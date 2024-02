Hamburg. Standort der beliebten Marke an der Grelckstraße brummt. Am Wochenende gibt es Warteschlangen. Was die Inhaber dort anders machen.

Im beschaulichen Hamburg-Lokstedt gibt es einen neuen gastronomischen Hotspot – in der Grelckstraße, die als Herz des Stadtteils gilt. Dort sind mit dem Kleinen Hofcafé und der Konditorei Horn bereits zwei beliebte gastronomische Adressen etabliert.