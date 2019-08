Hamburg. Das Radisson Blu Hotel hat einen neuen Direktor: Guido Bayley übernimmt die Leitung des größten Hotels in Hamburg. Der 47-Jährige ist seit fast zwei Jahrzehnten für die Kette tätig. Zuletzt war der gebürtige Bonner als Cluster General Manager in Abu Dhabi für das Radisson Blu und das Park Inn verantwortlich.

Davor war Bayley in England, Ungarn, Südafrika und Sambia tätig. Jetzt folgt Bayley auf Oliver Staas, der die Leitung des Radisson Blu in Berlin übernimmt. Das Hotel am Bahnhof Dammtor ist Hamburgs höchstes und mit 556 Zimmern auch das größte Hotel.