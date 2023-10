Tag der Deutschen Einheit: Veranstaltungen Hamburg – die Höhepunkte

Zum Bürgerfest strömen Hamburger und Gäste in die Innenstadt, so wie hier auf die Ländermeile auf der Mönckebergstraße.

Hamburg. Pavillons, Bühnen, Container – zum Tag der Deutschen Einheit ist die Hamburger Innenstadt zur Festmeile geworden. „Horizonte öffnen“ lautet das Motto am 2. und 3. Oktober zwischen Rathaus, Hauptbahnhof und Gänsemarkt. Auf der Mönckebergstraße präsentieren sich alle Bundesländer, rund um das Rathaus gibt es Informationen zu den deutschen Verfassungsorganen, zwischen Adolphsplatz und Rathausmarkt liegt die Blaulichtmeile und an der Alster die zentrale Showbühne.

Zu sehen und erleben gibt es auf dem Bürgerfest also reichlich. Was aktuell passiert, berichtet das Abendblatt in einem Newsblog. Doch was sollten Besucher auf keinen Fall verpassen? Den Pavillon von Thüringen, zum Beispiel. Oder ein zerstörtes Unfallauto. Diese Höhepunkte gibt es zu entdecken:

Tag der Deutschen Einheit in Hamburg: Elbphilharmonie gibt exklusive Einblicke

Einmal ein Konzert im Großen Saal sehen? Einmal den Blick von oben über den Hafen gleiten lassen? Einmal die längste Rolltreppe Westeuropas „The Tube“ nach oben fahren: Wer noch nicht die Gelegenheit hatte, der kann es auf dem Bürgerfest am Stand von Spherie GmbH einmal ausprobieren – mit Hilfe von Virtual Reality.

Jörg Rohnke zeigt eine Drohne, die spherische Videos aufzeichnen kann. An dem Stand am Jungfernstieg können Besucher virtuell durch die Elbphilharmonie laufen.

Foto: Thorsten Ahlf / Funke Foto Services

Zahlreiche Gäste testeten das Erlebnis am Jungfernstieg Ecke Neuer Jungfernstieg bereits und setzten dafür die speziellen Brillen auf, über die sie dann 360-Grad-Rundum-Aufnahmen aus der Elbphilharmonie zu sehen bekamen. Und wer weiter weg will, der kann die Elbe hinter sich lassen und mit Spherie zum Beispiel nach Namibia reisen.

Bundespolizei klärt zum Tag der Deutschen Einheit in Hamburg mit Unfallauto auf

Dass aus diesem Auto noch jemand lebend herausgekommen ist, ist eigentlich kaum vorstellbar. Hier – am Stand der Bundespolizei auf der „Blaulichtmeile“ – erfährt der interessierte Besucher aber zum Glück schnell, dass alles gut gegangen ist, obwohl der Unfall-Pkw kaum noch zu erkennen ist. Die Fahrerin, eine 86-jährige Frau, hat den Unfall überlebt.

Ein zerstörter PKW, der von einem Zug getroffen wurde: So eindringlich warnt die Polizei auf der Blaulichtmeile davor, bei der Fahrt auf das Handy zu gucken.

Foto: Thorsten Ahlf / Funke Foto Services

Die Beamten haben das völlig verbeulte und zusammengestauchte Fahrzeug hier ausgestellt, um auf die Gefahren an Bahnübergängen aufmerksam zu machen. Mit zahlreichen Menschen kommen die Beamten hier an der Großen Johannisstraße ins Gespräch. Immer wieder wiederholen sie die Regeln, die an Bahnübergängen wichtig: Skateboard, Roller und Fahrrad am Bahnsteig nur schieben, das Handy bleibt in der Tasche und die Aufmerksamkeit auf den Gleisen.

Blaulichtmeile: Große Johannisstraße/ Adolphsplatz, Montag 10 bis 19 Uhr, Dienstag 10 bis 20 Uhr

Hamburger Alster: Fußballer Philipp Lahm und schwimmende Bühne mit ganz viel Musik

Ein weiterer Höhepunkt ist die schwimmende NDR Bühne auf der Alster am Jungfernstieg. Hier startet das Programm am Dienstagmorgen um 11 Uhr mit Moderator Ulf Ansorge (Hamburg Journal) und DJ Michael Wittig. Gleich danach, um circa 11.15 Uhr, bekommen auch die Kleinen etwas mit der KiKA-Bühnenshow geboten, bevor es um 12.30 Uhr mit der Hamburger Coverband Good Music Live weitergeht.

Ab circa 13.30 Uhr startet Ulf Ansorge einen Talk zur EURO24, unter anderem mit dem ehemaligen Fußballnationalspieler Philipp Lahm, der ehemaligen Fußballnationalspielerin und heutigen Funktionärin Celia Sasic und Maskottchen.

Ab 14 Uhr folgt mit Good Music Live, dem Popsänger Florian Künstler (15 Uhr) und Michael Schulte (16.30 Uhr) ganz viel Musik. Um 18.30 Uhr startet die Initiative „Deutschland singt“ gemeinsam mit einem Projektchor des Landesmusikrats darüber hinaus eine gemeinsame Singaktion mit dem ganzen Land. Neben Hamburg beteiligen sich um 19 Uhr mehr als 200 weitere Orte daran und singen verbunden über einen Livestream Lieder über Frieden, Freiheit und Einheit. Den Abschluss des Programms bildet ab 20.20 Uhr die Hamburger Singer-Songwriterin Stefanie Hempel.

DLRG in Hamburger Innenstadt: Ein neues Quad, das Leben rettet

In diesem Jahr war er mehrfach im Einsatz: Der neue All Terrain Quad (ATV) der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft DLRG, der derzeit an ihrem Stand beim Bürgerfest zu sehen ist. DLRG-Sprecher Dennis Perband ist direkt auf der „Blaulichtmeile“ (ebenfalls Große Johannisstraße) vor Ort und erklärt, wieso der Quad Leben retten kann.

Oskar und Johann sitzen in einem ATV (All-Terrain-Vehicle) der DLRG, den es auf der Blaulichtmeile zu bewundern gibt.

Foto: Thorsten Ahlf / Funke Foto Services

Er ist quasi das Zugfahrtzeug für ein Schlauchboot und kann – wie der Name schon sagt – auf jedem Gelände fahren. So gelangt das Boot ganz schnell dahin, wo es gebraucht wird: ins Wasser. Und weil so ein Quad ganz schön eindrucksvoll und wuchtig aussieht, war der Andrang zum Teil groß. Oskar und Johann (sieben und neun Jahre alt) haben es dennoch zum Probesitzen hinters Steuer geschafft und waren begeistert.

Ländermeile auf der Mönckebergstraße in Hamburg: Am Berlin-Stand Film drehen

Die Ländermeile zieht sich vom Hauptbahnhof bis zum Rathausmarkt. Die Bundesländer präsentieren sich entlang der Mönckebergstraße mit Pavillons, Zelten und Bühnen, es gibt Mitmachstationen für Kinder und Weinproben für Erwachsene. Von Nord- und Ostsee bis zu den Alpen, vom Rhein bis zur Oder – die Ländermeile zeigt, was die Bundesländer einzigartig und unverwechselbar macht. Einige Stände sind besonders gelungen.

So präsentiert Berlin sich auf der Ländermeile als Filmhauptstadt, immerhin gilt die Metropole an der Spree bei vielen bekannten Produktionsfirmen weltweit als begehrter Drehort. Auch in Hamburg bietet Berlin etwas zum Schauen und Staunen. Nämlich ein eigenes Kino in der Nähe der U-Bahnstation Mönckebergstraße. „In unserem Berlin-Kino können Sie eine spannende Auswahl an Filmen genießen, von zeitlosen Klassikern wie „Good Bye Lenin!” bis zu Serien-Highlights wie „Babylon Berlin” und dem vielfach ausgezeichneten Film „Sonne und Beton”, heißt es von den Verantwortlichen.

Berlin präsentiert sich auf de Ländermeile als Filmhauptstadt.

Foto: Thorsten Ahlf / Funke Foto Services

Außerdem können sich die Kleinen ausprobieren: Eine Mitmachstation bietet Kindern die Möglichkeit, einen eigenen Film zu drehen.

Am 3. Oktober 2023 zwischen 16 und 17 Uhr haben Besucher hier zudem die Möglichkeit, den Regierenden Bürgermeister von Berlin, Kai Wegner, persönlich zu treffen und mit ihm ins Gespräch zu kommen.

Länderpavillon in Hamburger City: Bratwurst und Burgen? Thüringen setzt auf seine beiden „Bs“

Einen weiteren Höhepunkt bietet Thüringen. Am Montag berstet der Stand des Freistaats bei der Petrikirche fast vor Besuchern. Denn Thüringen, Heimat der Wartburg, setzt auf seine beiden Bs – auf Bratwurst und Burgen. Man kann eine meterhohe Burg erklimmen und oben auf Schautafeln die Sehenswürdigkeiten der Region entdecken – und im Stand des Bratwurstmuseums etwas zum Essen ergattern.

Hungrig auf der Ländermeile: Beim Pavillon gibt es Bratwürste. Die beim Besteigen einer Burg wieder abtrainiert werden können.

Foto: Thorsten Ahlf / Funke Foto Services

Denn hier gibt es die berühmten Würste auch zum Probieren. Auf kleine und große Entdeckerinnen wartet zudem ein Gewinnspiel zum Burgenland. Die Band Murkeley bietet an beiden Veranstaltungstagen eine stimmungsvolle Umrahmung.

Tag der Deutschen Einheit in Hamburg: Sachsen-Anhalt mit Luther zu Gast

Sachsen-Anhalt präsentiert auf seinem Stand vor Karstadt an der Mönckebergstraße das Gestern und das Heute. Im Mittelpunkt steht die Himmelsscheibe von Nebra, die Besucher auch per Virtual Reality erkunden können.

Die Scheibe, die als die älteste bisher bekannte konkrete Himmelsdarstellung gilt – ihr Alter wird auf 3700 bis 4100 Jahre geschätzt – können Kinder und Erwachsene mit der modernen Technik quasi ausgraben und Details entdecken. Dazu kommen aus dem Land, in dem die erste deutsche Dampfmaschine stand, auch Infos über Martin Luther und das Bauhaus.

Mönckebergstraße in Hamburg: Klassiker aus NRW und frisch gezapftes Kölsch

Das Land Nordrhein-Westfalen präsentiert sich mit einer riesigen Zeltstadt am Mönckebrunnen. Es ist ein bunter Stand, der die Höhepunkte des Landes zeigt, mit dem Kölner Dom oder dem historischen Rathaus in Münster. Natürlich wird auch Bezug genommen auf das Reitturnier in Aachen und auf den Kölner Karneval.

Dazu gibt es auf einer Bühne ein Quiz, Bingo, lustige Wimmelbilder und weitere Mitmachaktionen. Der Stand des bevölkerungsreichsten Bundesland Deutschlands bietet natürlich auch Kulinarisches – wie ein frisch gezapftes Kölsch.

Bundestagspavillon in Hamburg: Politiker persönlich sprechen zum Einheitsfest

Vor dem Rathaus stellen sich die deutschen Verfassungsorgane vor.

Foto: Marcelo Hernandez / FUNKE Foto Services / Funke Foto Services

Am Dienstag (3. Oktober) kann man um 10 Uhr im Bundestagspavillon vor dem Rathaus mit Britta Haßelmann, Fraktionsvorsitzende der Grünen Bundestagsfraktion, ab 15 Uhr mit dem Hamburger SPD-Bundestagsabgeordneten und queerpolitischen Sprecher Falko Droßmann und um 16 Uhr mit dem Hamburger Bundestagsabgeordneten und ehemaligen Justizsenator Till Steffen (Grüne) ins Gespräch kommen.