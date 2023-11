Restaurant Hamburg: Lieblingsmenü bald auf der Alm, neue Staffel startet

Hamburg. Jetzt, da die Temperaturen winterlicher werden, ruft die Alm. Auch jene mit Weitblick über die Elbe: Denn zum ersten Mal, seit Spitzenkoch Karlheinz Hauser den Süllberg, über Jahre ein Gipfel der gehobenen Gastronomie, verlassen hat, wird dort in Blankenese wieder das Abendblatt-Lieblingsmenü serviert.

Und das Team um den erfahrenen Gastronomen Lorenzo Vazzano, der den Betrieb gemeinsam mit seinen beiden Brüdern Angelo und Vincenzo übernommen hat, muss sich ob der kreativen Küche nicht verstecken: „Authentische Alpinküche“ wird kombiniert mit, Überraschung, italienischen Einflüssen.

Restaurant Hamburg: Fünf feine Gänge inklusive Wein für 78 Euro pro Gast

Wie für das Lieblingsmenü üblich, werden auch in dieser neuen Staffel, die von Anfang Januar bis Mitte März läuft, jeweils fünf feine Gänge auf die Teller gebracht. Inbegriffen in dem unschlagbaren Preis (trotz Mehrwertsteuer-Erhöhung in der Gastronomie!) von 78 Euro pro Gast sind begleitende Weine, die von den Sommeliers aus Rindchen‘s Weinkontor kuratiert wurden, sowie Wasser und ein Espresso. Drei Restaurants nehmen an der mittlerweile 24. Staffel des Lieblingsmenüs, einer der erfolgreichsten Aktionen des Hamburger Abendblatts, teil.

Kleiner Vorgeschmack: So sieht der Lieblingsmenü-Hauptgang auf der Süllberg Alm in Hamburg aus.

Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

Auf dem Süllberg erwartet die Feinschmecker unter anderem ein winterliches Apfel-Thymian-Süppchen mit gebackenem Speck, verfeinert mit Schnittlauch. Die Hauptrolle spielt in heimeliger Almhütten-Atmosphäre eine Maispoularde mit Kürbispüree, Heidekartoffeln und Rosmarin-Jus.

Restaurant Hamburg: Auch ein Nobelhotel auf dem Kiez macht mit

Zum zweiten Mal beim Lieblingsmenü dabei ist das Restaurant waterkant im Nobelhotel Empire Riverside auf St. Pauli. „Wir freuen uns, dass unsere Premiere bei den Gästen so gut ankam und die Nachfrage so hoch war. Da haben wir uns gedacht: Machen wir doch im neuen Jahr noch einmal mit“, sagt Küchenchef Corey Mulsow, der einst im Zollenspieker Fährhaus seine Kochausbildung absolvierte, danach unter anderem im Rive und in der ehemaligen Bank an den Hohen Bleichen kochte.

Vorspeise im Restaurant waterkant: geflämmter Lachs mit Rucola, Pastianake und Birne.

Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

Er hat sich mit seinem Team wieder ein besonderes Lieblingsmenü erdacht, allein der Zwischengang aus frittiertem Rosenkohl an Miesmuscheln und in Miesmuschel-Sauce mit Kürbiskernen ist ein sehr gelungenes kulinarisches Experiment. Der Hauptgang ist das wohl schönste Winter-Wohlfühlgericht der (nord)deutschen Küche: zart geschmorte Ochsenbacke mit knackiger Schwarzwurzel, dazu Kartoffelstampf und Grünkohl.

Restaurant Hamburg: Thunfisch-Sashimi im weissen haus in Övelgönne

Ein wahrer Klassiker unter den teilnehmenden Restaurants ist das weisse haus: Das kleine Kapitänshäuschen in Övelgönne begeistert in dieser Staffel mit einem winterlichen Menü, das aber selbstverständlich auch eine Interpretation des hauseigenen „Signature-Gangs“ beinhaltet: Scheiben vom rohen Thunfisch, dazu Ingwer-Ponzu, Karotten-Kimchi und frischer Orangensalat.

Winterlich: Geschmorte Schweinebäckchen mit Kürbispüree, Selleriepüree und Pilzen serviert das Restaurant das weisse haus.

Foto: Roland Magunia / FUNKE Foto Services

Außerdem setzt Küchenchef Martin Weichelt auch auf einen sehr schmackhaften weiteren Zwischengang, rein vegetarisch und raffiniert: Er serviert seinen Gästen ein Tatar vom ofengebackenen Knollensellerie, verfeinert mit Walnuss, Apfel und Feldsalat.

Restaurant Hamburg: Lieblingsmenü-Gutscheine eigenen sich als Weihnachtsgeschenk

Sie sehen: Es lohnt sich, jetzt schon an das kommende Jahr zu denken. Oder zumindest an Weihnachten. Denn die Lieblingsmenü-Gutscheine, mit denen Sie in den Restaurants reservieren können, eignen sich aus Erfahrung als wunderbares Geschenk für unterm Baum.

Alle Informationen zum Abendblatt-Lieblingsmenü und wie Sie daran teilnehmen, finden Sie unter www.abendblatt.de/lm