Schlagermove 2023: Hamburger Kaffee-König feiert auf Spezial-Truck

Hamburg. „Alle in einem Boot“, das ist das Motto auf Truck 22 beim Schlagermove in Hamburg, der an diesem Sonnabend (8. Juli) bereits zum 25. Mal auf einer Strecke von 3,3 Kilometern zwischen Heiligengeistfeld, Landungsbrücken und Reeperbahn gefeiert wird.

Schlagermove Hamburg: 14 Rollstuhlfahrer feiern auf Inklusionswagen

Truck 22 ist jedoch kein „knallrotes Gummiboot“, obwohl das bei diesem „Festival der Liebe“ inhaltlich auch passen würde, sondern ein umgebauter, barrierefreier Wagen, auf dem 14 Rollstuhlfahrerinnen und Rollstuhlfahrer sowie deren jeweilige Begleiter mitfeiern. Schirmherr ist Kaffee-Unternehmer Albert „Atti“ Darboven, der 2019 das erste Mal mitgefahren ist.

14 Rollstuhlfahrer und Rollstuhlfahrerinnen werden auf einem umgebauten Truck den Schlagermove am 8. Juli mitfeiern.

Foto: Jerzy Pruski

Damals war das Projekt des „Rollstuhl-Trucks“ auf Initiative des Schlagersängers Peter Sebastian („Hör bloß nie auf“), Vorsitzender des Förderkreises zugunsten unfallgeschädigter Kinder, in Kooperation mit der Deutschen Muskelschwund-Hilfe ins Leben gerufen worden – und die Resonanz sei auch in diesem Jahr „überwältigend“ gewesen, es habe zahlreiche Bewerbungen aus dem gesamten Bundesgebiet für die kostenlose Mitfahrt gegeben.

Schlagermove mit Inklusion unter dem Motto „Alle in einem Boot“

„Umso größer ist die Freude bei den Auserwählten“, sagt Dirk Rosenkranz, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Muskelschwund-Hilfe. „Alle reden immer von Inklusion, aber der Alltag zeigt, dass wir doch oft noch ziemlich am Anfang stehen.“ Der „Rollstuhl-Truck“ sei ein „wichtiges Signal“ und „gutes Beispiel“.

So sieht der Rollstuhl-Truck aus.

Foto: Jerzy Pruski

Insgesamt werden 49 Trucks auf dem Rundkurs unterwegs sein; es wird mit knapp 400.000 Schlagerfans gerechnet. Es wird also wieder bunt, laut und atemlos – und zwar von Freitagabend (7. Juli) an.

Schlagermove Hamburg: Helene Fischer und Wolfgang Petry als Doubles

Da bildet die „Warm-up-Party“ auf dem Heiligengeistfeld den traditionellen Auftakt des Schlagermove-Wochenendes (Eintritt 9 Euro im Vorverkauf, 10 Euro an der Abendkasse). Ab 19 Uhr wird in drei Partyzelten aufgelegt; unter anderem treten die Doubles von DJ Ötzi, Wolfgang Petry und Helene Fischer auf.

Am Sonnabend (8. Juli) startet die Karawane um 15 Uhr auf dem Heiligengeistfeld. Auf Truck 6 fahren die Sänger Markus Luca und Markus Nowak mit. Die Wetterprognose ist mit Sonne und bis zu 29 Grad schon jetzt ein Hit.

Die Aftermove-Party steigt dann abends ab 17.30 Uhr auf dem Heiligengeistfeld; Höhepunkt wird der Auftritt von Schlagerlegende Michael Holm („Mendocino“, „Tränen lügen nicht“). Eintrittskarten für 19 Euro im Vorverkauf (www.schlagermove.de) und für 20 Euro an der Abendkasse.