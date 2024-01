Thermen in und um Hamburg – was die Wellness-Oasen zu bieten haben

Entspannen und abtauchen: Was gibt es Neues in den Thermen im Norden? Ein Überblick über Angebote, Preise und Modernisierungen.

Bäderland und Co. Thermen in und um Hamburg – was die Wellness-Oasen bieten

Hamburg. Der Winter nimmt erneut Fahrt auf, die Tage sind trüb, nass und kalt. Was gibt es da Schöneres, als im warmen Wasser abzutauchen und beim Besuch komfortabler Badewelten für ein paar Stunden den Alltag zu vergessen? Die Thermen in und um Hamburg bieten dazu reichlich Gelegenheit.

Manche garantieren ein besonders ruhiges Wellness-Erlebnis, weil nur Erwachsene Zutritt haben, andere bieten über das Bad hinaus eine vielfältige Saunalandschaft. Mit Modernisierungen und Erweiterungen machen dabei insbesondere die Holstentherme in Kaltenkirchen und das MidSommerland in Harburg von sich reden.

Thermen in und um Hamburg locken mit Neuerungen

Natürlich bietet auch die neu eröffnete Alsterschwimmhalle mit ihrer modernen Saunawelt nicht nur Spaß für Sportfans, die in den Schwimmbecken ihre Bahnen ziehen.

Die folgende Übersicht stellt einzelne Bäder mit Thermen in der Region vor, also mit Becken, die über Wasser mit mindestens 30 Grad Celsius Wohlfühltemperatur verfügen. Einige Thermen locken auch mit Neuerungen.

Kaifu-Therme: Legere Atmosphäre in zentraler Hamburger Lage

Die Kaifu-Lodge, die vor 40 Jahren eröffnete, hat auch eine besondere Badewelt zu bieten. Denn bereits seit mehr als 100 Jahren erfreut hier das älteste Bad Hamburgs seine Besucher. Die Kaifu-Sole wurde als zweiter Gebäudeteil des Kaifu-Bads in Eimsbüttel vor einigen Jahren aufwendig und stilgetreu restauriert.

Die Kaifu-Sole in Eimsbüttel

Foto: Andreas Laible / A.Laible

Der Clou: Der Salzgehalt in der Sole-Therme ist so hoch, dass Besucher im Wasser schweben können – und das im historischen Ambiente mit den charakteristischen Rundbögen. Darüber hinaus locken etwa eine Himalaja-Salzstein-Sauna und ein Dampfbad zum Entspannen.

Kaifu-Bad, Hohe Weide 15, 20259 Hamburg-Eimsbüttel, Tageskarte 21,60 Euro

Bäderland: Bartholomäus-Therme – Ausspannen ohne Kinder

Auch die Therme zwischen den Stadtteilen Uhlenhorst und Barmbek-Süd ist ein architektonisches Highlight. Hier steht anders als in der oft quirligen Kaifu das Ausspannen im Vordergrund: Sanfte Lichteffekte und Klänge unterstreichen täglich ab 17 Uhr die Wohlfühlatmosphäre in dieser außergewöhnlichen Anlage. „Damit Sie die Bartholomäus-Therme wirklich in aller Ruhe genießen können, haben Kinder keinen Zugang“, heißt es vom Betreiber Bäderland über die Regeln, die in dem ursprünglich 1911 eröffneten Bad gelten.

Die Bartholomäus-Therme im Osten Hamburgs: Hier geht es vor allem um Ruhe, Kinder haben keinen Zutritt.

Foto: Bäderland Hamburg

Bis vor wenigen Monaten wurde die Anlage modernisiert. Erneuert wurde insbesondere die Gastronomie, vor der Pandemie waren bereits die Saunen überholt worden. Das Restaurant ist nun mehr ins Zentrum des Bads gerückt und bietet neuerdings auch Gerichte wie Currys und Pasta, nachdem zuvor eher Snacks auf der Speisekarte gestanden hatten.

Bartholomäus-Therme, Bartholomäusstraße 95, 22083 Hamburg-Barmbek, Tageskarte 22,80 Euro

Holthusenbad: für die einen die Therme, für die anderen das Wellenbad

Etwas vielfältiger und größer als die Bartholomäus-Therme ist das Holthusenbad – ursprünglich aus dem Jahr 1914 –, das nicht nur über einen Thermenbereich verfügt. Hier finden Besucher außerdem ein Wellenbad, das insbesondere viele kleine Gäste anlockt.

Im Holthusenbad lockt neben der hier abgebildeten Therme auch ein Wellenbad.

Foto: Bäderland Hamburg

Für Wärmesuchende bietet das Bad in nostalgischem Flair zudem eine größere Saunalandschaft. Highlight ist hier die Sauna „Lichtspielhaus“, die Aufgüsse mit Licht, Video und Sound möglich macht. Die Anlage in Eppendorf punktet zudem mit ihrer Lage direkt neben der U-Bahn-Station Kellinghusenstraße.

Holthusenbad, Goernestraße 21, 20249 Hamburg, Tageskarte 22,80 Euro

MidSommerland geschlossen – für bald noch mehr Platz zum Entspannen

Das Bad MidSommerland in Harburg, das auch über eine Therme verfügt, ist derzeit geschlossen – wegen einer Modernisierung. Der Um-, An- und Neubau erfolgt in drei Bauabschnitten, die zum Teil parallel verwirklicht werden. Zunächst wird die Trainingsschwimmhalle gebaut, etwas später auch der Saunabereich abgerissen und neu errichtet. Anschließend soll die zentrale Spaßbadhalle erneuert werden.

So sah das Bad MidSommerland in Harburg bisher aus (Archivbild).

Foto: Bäderland Hamburg

Der Betreiber Bäderland rechnet mit zwei bis zweieinhalb Jahren Bauzeit. Allerdings sollen die Trainingsschwimmhalle und der Saunabereich bereits früher, im Idealfall nach eineinhalb Jahren, fertig sein.

Holstentherme in Kaltenkirchen wird um neue „ParadiesInsel“ erweitert

Die Holstentherme ist auf Expansionskurs. Derzeit wird die neue „ParadiesInsel“ gebaut. Mit der Erweiterung reagiert die Therme im Norden Hamburgs auf die wachsende Nachfrage und verdoppelt ihre Fläche. Die ParadiesInsel soll bei 32 Grad Luft- und Wassertemperatur exotisches Südsee-Ambiente bieten.

Viel Spaß auch für Kinder bietet die Holstentherme in Kaltenkirchen.

Foto: Photographer: Florian Gobetz / HolstenTherme GmbH

Ende 2024 soll das 2000 Quadratmeter große Projekt eröffnet werden. Wichtig für die Kunden, die jetzt zum Baden nach Kaltenkirchen kommen: „Die Gäste der Holstentherme haben durch den Bau mit keinen Einschränkungen zu rechnen“, so ein Sprecher. Das Ausflugsziel bietet sich insbesondere auch für Familien mit Kindern an. An den Wochenenden wird für die kleinen Gäste ein buntes SpaßProgramm geboten, wie etwa die Fun & Actions Games.

Holstentherme, Norderstraße 8, 24568 Kaltenkirchen, Tageskarte 33,80 Euro

Ostsee Therme: Planschen mit Blick aufs Meer – „Anbaden“-Event im Februar

Die Ostsee-Therme in Scharbeutz liegt direkt am Strand. Besonderes Highlight ist Anfang des Jahres stets das „Anbaden“. Das Event mit einer langen Saunanacht und gemeinsamem Rennen ins kalte Ostseewasser startet in diesem Jahr am 3. Februar.

Ab Ende Januar erwartet die Gäste in der Therme an der Lübecker Bucht zudem eine komplett neu gestaltete 85-Grad-Sauna im Obergeschoss, die mit Licht- und Tontechnik sowie Meerblick zu stimmungsvollen Aufgüssen einladen wird. In den kalten Wintermonaten bietet das Bad, das auch über zwei lange Spaßrutschen verfügt, zudem regelmäßig Events wie Abtauchen zu Wassermelodien, Saunayoga und Klangschalenzeremonien.

Ostsee Therme, Strandallee 14, 32683 Scharbeutz, Tageskarte 27 Euro

Vabali Spa in Glinde: Fernöstliches Flair mit Hotel und großen Außenflächen

Das balinesische Wellness-Resort Vabali Spa Hamburg ist zwar keine Therme im klassischen Sinne, bietet dafür aber auf 36.000 Quadratmetern 13 Saunen, diverse Dampfbäder und auch diverse Pools zum Entspannen. Die riesige Anlage in Glinde, die mit viel Holz und asiatischen Accessoires gestaltet wurde, lockt zudem mit etlichen Ruheräumen und einem Restaurant, das asiatische und mediterrane Spezialitäten, aber auch regionale Klassiker anbietet.

Einer der Pools im Vabali Spa in Glinde. Im großen Garten der asiatisch gestalteten Anlage gibt es auch einen Naturteich zum Baden.

Foto: Roland Magunia/Funke Foto Services / Roland Magunia/Hamburger Abendblatt

Ein Hotel gehört ebenfalls zu dem Komplex. Hier steht eine Neuerung an: Das Hotel soll erweitert werden – als Reaktion auf die starke Nachfrage seit der Eröffnung im Sommer 2022. „Ende 2024 planen wir, die neuen Zimmer und Suiten anbieten zu können“, sagt eine Sprecherin des Vabali.

Vabali Spa Hamburg, In der Trift 1, 21509 Glinde, Tageskarte 43,50 Euro

Therme in Lüneburg: Salz kommt hier auf verschiedene Weise zum Einsatz

Die Salztherme Lüneburg ist gleichzeitig Spaßbad, Wellness-Bad, Solebad und Familienbad. Die Stadt, die einst mit Salz zu großem Reichtum kam, verweist auf die „besondere Wirkung der Lüneburger Sole in unserer Therme“. Die Starksole mit ihren 26 Prozent Salzgehalt und ihren gesundheitsfördernden Eigenschaften kommt im „SaLü“ auf verschiedene Weise zum Einsatz – in Wellness-Anwendungen wie auch in den Becken.

Die Salü-Salztherme in Lüneburg: Die Stadt des Salzes bietet Solebäder, die bei trockener Haut helfen sollen.

Foto: 4RAW/SaLü

Das Salz lagert sich in die äußersten Hautschichten ein, dadurch wird Wasser gebunden. Dieser Effekt helfe bei trockener Haut und sorge für einen ausgeglichenen ph-Wert, heißt es von den Salzspezialisten. Die Therme bietet neuerdings auch Saunieren mit Säuglingen und Kleinkindern sowie eine Textilsauna an.

Salztherme Lüneburg, Uelzener Str. 1–5, 21335 Lüneburg, Tageskarte 18 Euro