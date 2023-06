Kinder in Not: Großspende nach Harley Days und eine Premiere in Hamburg

Hamburger Sternschnuppe Kinder in Not: Großspende nach Harley Days und eine Premiere

Hamburg. Seit 2011 unterstützt die Hamburger Sternschnuppe regelmäßig Kinder in Not, zwölf Jahre nach seiner Gründung im Westen der Hansestadt baut der Verein sein Engagement sukzessive aus.

Gerade erst durften sich Mitgründerin Kiki Fehlauer & Co. über eine beträchtliche Spendensumme freuen, die im Rahmen der Harley Days zustande kam: 4000 Euro konnte die Initiative „Ein Kiez. Ein Herz“ an die Sternschnuppe übergeben.

Das Geld hatte die Community um Charlotte Wolf und David Briesemeister durch verschiedene Aktionen während des Bikertreffens eingenommen – unter anderem wurde ein ganz besonderes Kunstwerk des Newcomers Sascha Treichel versteigert, dazu gab es eine Fotobox und coole, limitierte „Kids with Dreams“-T-Shirts.

Hamburger Sternschnuppe hilft Kindern in Not

Kinderträume zu erfüllen, ist schließlich eine der selbst auferlegten Hauptaufgaben der Sternschnuppe. Dabei sollen vor allem kranke sowie sozial benachteiligte Kinder berücksichtigt werden – oder auch diejenigen, die unverschuldet in Not geraten sind.

Dazu passt auch die Hilfe für vom Krieg in der Ukraine betroffene Kinder („Help for Kids from Kiev“), junge Erdbebenopfer aus der Türkei oder Heranwachsende aus den Gebieten der deutschen Jahrhundertflut aus dem Sommer 2021. In diesem Rahmen unterstützt der Hamburger Verein auch den Bau eines speziellen Kinder- und Jugend-Hospiz' für unter anderem todkranke Flutopfer aus dem Ahrtal, zu dessen Spatenstich in Trier sich jüngst auch die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer aufgemacht hatte.

Sternschnuppe: Charity-Premiere auf dem Süllberg

Und die nächste Premieren-Aktion der Hamburger Sternschnuppe steht bereits vor der Tür: Am Sonnabend, den 24. Juni, lädt der Verein zur ersten „Midsummer Charity Night“ auf den Süllberg.

Dort erwartet die Gäste neben einem köstlichen Drei-Gänge-Menü, eine Tombola, schwungvolle Livemusik sowie eine Kunst-Versteigerung mit Werken von Sebastian Nebe, Karl Goerlich und Manu Verneuil. Letzterer hat die Sternschnuppe wiederholt mit dem Verkauf seiner „Mini“-Elbphilharmonien beglückt.

Info: Midsummer Charity Night, 24. Juni ab 19 Uhr, Kristallsaal auf dem Süllberg (Süllbergsterrasse 12, 22587 Hamburg). Anmeldung und Karten zu 139 Euro bis zum 17. Juni per E-Mail an event@hamburger-sternschnuppe.de sowie Überweisung an:

Hamburger Sternschnuppe e.V.

IBAN DE33 2005 0550 1043 2287 15

Betreff: MCN 2023 / NAME & Personenanzahl

Weitere Informationen unter www.hamburger-sternschnuppe.de