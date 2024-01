Hamburg. Agentur aus Altona vermittelt Darsteller an bekannte TV-Produktionen. Komparsin gibt exklusiven Einblick vom Dreh mit Jürgen Vogel.

Im wahren Leben ist Nussin Armbrust Mutter eines Sohnes, lebt in Hamburg und gibt ein Stadtmagazin heraus. Im Film war sie schon Polizistin, Mitarbeiterin eines Nagelstudios oder Trauergast einer Beerdigung. Die 48-Jährige schlüpft regelmäßig in verschiedene Rollen, mehrmals hat sie im vergangenen Jahr vor der Kamera gestanden, neben TV-Stars wie Oliver Wnuk oder Marek Erhardt.

Die Zuschauer kennen die zierliche Frau mit den dunklen Haaren etwa aus „Nord Nord Mord“ oder „Soko Hamburg“. In „Abenteuer Diagnose“ spielte sie eine Medizinerin. So echt, dass eine Freundin ihre Mutter anrief und fragte: „Ist deine Tochter jetzt Ärztin?“ Das nicht, aber offenbar eine begabte Komparsin.

„Nord Nord Mord“ und Co.: Komparsen kommen oft als Quereinsteiger an das Set

Denn als eine solche Darstellerin, die zwar im Bild zu sehen ist, aber ohne eigenen Text die Szene belebt, ist Nussin Armbrust Dauergast an vielen Sets. Nachdem bereits ihr Sohn als Kind im TV zu sehen war, hat sich die ausgebildete Fremdsprachenkorrespondentin, Hotelfachfrau und Wirtschaftsassistentin dazu entschieden, es ebenfalls mit den kleinen Rollen zu versuchen.

Mit so einem Quereinstieg ist Nussin Armbrust bei den Komparsen kein Einzelfall. „Wir haben Leute aus allen möglichen Berufen und Lebenslagen“, erzählt Agenturbesitzerin Sarah Weiß. Die Frau, die zum Gespräch mit dem Abendblatt mit dunklem Rollkragenpullover und knallblauer Mütze erscheint, muss es wissen. Schon mit Mitte 20 hat sie sich selbstständig gemacht – mit einer Agentur, die heute Schauspieler, Komparsen und Kinderdarsteller vermittelt.

Hamburger Komparsen in Filmen und Serien – „Jeder kann sich bewerben“

Die Kartei in ihrem Büro Sarah Weiss Casting in Altona umfasst Tausende Darsteller. Gerade bei den Komparsen ist dabei Vielfalt gefragt. Sie dienen als „lebendige Requisite“ und müssen ganz verschiedene Ansprüche der Produzenten erfüllen. „Ich kann eine Butterfahrt nicht mit hippen Künstlertypen besetzen“, sagt Sarah Weiß. Vor dem Auftrag bekomme sie das Drehbuch, die Darstellerliste und den „Look der Szene“. Daraus ergebe sich dann der Bedarf an Komparsen.

Auf ihrer Website sind die Fotos der (Neben-)Darsteller abgebildet, die unterschiedlich häufig im Fernsehen zu sehen sind: Kleine, große, dunkelhaarige, blonde Menschen, Senioren und Kinder zeigen das bunte Bild der Gesellschaft. „Jeder kann sich bewerben“, sagt die Inhaberin. Schauspielerfahrung oder -talent brauche es nicht.

Hamburgerin über ihre TV-Einsätze: Oft kommt man an ungewöhnliche Orte

Auch Nussin Armbrust hat nie die Schauspielerei als Antrieb für ihre Rollen als Komparsin gesehen, sondern eher die Abwechslung. „Heute sitzt du in der Sonne im Alten Land und wartest auf deinen Auftritt, dann tanzt du beim Dreh tagsüber in einem Club“, beschreibt die Hamburgerin die unterschiedlichen Szenen.

Die Filme bringen sie zudem oft an ungewöhnliche Plätze. „Wir haben im Keller unter der Laeiszhalle gedreht oder in einer Villa an der Alster“, schwärmt die Darstellerin. „Alles Orte, an die ich normalerweise nie gekommen wäre.“

Dazu kam: Die kurzen, tageweisen Einsätze, die man frei nach eigener Verfügbarkeit wählen kann, passten in der Zeit ihrer Arbeitslosigkeit gut zu ihrem Leben als alleinerziehende Mutter – besser als wenig flexible Arbeitszeiten im Büro. „Und es hat mir Selbstbewusstsein gegeben“, erinnert sie sich.

Komparsen gesucht: So viel Geld verdienen Teilnehmende mit ihren Auftritten

Viel Geld verdienen lässt sich mit den Einsätzen allerdings nicht. „130 Euro gibt es für einen Tag als Komparse, dazu kommt bei längeren Anreisen 20 Euro Fahrtgeld“, sagt Sarah Weiß, die auch vor Agenturen warnt, die vorab Geld von den Bewerbern kassieren. „Manche verlangen eine Aufnahmegebühr“, sagt die 40-Jährige über zuweilen unseriöse Vermittler.

So wenig lukrativ der Job auch ist, immerhin ist dafür das Essen am Set kostenlos. „Und das ist oft sehr gut“, sagt Nussin Armbrust, die an den Drehtagen häufig noch für ihr Magazin „Elbblick“ arbeitet oder ihr Charity-Projekt „An Heiligabend nicht allein“ organisiert, denn lange Wartezeiten seien im Film-Business normal. „Wer keine Geduld hat, wird es schwer haben“, sagt sie lachend.

Auftritt bei „Soko Hamburg“: Nathalia Wörner lobt Hamburger Komparsin

Und sich nebenbei mit den anderen Komparsen oder Filmmitarbeitern zu unterhalten sei auch nicht immer möglich. Es soll Ruhe herrschen am Set, das wünschten sich auch die „echten“ Schauspielerinnen und Schauspieler, weiß die Hamburgerin. Die Profis müssten sich konzentrieren, und wenn dann doch mal jemand mit den Komparsen rede, sei das schon ein Glücksfall.

Nussin Armbrust mit ihrem Komparsen-Kollegen Jens Blumenhagen bei der Serie „Soko Hamburg“. © privat | Privat

„Jürgen Vogel ist besonders nett und begrüßt immer alle mit Handschlag“, sagt sie. Und Nathalia Wörner habe sie einmal gelobt für ihren „dynamischen Gang“, wohl eine Folge der Polizeiuniform, in die sie schlüpfen musste. „Dadurch bekommt man direkt eine andere Körperspannung“, erzählt die Komparsin über ihre Auftritte bei „Soko Hamburg“.

Hamburg: Agentur Sarah Weiss Casting bereitet „Nachtschicht“ vor

Nussin Armbrust dürften die Gelegenheiten, in Filmen mitzuspielen, kaum ausgehen. Denn bei Sarah Weiß stehen aktuell wieder zahlreiche Produktionen auf der Auftragsliste. Etwa die Kriminalfilm-Reihe „Nachtschicht“. Auch „Nord Nord Mord“ ist in Planung.

Die Agentur profitiert dabei nicht nur von der langjährigen Erfahrung der Inhaberin, die früher selbst für Werbefilme vor der Kamera stand und sich dann aus Lust auf Leute und ihre Geschichten selbstständig machte. Sondern auch vom Reiz der Hansestadt als Drehort. Ob „Die Kanzlei“ oder „Notruf Hafenkante“, etliche bekannte Serien spielen in Hamburg. Sie nutzen den spektakulären Blick auf den Hafen und besondere Typen aus St. Pauli.

Küsten-Krimis wie „Nord Nord Mord“ spielen oft in Hamburg

Auch Krimis wie „Nord Nord Mord“ kommen meist nicht nur mit der Urlaubsstimmung an der Küste aus, sondern werden in großen Teilen in Hamburg gedreht. Mit Schauplätzen in Büros in der HafenCity, wo Manager oder Anwälte agieren, die nur am Wochenende Zeit für ihr Ferienhaus auf Sylt haben.

Für alle diese Produktionen brauchen Sender wie ARD oder ZDF weiterhin zahlreiche Schauspieler und Komparsen. Für manche Filme sind dabei nur einzelne Nebendarsteller gefragt, bei anderen Hunderte.

Komparsen für „Helen Dorn“ und ZDF-Neo-Serie „Pumpen“ in Hamburg gesucht

Sarah Weiß sucht ebenfalls neue Gesichter, auch für „Helen Dorn“ oder „Pumpen“, eine neue ZDF-Neo-Serie, die seit Kurzem in der Mediathek läuft. Wer Interesse hat, kann sich online unter castingagentur-weiss.de registrieren.