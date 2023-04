Krönung von König Charles: ARD-Adelsexpertin verrät Geheimnisse über Ablauf

Hamburg. Einen wortwörtlich süßen „Vorgeschmack“ auf die Krönung von König Charles haben rund 50 Abendblatt-Leser im Hotel Vier Jahreszeiten genossen.

Eigens für diesen „Royal Afternoon Tea“ hatte Chef-Pâtissier Roshlee Cardoso kleine Kunstwerke kreiert, darunter Krönchen-Pralinen aus Meersalz-Karamell mit gerösteten Haselnüssen oder auch Teetässchen aus Schokolade mit Darjeeling, Honig und Milch.

Krönung König Charles: TV-Übertragung am 6. Mai ab 9.30 Uhr

In einem unterhaltsamen Vortrag verriet Deutschlands beliebteste Königshausexpertin Leontine von Schmettow, die am 6. Mai die Feierlichkeiten sechs Stunden lang live für die ARD gemeinsam mit „Tagesschau“-Moderatorin Julia-Niharika Sen und prominenten Gästen kommentieren wird, Geheimnisse rund um das Weltereignis, das Royalisten schon jetzt in Aufregung versetzt: „Täglich erfahren wir neue Details aus dem Palast“, so die Expertin.

Fest steht: König Charles will die Zeremonie „etwas kleiner fahren“, hat statt 8000 nur 2000 Gäste in die Westminster Abbey geladen, darunter 450 „Covid-Heroes“, also Menschen, die während der Pandemie zu Helden wurden. „Das ist ein tolles Zeichen, das kommt in Großbritannien gut an. Fergie dagegen wird nicht dabei sein und Meghan reist bekanntlich auch nicht aus Kalifornien an – wohl auch aus Sorge vor Buhrufen und einem frostigen Empfang.“

Zur Krönung von König Charles reist Meghan nicht an – „aus Angst vor Buhrufen“

Denn im Königreich, aber mittlerweile auch in Amerika, seien die Beliebtheitswerte für die ehemalige „Suits“-Schauspielerin und Prinz Harry nach dessen Autobiografie, der gemeinsamen Netflix-Dokumentation und diversen Skandal-Interviews im US-Fernsehen in den Keller gerauscht.

Umgerechnet rund 113 Millionen Euro seien für die Krönung insgesamt veranschlagt, sagt Leontine von Schmettow. „Der britische Steuerzahler findet das nur so mittelgut, 61 Prozent sagen laut einer aktuellen Umfrage sogar, die Krönung sei ihnen egal.“

Ablauf der Krönung: Weltstars wie Katy Perry und Lionel Richie spielen Konzert

Doch die ARD-Expertin ist sich sicher: „Am Ende gucken dann doch wieder Millionen zu – auf den Straßen Londons und weltweit vor den Fernsehgeräten.“ Auch das Krönungskonzert mit Weltstars wie Katy Perry, Lionel Richie und Take That werden am 7. Mai auf Schloss Windsor 20.000 Zuschauer vor Ort verfolgen und Millionen am Bildschirm.

König Charles und Camilla, die am 6. Mai dann auch zur Königin ernannt wird, seien das richtige Monarchenpaar in diesen wirtschaftlich und politisch unruhigen Zeiten, findet die Expertin.

König Charles habe beim Hamburg-Besuch „zugewandt und volksnah“ gewirkt

Früh schon habe der neue König die Themen Klimawandel und Nachhaltigkeit zur persönlichen Priorität gemacht. „Und auch beim Staatsbesuch hier in Berlin und Hamburg habe ich das Paar als sehr zugewandt, bodenständig und volksnah erlebt. Sie strahlen eine angenehme Ruhe aus.“

Das Fazit der Leser: ein königlicher Nachmittag mit vielen Anekdoten aus dem Adel.