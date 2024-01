Events Hamburg: Lichtershows bis Flohmarkt – acht Veranstaltungstipps für den Januar

Hamburg. Auch im ersten Monat des Jahres kann es in Hamburg teilweise noch weihnachtlich zugehen. Und die ein oder andere Veranstaltung bringt Licht in die dunkle Jahreszeit.

Daneben bietet die Stadt weitere Event-Highlights – von einer Spirituosen-Messe bis hin zur Handball-EM. Und auch für die Kleinen gibt es zahlreiche Aktivitäten. Bei manchen lohnt es sich, schnell zu sein.

Veranstaltungen Hamburg: Sinnesstreifzug durch Speicherstadt und HafenCity

Wer von Weihnachten noch immer nicht genug hat, wählt eine Stadtführung der etwas anderen Art. Ob Tourist, Hamburger oder Zugezogene: Der „Winter-Sinnes-Streifzug“ der Rosinenfischer-Touren lädt Interessierte dazu ein, Hamburgs Sehenswürdigkeiten auch im Winter zu bestaunen.

Die Tour startet in der Speicherstadt. Von dort aus geht es auf einen Streifzug, bei dem es nicht nur viel zu sehen, sondern vor allem viel zu riechen und zu schmecken gibt. Am Ende der Führung erhalten die Teilnehmer und Teilnehmerinnen wärmenden Glühwein oder Kinderpunsch. Im Januar findet der Sinnenstreifzug am Sonnabend, 20. Januar, statt. Am 10. Februar gibt es dann die vorerst letzte Möglichkeit für die sinnesreiche Stadtführung.

Christmas Garden: Weihnachten im Loki-Schmidt-Garten auch im Januar

Berlin, Leipzig, Barcelona und jetzt auch in Hamburg: Der Christmas Garden bezaubert Groß und Klein seit dem 17. November erstmals im Loki-Schmidt-Garten am S-Bahnhof Klein Flottbek. Auf dem rund zwei Kilometer langen Rundweg können die Besucherinnen und Besucher Lichtspiele und Leuchtfiguren unter freiem Himmel bestaunen und in weihnachtliche Klangwelten abtauchen.

Eine Veranstaltung für Groß und Klein: Christmas Garden findet in dieser Saison erstmals in Hamburg statt.

Foto: Rainer Keuenhof/Christmas Garden

Newsletter von der Chefredaktion Melden Sie sich jetzt zum kostenlosen täglichen Newsletter der Chefredaktion an E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Und auch die kulinarischen Fans kommen nicht zu kurz. In winterlichen Hütten von Schmidt & Schmidtchen werden die Gäste mit Lebkuchen, Glühwein und gebrannten Mandeln weiterhin in weihnachtliche Stimmung gebracht. Noch bis zum 14. Januar kann das Lichtspektakel besucht werden.

Lumagica Schwarze Berge: Lichtermeer im Wildpark bei Hamburg

Während Füchse, Wildschweine und Rehe in aller Ruhe schlafen, bietet der Wildpark Schwarze Berge eine Attraktion mit besonderem Charme: Denn nach Einbruch der Dunkelheit, ab 17 Uhr, verwandelt sich der Tierpark jeweils von Donnerstag bis Sonntag in eine Lichtershow mit über 300 3-D-Lichtmotiven. Noch bis zum 14. Januar können Groß und Klein auf zwei Kilometern Rundweg in eine funkelnde Welt mit Multimedia-Wassershow und interaktiven Lichtinstallationen eintauchen.

Nach Einbruch der Dunkelheit verwandelt sich der Wildpark Schwarze Berge in einen Lichtpark namens Lumagica.

Foto: IMAGO/Hanno Bode

Wer dem Wildpark tagsüber einen Besuch abstattet, kann mehr als 1000 Tiere und rund 100 Arten entdecken und beobachten. Bei der abendlichen Show sind diese jedoch nicht zu sehen. „Wir möchten, dass unsere Wildtiere ihren natürlichen Tag-Nacht-Rhythmus behalten, und haben daher die Gehege nicht ausgeleuchtet“, sagte Wildpark-Sprecherin Kira Bugenhagen vor einigen Wochen gegenüber dem Abendblatt. Aber: Luchs, Schwan, Rotkehlchen und Co. gibt es abends dann als Lichtinstallationen zu bestaunen.

Bucerius Kunst Forum: Ausstellung zu Künstlerinnen der Vergangenheit

Nur noch im Januar können Kunstbegeisterte im Bucerius Kunst Forum die Sonderausstellung „Geniale Frauen. Künstlerinnen und ihre Weggefährten“ zu verschiedenen Künstlerinnen aus dem 16. bis ins 18. Jahrhundert bestaunen. Die Ausstellung beleuchtet das Leben und Schaffen von 30 Frauen, die oft großes Ansehen genossen – posthum allerdings von der Kunstgeschichte bis ins späte 20. Jahrhundert wenig Aufmerksamkeit erhielten.

Die Ausstellung „Geniale Frauen. Künstlerinnen und ihre Weggefährten“ ist im Januar noch im Bucerius Kunst Forum in Hamburg zu sehen.

Foto: Ulrich Perrey

Neben den 150 Porträts, Stillleben und Historienbildern liegt ein weiterer Fokus auf den Umständen und Herausforderungen, unter denen die Künstlerinnen gelebt und gearbeitet haben. Weibliche Erfolgsgeschichten innerhalb der aufgeschlossenen höfischen Kultur bilden einen starken Kontrast zu den Herausforderungen innerhalb der sonst männlich dominierten Gesellschaft. Anschließend ist die Ausstellung ab März im Kunstmuseum Basel zu sehen.

Veranstaltung für Work and Travel, Austausch oder Sprachkurse

Schüleraustausch und Gap Year: Dank dieser Möglichkeiten können junge Menschen in einem fremden Land leben und in andere Kulturen eintauchen. Die Konzepte sind wie Fenster, die einen Blick über den gewohnten schulischen Rahmen hinaus ermöglichen. Doch bei der Wahl des Landes oder Programms können viele Fragen auftauchen.

Bei der „Auf in die Welt Messe“ in Hamburg finden Schülerinnen und Schüler Antworten. Wer also noch in diesem Jahr ins Ausland möchte – entweder während der Schulzeit oder auch danach –, findet am Sonnabend, 13. Januar, im Tagungszentrum Wagnerhof im Museumsdorf Volksdorf den richtigen Raum dafür. Der Eintritt ist kostenfrei.

Flohmarkt für Kinder im Goldbekhaus in Hamburg-Winterhude

Der Flohmarkt „Bobbycar und Kidsklamotte“ findet zum Jahresauftakt erneut im Goldbekhaus in Winterhude statt. Wer also mit neujährlichem Schwung die guten Vorsätze genutzt hat, um die Wohnung auszumisten und nun Kartons mit ungenutztem Spielzeug oder Kleidung herumstehen hat, kann diese guten Gewissens auf dem Flohmarkt anbieten.

Andersherum können vor Ort schöne und nützliche Dinge für einen kleinen Preis erworben werden. Zu diesem Zweck hat das Kulturzentrum am 14. Januar zwischen 10 und 13 Uhr die Pforten geöffnet.

Mehr zum Thema

Hauptrunde der Handball-EM in der Barclays Arena

Sportfans dürfen sich im Januar gleich über ein Jahreshighlight freuen: Die Spiele der Gruppen D, E und F der Handball-Europameisterschaft der Männer finden in der Barclays Arena statt. Vom 17. bis zum 23. Januar sechs Spiele.

Handball-Feeling wie bereits 2018: Insgesamt sechs Spiele der Europameisterschaft finden im Januar in der Barclays Arena statt.

Foto: Fotostand / Wolf via www.imago-images.de / imago images/Fotostand

So könnten vom 17. bis zum 23. Januar unter anderem die amtierenden Weltmeister aus Dänemark oder die Europameister aus Schweden die Handballherzen der Zuschauer höherschlagen lassen.

Veranstaltung in Hamburg: Hanse Spirit lädt in die Messehallen

Bereits zum zwölften Mal findet am 26. und 27. Januar „Hamburgs genussvollste Verbrauchermesse“, die Hanse Spirit, statt. Neben der probeweisen Verköstigung diverser hochprozentiger Alkoholsorten werben die Veranstalter mit informativen Fachgesprächen und professioneller Beratung in den Hamburger Messehallen.

Unter dem Motto „Explore the liquid life“ (deutsch: Erkunde das flüssige Leben) richtet sich die Messe explizit an Endverbraucher und Privatleute. Deshalb werden neben einer Auswahl an Speisen auch 45- bis 60-minütige Tastings angeboten. Währenddessen können unter fachkundiger Betreuung die Gläser geschwenkt werden. Prost!