisbad der Dünen-Therme noch bis zum 14. Februar geschlossen. Die Saunalandschaft ist hiervon nicht betroffen und hat regulär geöffnet.

Dünen-Therme St. Peter-Ording, Maleens Knoll 2 in St. Peter-Ording, wechselnde Öffnungszeiten

10. Zoo Arche Noah Grömitz: Emus und Alpakas direkt im Gehege besuchen

Der Zoo liegt nur einen Steinwurf von der Ostsee entfernt und vereint jede Menge exotische Tiere wie Löwen, Trampeltiere und ein riesiges Areal für Schimpansen. Das Besondere: Die Arche Noah bietet Gehege mit Alpakas, Kamerunschafen und Emus, die auch die Besucher betreten dürfen.

Freikarten gibt es für Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre am Geburtstag. Vor dem Kauf eines Tickets ist dazu ein Nachweis an der Kasse vorzulegen. Der reguläre Tarif liegt bei 13 Euro für Erwachsene.

Zoo Arche Noah Grömitz, Mühlenstraße 32 in Grömitz, täglich 9 bis 18 Uhr