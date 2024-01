Nachtflohmarkt, Schnitzeljagd & Co.: 6 Tipps fürs Wochenende in Hamburg

Hamburg. Die weihnachtlichen Feiertage sind vorbei, das neue Jahr ist angebrochen – doch vor allem Schülerinnen und Schüler dürfen sich noch über ein paar freie Tage freuen.

Am letzten Wochenende der Weihnachtsferien, dem 6. und 7. Januar, wird in Hamburg einiges geboten. Und nicht nur die Kleinen, auch die Großen können bei unterschiedlichsten Veranstaltungen das letzte Ferienwochenende verbringen.

Winterspektakel am Wochenende: Akrobatik-Show und Jahrmarkt in Hamburg

Der Zauber von Weihnachten ist noch nicht ganz verflogen, denn dort, wo sich Pferde und Jockeys normalerweise Duelle liefern, findet nur noch an diesem Wochenende das Winterspektakel statt. Der seit Mitte Dezember 2023 laufende Jahrmarkt öffnet am Sonnabend und Sonntag auf der Trabrennbahn Bahrenfeld für Groß und Klein seine Tore.

Das Winterspektakel lockt am Wochenende noch ein letztes Mal auf die Trabrennbahn Bahrenfeld.

Foto: Krafft Angerer / Krafft Angerer / Körber Stiftung

Neben der 70-minütigen Wintermärchen-Show mit Akrobatik- und Theater-Elementen können die Besucherinnen und Besucher auch den Rummel mit Riesenrad, Autoscooter und Kettenkarussell genießen. An diesem Wochenende können Kinder und Erwachsene so noch einmal in eine weihnachtliche Welt mit Kaiserschmarrn, Glühwein und Co. eintauchen.

Verkaufsoffener Sonntag: Mit Olympia-Sieger Matthias Steiner Sport treiben

Weihnachten ohne Plätzchen, Glühwein und Braten ist für viele undenkbar. Doch nach den Feiertagen kann die Waage auch mal unerwünschte Kilos anzeigen. Am verkaufsoffenen Sonntag gibt Olympiasieger Matthias Steiner daher Tipps für Fitness und Ernährung sowie Einblicke in seine Sportkarriere.

Matthias Steiner gibt beim verkaufsoffenen Sonntag im Alstertal-Einkaufszentrum Tipps rund um die Themen Fitness und Ernährung (Archivbild).

Foto: Stephanie Wunderl / picture alliance / Beautiful Sports

Im Alstertal-Einkaufszentrum können Besucherinnen und Besucher Selfies mit dem ehemaligen „stärksten Mann der Welt“ machen. Der Olympiasieger im Gewichtheben lädt außerdem zum gemeinsamen Schwitzen ein: Um 14.30 Uhr dürfen 15 Sportbegeisterte gemeinsam mit dem 41-Jährigen trainieren.

Hamburg jagt Mister X: Rätselspaß am Ferienwochenende

Eine Schnitzeljagd der etwas anderen Art findet am Sonntag in der Hamburger Innenstadt statt. Im Rahmen des Hamburger Ferienpasses können Klein und Groß um 9.30 Uhr auf die Pirsch nach dem ominösen Mister X gehen. Dieser versendet via Whatsapp oder SMS in regelmäßigen Abständen mal mehr und mal weniger verrätselte Nachrichten an die Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Deren Aufgabe ist es, ihn anhand der Hinweise ausfindig zu machen und abzupassen – bevor er sich wieder aus dem Staub machen kann.

Die Mischung aus Stadterkundung und digitalem Rätsel eignet sich dabei für jedes Alter, da die Hinweise unterschiedlich schwierig zu entschlüsseln sind. Dabei sollte zusammengearbeitet werden, um Mister X den Weg abzuschneiden – dieser nutzt U-Bahn und Fußwege gleichermaßen. Anmeldungen können über den Veranstalter Heise Touristik und Events durchgeführt werden.

Letzte Chance für Besuch der Ausstellung „Sesamstraße: 50 Jahre Wer, Wie, Was!“

„Wer, wie, was? Wieso, weshalb, warum?“, fragen Ernie, Bert und Co. nun schon seit über fünf Jahrzehnten. Seit 1973 erklären die Freunde aus der „Sesamstraße“ unter dem Motto „Wer nicht fragt, bleibt dumm“ großen und kleinen Zuschauerinnen und Zuschauern die Welt, vermitteln Wissen und beantworten wichtige Fragen. Das Hamburger Museum für Kunst und Gewerbe (MK&G) stellt in einer Sonderausstellung „Sesamstraße: 50 Jahre wer, wie, was!“ selbst Fragen an die berühmte NDR-Kindersendung: Wer hat die „Sesamstraße“ erfunden? Wie wird sie gestaltet? Wie läuft der Puppenbau ab?

Sonderausstellung „Sesamstraße: 50 Jahre wer, wie, was!“ im Museum für Kunst und Gewerbe

Foto: Sesame Workshop 2022. All rights reserved.

Nur noch am Wochenende gibt es die Chance, in die Welt der „Sesamstraße“ mit Bibo, dem Krümelmonster und Oscar einzutauchen. Das Museum rät dazu, Tickets und ein Zeitfenster bereits vorab zu buchen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren erhalten kostenlos Eintritt.

Nachtflohmarkt im Monkeys Music Club in Hamburg-Ottensen

Viele beginnen das neue Jahr mit frischen Vorsätzen. Der eine oder die andere plant möglicherweise, den Alkoholkonsum zu reduzieren, mit dem Rauchen aufzuhören oder mehr Zeit mit den Liebsten zu verbringen. In Bezug auf Ordnung könnte man auch dem eigenen Kleiderschrank neuen Schwung verleihen. Ausmisten von Kleidung kann nicht nur befreiend sein, sondern auch Raum für Neues schaffen.

Am Freitagabend, dem 5. Januar, können im Monkeys Music Club beim „Nachtflohmarkt der Subkulturen“ Kleidungsstücke verkauft werden – und so neue Besitzerinnen und Besitzer finden. Von 20 Uhr abends bis 3 Uhr in den Morgenstunden kann in dem Club bei Musik und Getränken gestöbert werden.

Veranstaltungstipp: Museum für Hamburgische Geschichte besuchen

Das 1922 eröffnete Museum für Hamburgische Geschichte (MHG) befindet sich seit Februar 2023 in einer Umbauphase und wird dafür sukzessive geschlossen. Die Dauerausstellung können Besucherinnen und Besucher zum Beispiel nicht mehr bestaunen, doch noch bis Sonntag sind das Restaurant Bastion und der Sonderausstellungsbereich geöffnet.

Blick auf den Eingangsbereich des Museums für Hamburgische Geschichte. Derzeit wird es grundlegend modernisiert (Archivbild).

Foto: Markus Scholz / picture alliance/dpa

Kurz vor der Schließung, die bis voraussichtlich Mitte 2027 dauern wird, bietet das Museum neugierigen Geschichtsinteressierten einen Blick hinter die Kulissen. Am Sonnabend und Sonntag von 10 bis 18 Uhr werden unterschiedliche Aktionen angeboten. So wird man durch verschiedene Restaurierungsarbeiten des Museums geführt und kann mit den Kuratoren der Sonderausstellung „Eine Stadt wird bunt. Graffiti History 1980 bis 1999“ sprechen. Neben dieser kann auch die Ausstellung „Hamburg 1923. Die bedrohte Stadt“ noch bis einschließlich 7. Januar besucht werden.