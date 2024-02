Hamburg. Nicht nur das Interieur des Sternerestaurants hat sich verändert. Neu ist auch ein Einsteiger-Menü. Was die Gäste noch erwartet.

In gut einem Monat, am 26. März, wird der Guide Michelin in der Hamburger Handelskammer verkünden, welche deutschen Restaurants in diesem Jahr mit den begehrten Sternen ausgezeichnet werden. Und Stefan Fäth hofft, dass er auch wieder unter den Spitzenköchen ist, denen diese Ehre zuteilwird.

Sein Restaurant Jellyfish an der Weidenallee in Hamburg-Eimsbüttel hat seit 2022 einen Michelin-Stern inne. „Diese Auszeichnung spornt mich und mein Team an. Aber am wichtigsten ist, dass wir uns weiterentwickeln, um die Gäste immer wieder aufs Neue zu begeistern“, sagt der 30-Jährige.

Sternekoch Stefan Fäth hat das Hamburger Restaurant Jellyfish 2019 übernommen (Archivbild). © Lukas Kirchgasser | Lukas Kirchgasser

Restaurant Hamburg: Im Jellyfish gibt es ein Einsteiger-Menü für 99 Euro

Deshalb hat Fäth die Winterpause des gehobenen Fischrestaurants auch genutzt, um Neues zu entwickeln. Das fällt sofort beim Betreten des Gastraums auf: Die Graffitis an den Wänden sind verschwunden – stattdessen hängen dort jetzt Bilder, die die Hamburger Künstlerin Julia Berg gestaltet hat.

Die Rückwand der Theke wurde blau gefliest. Neues Mobiliar für die Sommerterrasse ist bestellt, demnächst werden an den rustikalen Holztischen Besteckkästen angebracht. „Die Gäste können sich dann je nach Bedarf ihr Besteck auswählen. Das ist entspannter, als wenn zig Messer, Gabel und Löffel für die einzelnen Gänge auf dem Tisch eingedeckt sind.“

Apropos Gänge. Auch in puncto Kulinarik hat sich einiges verändert: „Wir bieten jetzt Donnerstag, Sonntag und Montag ein Drei-Gänge-Menü für 99 Euro an. So wollen wir auch Gäste für das Jellyfish begeistern, die eben kein Fünf- oder Sieben-Gänge-Menü bestellen möchten. Und wir bleiben unter der 100 Euro Schwelle“, sagt der Sternekoch, der das Restaurant 2019 übernommen hat.

Jellyfish: Als Hauptgang wird den Gästen Norwegischer Köhler serviert

Das Menü „Aromenreise“, das es auch mit fünf oder sieben Gängen gibt, ist ebenfalls neu und wird noch bis Ende März serviert. Wer sich für die Variante mit drei Gängen entscheidet, dem wird zunächst als Gruß des Hauses Birnen-Macaron, Krabben-Rührei und Schwarzwurzel-Forelle sowie der Fang des Tages „Hausfrauen-Art“ serviert.

Zum Hauptgang wird bei dem Drei-Gang-Menü im Jellyfish Norwegischer Köhler serviert. © Jellyfish | Lukas Kirchgasser

Sauerteigbrot samt Sriracha-Röstzwiebel-Butter und Portobello-Dip sind auch in dem Arrangement enthalten. Die eigentlichen drei Gänge bestehen aus Grünkohl „Zwiebelsuppe“, Norwegischem Köhler – auch bekannt als Seelachs („Gebacken & Blau“ mit Petersilie, Kapern und Sardelle) – und grünem Apfel „Bircher-Müsli“. Zum Abschluss werden noch Pralinen aus der hauseigenen Patisserie gereicht.

Restaurant Hamburg: Alkoholfreie Begleitung zum Drei-Gänge-Menü kostet 38 Euro

Mit Linh Nguyen, der zuvor im Dresdner Luxushotel Taschenbergpalais Kempinski arbeitete, hat das Jellyfish einen neuen Sommelier verpflichtet. Der ist für die Weinbegleitung verantwortlich, aber auch für eine Premiere: „Wir bieten jetzt eine alkoholfreie Menübegleitung an – die Getränke werden von uns weitgehend selbst hergestellt“, erklärt Fäth. Dieses Angebot werde gut angenommen.

Es werden zum Beispiel Tee mit Zwiebel, Wasserkefir mit Rote Bete, Limonade mit Estragon und Eistee mit Zitronengras serviert. Die Getränkereise zum Drei-Gänge-Menü kostet 38 Euro und ist damit elf Euro günstiger als die Weinbegleitung.