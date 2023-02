Ein überraschender Kunst-Abend für Kinder in der Ukraine

Hamburg. Mit einer Vernissage inklusive einer spontanen und überraschenden Tombola haben der Hamburger Künstler Manu Verneuil und der Verein Sternschnuppe ihre gemeinsame Unterstützung für vom Krieg betroffene Kinder in der Ukraine fortgesetzt.

In den Räumen von Casini & Görner Immobilien in Othmarschen präsentierte Maler Verneuil am Freitagabend seine in Blatt-Gold und -Silber gestalteten Interpretationen Hamburger Wahrzeichen und der anderer beliebter norddeutscher Orte.

Und die ohnehin schon gute Laune der begeisterten Gäste wurde noch einmal angehoben, als Gastgeber Enrico Casini eine Tombola aus dem Hut zauberte – alle Lose waren schnell vergriffen. Über den Hauptpreis – einer „kleinen Elbphi“ von Manu Verneuil – durfte sich schließlich Christoph Lampe, Chef des Golfclubs Wendlohe, freuen.

Wo es „Elbphi“-Kunstwerke für Kinder in der Ukraine gibt

Der Erlös des Abends geht an „Help for Kids from Kiev“, der neuen Initiative der Sternschnuppe in Kooperation mit #WeAreAllUkrainians. Zu bewundern sind Manu Verneuils Werke unter dem Titel „Gold & Silber“ derweil noch bis zum 30. März bei Casini & Görner Immobilien (Liebermannstraße 44).

Die Kunstwerke aus der Benefizserie „Elbphi“ können außerdem im Elbphilharmonie-Hotel The WestIn, im Steigenberger Hotel und Golfclub Treudelberg Hamburg, im Golfclub auf der Wendlohe sowie im Sterne-Restaurant Landhaus Scherrer bestaunt und erstanden werden.

