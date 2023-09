Bürgerfest in der Innenstadt: So feiert Hamburg den Tag der Deutschen Einheit

Am 2. und 3. Oktober wird die Innenstadt zwischen Rathaus, Hauptbahnhof und Gänsemarkt zur Festmeile. Was alles geplant ist.

Hamburg. Die fünfköpfige Familie, die den Innenhof des Hamburger Rathauses besuchen wollte, scheiterte am Türsteher. Ein freundlicher Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes informierte die etwas enttäuschten Besucher darüber, dass aufgrund von Aufbauarbeiten für den Tag der Deutschen Einheit die beliebte Fotolocation leider derzeit nicht öffentlich zugängig ist

Hamburg rüstet sich für das Bürgerfest, das am 2. und 3. Oktober unter dem Motto „Horizonte öffnen“ in der Innenstadt über die Bühne geht. Die Stadt hat sich die Ausrichtung des Bürgerfestes knapp 3,5 Millionen Euro kosten lassen.

Tag der Deutschen Einheit: Großes Bürgefest – Bundesländer werben auf der Mönckebergstraße

Wer in diesen Tagen durch die City läuft, sieht vor allem eines: fleißige Arbeiter, die vom Rathausmarkt bis Hauptbahnhof und vom Gänsemarkt bis zur Mönckebergstraße alles dafür tun, damit sich Hamburg und Deutschland von ihrer besten Seite zeigen. Überall werden Pavillons aufgebaut und Zelte errichtet. Die vielen montierten Absperrungen und die auffällig hohe Polizeipräsenz lassen erahnen, dass das Bürgerfest zudem zu einer Hochsicherheitsveranstaltung wird.

Auf der Ländermeile, die am Montag um 10 Uhr eröffnet, präsentieren sich auf der Mönckebergstraße Hamburg und die 15 weiteren Bundesländer. Mit am Start sind Institutionen aus Kultur, Wissenschaft und Politik. Darüber hinaus werden gastronomische und musikalische Höhepunkte aus den Ländern geboten. Die deutschen Verfassungsorgane Bundesrat, Deutscher Bundestag, die Bundesregierung und das Bundesverfassungsgericht werden auf dem Rathausmarkt, im Innenhof des Rathauses und in der Handelskammer über ihre Arbeit informieren.

Direkt am Rathausmarkt hat sich Baden-Württemberg praktisch das Filetstück der beliebten Einkaufsstraße gesichert. In dem giftgrünen Container können sich die Besucherinnen und Besucher über das „Ländle“ informieren. Nur wenige Hundert Meter weiter auf dem Gerhart-Hauptmann-Platz wird es dagegen international. Rund 40 Konsulate und ausländische Vereine haben sich für das Bürgerfest angekündigt.

Baden-Württemberg hat sich auf der Ländermeile den besten Platz gesichert.

Foto: Marcelo Hernandez / Funke Foto Services

Auch rund um die Binnenalster sind viele Aktionen geplant. Auf einem Ponton am Jungfernstieg hat der Norddeutsche Rundfunk eine große Bühne errichtet. Dort wird Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher am Montag um 12 Uhr das Bürgerfest offiziell eröffnen. Für musikalische Höhepunkte sorgen unter anderem der Hamburger Star-DJ Alex Christensen und Friends (Mo, 21 Uhr), Ex-ESC-Teilnehmer Michael Schulte (Di, 16.30 Uhr) und Stefanie Hempel (Di, 20.20 Uhr).

Tag der Deutschen Einheit: Bundeswehr richtet zum Bürgerfest „Blaulichtmeile“ ein

Das Rotlichtviertel auf St. Pauli ist weltberühmt, die Bundeswehr kontert die „sündige Meile“ mit der „Blaulichtmeile“ zwischen Adolphsplatz und Rathausmarkt. Unter dem Motto „Informieren und Mitmachen“ sind am Montag (10 bis 19 Uhr) und Dienstag (10 bis 20 Uhr) verschiedene Dienststellen in Hamburg mit Ständen vertreten. So können die Besucherinnen und Besucher einen Blick in eine digitale Hightech-Intensivstation werfen, an einem interaktiven Quiz der Hamburger Jungoffiziere teilnehmen oder Ausrüstung der Bundeswehr ausprobieren.

Auch die Feuerwehr und die Polizei aus Hamburg, das Technische Hilfswerk und das Deutsche Rote Kreuz sind mit Aktionsständen dabei.

Bürgerfest in Hamburg Bürgerfest in Hamburg

Für reichlich Aktionen ist auch rund um den Gänsemarkt gesorgt. Das „Young Future Lab“ ist Anlaufpunkt für all diejenigen, die sehen wollen, wie eine Zukunft auf dem Planeten aussehen kann. Zum Thema Mobilität von morgen wird Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) am Dienstag von 17 bis 18 Uhr in dem Live-Podcast „Und was bewegt dich?“ Stellung beziehen und verraten, was Hamburg in den kommenden Jahrzehnten im Bereich nachhaltiger ÖPNV plant.

Bürgerfest bietet in der Hamburger Innenstadt auch Programm für Kinder

Entlang des Neuen Jungfernstiegs werden Institutionen, Vereine und Unternehmen ihre Nachhaltigkeitsprojekte vorstellen und über die Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen informieren. Ein Höhepunkt wird die interaktive Kunstausstellung „Art for Trees“. Im „Speaker-Corner“ gibt es für die Besucher die Möglichkeit, sich über das Thema Nachhaltigkeit auszutauschen.

Dieses Thema hat sich auch der HVV auf die Fahne geschrieben. Der Verkehrsverbund ist aber auch gemeinsam mit der Hamburger Verkehrsbehörde, der Hamburger Hochbahn AG und den Verkehrsbetrieben Hamburg-Holstein GmbH (VHH) auf dem Bürgerfest mit eigenen Angeboten präsent. So warten am Jungfernstieg/Ecke Colonnaden in einem 40-Fuß-Seecontainer und auf der Bühne am Gänsemarkt zahlreiche Aktionen auf die Besucherinnen und Besucher, die das Thema Mobilitätswende anfassbar machen und zu einem inspirierenden Blick in die Zukunft einladen sollen.

Am Jungfernstieg wird zudem der „Nightliner“ halten, ein Bus im Deutschlandticket-Design, in dem der Hamburger Künstler und visuelle Utopist Jan Kamensky die Umwandlung von autodominierten Straßen in Lebensräume ohne Pkw-Verkehr animiert. Besondere Stadtrundfahrten („Mobility Transition Tours“) stehen auf dem Programm.

Auf der schwimmenden Bühne am Jungfernstieg wird Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher am Montag das Bürgerfest offiziell eröffnen.

Foto: Marcelo Hernandez / Funke Foto Services

Auf die kleinen Gäste wartet Elmo am Sesamstraßenbus, in dem nicht nur Filmvorführungen, sondern auch Mal- und Bastelaktionen stattfinden. Für die Kleinen dürfte sich auch ein Besuch an den Colonnaden lohnen. Dort können sich die Kids in der großen Spiel- und Spaßwelt austoben. Für den kleinen Hunger zwischendurch stehen zwischen Jungfernstieg und Gänsemarkt Buden mit Getränken und Speisen.

Weltmeister Philipp Lahm läutet an der Alster Ticketverkauf für die EM 2024 ein

Für die An- und Abreise hat der HVV einen wichtigen Tipp. Wegen der umfangreichen Aufbauarbeiten und der Veranstaltung zum Tag der Deutschen Einheit ist der Busbetrieb bis voraussichtlich 6. Oktober im Bereich der Innenstadt stark eingeschränkt. Daher sollten Besucherinnen und Besucher auf U- und S-Bahnen umsteigen.

Der ÖPNV wird auch im Jahr 2024 eine große Rolle spielen, wenn die besten Fußball-Mannschaften Europas im Rahmen der EM nach Hamburg kommen. Auf dem Neuen Jungfernstieg wird am Montag (18 Uhr) Tristan Heß, Nachhaltigkeitsbeauftragter für die Uefa Euro 2024 in Hamburg, erklären, wie man eine Großveranstaltung nachhaltig plant. Zudem wird am 3. Oktober um 13.30 Uhr von Weltmeister und Turnierdirektor Philipp Lahm und Turnierbotschafterin Celia Šašić auf der NDR-Bühne an der Alster der offizielle Start des Ticketverkaufs für das Fußballturnier zelebriert.

Speicherstadt Hamburg wird zum Tag der Deutschen Einheit wieder beleuchtet

Doch nicht nur in der Hamburger Innenstadt wird den Besucherinnen und Besuchern ein buntes Programm geboten. Pünktlich zum Bürgerfest wird die Speicherstadt wieder in ein schönes Lichtermeer getaucht. Ab dem Abend des 2. Oktober wird die Beleuchtung nach einem Jahr Pause wieder angeschaltet. Die Fassadenbeleuchtung des Unesco-Weltkulturerbes wurde wegen der Energiekrise im Zuge des Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine abgestellt. Nun leuchteten die historischen Gebäude wieder in voller Schönheit.

In der HafenCity wird auch der krönende Abschluss des Bürgerfestes stattfinden. In der Elbphilharmonie steigt der zentrale Festakt. Neben dem amtierenden Bundesratspräsidenten Peter Tschentscher wird der Präsident des Bundesverfassungsgerichts, Stephan Harbarth, zu den versammelten Spitzen des Staates, der Bundesländer und weit mehr als 1000 Gästen sprechen.

Für die musikalische und tänzerische Begleitung des Festakts sollen das Philharmonie Staatsorchester Hamburg unter der Leitung von Kent Nagano und das Hamburg Ballett unter der Leitung von John Neumeier sowie der Pianist Joja Wendt und die Hiphop Academy Hamburg sorgen. Die Nationalhymne wird von den Alsterspatzen, dem Kinder- und Jugendchor der Hamburgischen Staatsoper, gesungen. Das 90-minütige Programm wird im ZDF live übertragen.

Einen Überblick über das gesamte Programm des Bürgerfestes gibt es auf www.tag-der-deutschen-einheit.de/programm